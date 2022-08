Tesla ouvre les commandes en France de la version entrée de gamme de son Model Y. Après la version Grande Autonomie et Performance, il ne manquait plus que le Model Y Propulsion pour que la gamme soit complète.

Le configurateur du site de Tesla France vient d’être mis à jour ce 26 août 2022 pour permettre la commande du Model Y Propulsion. Cette version abordable du Model Y est particulièrement attendue par les clients.

Après la Model 3 Propulsion qui a fait décoller les ventes de Tesla, c’est au tour du Model Y Propulsion de venir agiter le marché des SUV électrique. Avec un prix de vente, pour le moment, assez attractif, c’est une mauvaise nouvelle pour certains concurrents.

Moins de 50 000 € pour le Model Y Propulsion

Alors que La Tesla Model 3 Propulsion est actuellement en vente à 53 490 €, on ne s’attendait pas à voir apparaître le Model Y propulsion à 49 990 €. Il peut même bénéficier du bonus écologique de 2 000 €, ce qui ramène son prix de départ à 47 990 € sans les options.

Tesla Model Y // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Si ce modèle dans cette version vous intéresse, le tarif semble assez bien placé dans le contexte actuel. Difficile de prévoir si, dans les prochains mois, son prix va s’aligner sur la Model 3 (tendance haussière des tarifs) ou si toute la gamme Tesla va de nouveau bénéficier d’une baisse globale. Il est peut-être déjà l’heure de vous offrir votre cadeau de Noël.

Les premières livraisons du Model Y Propulsion auront lieu dès le mois de décembre. Les livraisons sont en tout cas estimées entre décembre 2022 et février 2023, selon les informations actuellement communiquées par la marque. Le carnet de commande pourrait rapidement se remplir et les délais s’allonger.

Les premiers Model Y Propulsion seront en provenance de l’usine Tesla de Shanghai. C’est probablement l’élément qui nous a le plus surpris après son tarif. On misait sur une production, plus locale, à la Gigafactory de Berlin. Il n’est pas impossible que cela soit le cas un peu plus tard dans l’année.

Quels équipements pour ce Model Y Propulsion ?

Comme son nom l’indique, ce Model Y ne dispose que d’un seul groupe motopropulseur qui offre une autonomie allant jusqu’à 455 km wltp avec les jantes 19 pouces. Les jantes 20 pouces en option abaissent l’autonomie à 430 km. Le Model Y atteint une puissance de recharge de 170 kW sur les bornes rapides de type Superchargeur, ce qui permet de voyager sur les longs trajets sans contrainte.

À titre de comparaison, cette version plus abordable affiche un 0 à 100 km/h à 6,9 secondes contre 5,0 secondes pour la version Grande Autonomie. Ce n’est pas la version à retenir si vous cherchez des performances décoiffantes.

Intérieur Model Y de Tesla // Source : Raphaelle Baut pour Numerama

Le Model Y est fourni avec l’Autopilot standard, l’intérieur « premium » (incluant les sièges chauffants sur toutes les positions et le volant chauffant), et le système audio premium. Il offre des prestations intérieures similaires au Model Y Grande Autonomie. Les équipements optionnels sont également identiques aux autres déclinaisons de Model Y et leurs tarifs sont consultables sur le configurateur Tesla.