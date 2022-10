Si un Model Y entrée de gamme vous intéresse, sans avoir à patienter plusieurs mois, la marque en a récupéré plusieurs en stock. D’autres viendront certainement au fur et à mesure des désistements de certains acheteurs.

À l’annonce du Model Y propulsion à moins de 50 000 €, de très nombreuses commandes ont été enregistrées par la marque. Les délais se sont vite allongés pour ce modèle au tarif particulièrement attractif par rapport à la Tesla Model 3. Au point que certains Model Y Propulsion neufs se retrouvent désormais en stock, sans propriétaires, après que certains acheteurs se soient rétractés.

La trentaine de modèles en stock vont probablement disparaître aussi rapidement qu’ils sont apparus. S’ils ne trouvent pas d’acheteurs par ce canal, leur numéro VIN sera surement réattribué à un autre client en attente de sa commande.

Alerte ! Une quantité de @Tesla TMY PROPULSION relativement importante disponible immédiatement sur le shop en ligne ! LES ANNULATIONS EN MASSES…Voitures électriques neuves et d'occasion | Tesla France https://t.co/dx0q2pLrcb — France Electrique (@FrancElectrique) October 31, 2022

Pourquoi autant de Model Y sont soudainement disponibles ?

C’est un phénomène assez courant chez Tesla depuis l’arrivée des modèles plus « abordables » dans la gamme du constructeur américain. On avait déjà pu observer cet effet avec les commandes impulsives des Model 3 à son lancement. Puis, certains clients, lassés d’attendre la livraison du modèle plusieurs années plus tard, avaient fini par se désister. Ce qui avait donné des Model 3 disponibles en stock, généralement pour quelques heures tout au plus.

Tesla Model Y // Source : Tesla

Avec le Model Y propulsion, ce n’est pas un problème de délai d’attente. Seulement deux mois se sont écoulés depuis l’ouverture des commandes le 26 aout 2022. Pour comprendre pourquoi les clients se désistent, il faut plutôt regarder du côté des reprises des véhicules Tesla.

Parmi les acheteurs de Model Y d’entrée de gamme, il y a de nombreux propriétaires de Model 3 qui voulaient profiter d’un véhicule plus pratique avec un effort financier limité. Sauf que pour certains de ces clients, une partie de l’achat se basait sur la valeur de la reprise de leur Model 3, et la situation n’est clairement plus en leur faveur.

Tesla Model Y propulsion en stock // Source : Site Tesla

La chute des prix des reprises de Model 3 empêche certains clients d’aller au bout de leur commande

Les groupes et forums Tesla en font souvent l’écho. La cote d’occasion de la berline Model 3 a pris du plomb dans l’aile. Nous avions déjà pu observer que la courbe des prix commençait à baisser rapidement, à peine 15 jours après le lancement du Model Y propulsion, car le jeu de l’offre et de la demande s’est complètement inversé en quelques jours.

Nous avons reçu le témoignage de Sébastien L. qui se retrouve face à une équation qui n’est plus bonne, et qui va probablement devoir renoncer à l’acquisition du Model Y qu’il a commandé. Un Model Y que l’on retrouvera alors, comme les autres, sur le site de Tesla

Fin août 2022, à l’annonce du Model Y à 49 990 €, Sébastien fait rapidement le calcul, à cette date, Tesla reprenait sa Model 3 Grande Autonomie avec ses 54 000 km pour la somme de 46 000 € : « un peu plus de 3 000 € à sortir de ma poche pour le Model Y, c’était jouable malgré des dépenses serrées. »

Première offre de reprise Tesla Model 3 // Source : Capture mail Sebastien L

Sauf que les offres de reprises Tesla ne sont valables que 7 jours et ne s’appliquent qu’à la livraison du véhicule neuf. L’estimation de reprise à 46 000 € (valable jusqu’au 2 septembre) est désormais seulement de 35 989 € une fois réactualisée. Sébastien nous a confié : « J’étais prêt à me prendre une baisse de 2 000 € maxi, on est à plus de 10 000 €. La différence est trop importante pour moi, ça ne vaut plus le coup. » Sébastien est loin d’être le seul dans cette situation, où le delta entre la première estimation de reprise et l’actuelle est compris entre 10 000 et 15 000 € en moyenne. Beaucoup espéraient faire une opération blanche ou peu coûteuse en basculant sur le Model Y depuis une Model 3, et tous n’auront pas les moyens de supporter les 10 000 € (ou plus) à ajouter à la livraison.

Offre définitive de reprise avec 10 000 € // Source : capture bon de commande Tesla

Depuis mi-septembre, Sébastien a eu le temps de déchanter en voyant la cote de l’occasion s’effondrer. Du rêve de pouvoir s’offrir le Model Y, il ne reste qu’un sentiment de frustration, surtout que s’il annule sa commande, il perd en plus l’acompte de 250 € qu’il a versé. D’un autre côté, même si l’ascenseur émotionnel n’est pas terrible, il reste satisfait de pouvoir continuer à rouler avec sa Model 3 achetés bien avant les hausses des prix actuels.

Le malheur des uns pouvant faire le bonheur des autres, il y a donc des Model Y à acheter sans délai d’attente. Cela peut être une bonne affaire à saisir si vous y trouvez la configuration qui vous plait.