Nintendo a beau avoir reconnu que certains des Joy-Con de la Switch présentaient le même problème, le remplacement n'est pas offert en France hors garantie comme l'affirmaient certains sites américains. Nous avons pu le constater en faisant le test.

Le service après-vente de Nintendo en France ne réalise pas de réparation gratuite hors garantie pour les Joy-Con de la Nintendo Switch : Numerama a pu le vérifier après avoir effectué une demande de réparation classique en tant que particulier.

À la mi-juillet 2019, un recours collectif a été lancé aux États-Unis contre Nintendo à cause d’un problème dit de « drift » sur certaines des manettes Joy-Con de la Switch. Il se matérialise par la commande de déplacement qui envoie des ordres, même lorsqu’on ne la touche pas : par exemple, un personnage va se déplacer tout seul vers la gauche alors que l’on n’a pas le doigt sur la manette.

Au sein de la rédaction de Numerama, nous avons eu ce problème sur deux Joy-Con issus de deux commandes différentes : l’un (bleu) est d’origine sur une Switch, l’autre (vert) a été acheté à part dans un pack différent.

« Conscience que certains Joy-Con ne fonctionnent pas correctement »

Depuis les débuts de l’affaire, Nintendo n’a produit qu’un communiqué officiel, admettant avoir « pris conscience que certains Joy-Con ne fonctionnent pas correctement », reconnaissant de facto le caractère généralisé du problème. Dans la foulée, le site d’information Vice a affirmé, selon une source interne, que Nintendo aurait donné l’ordre à ses services après-ventes (SAV) de réparer tous les Joy-Con affectés par le drift, même sans preuve d’achat ou de garantie. Mais ce supposé programme de remplacement n’existe pas en France.

À l’époque, nous avions contacté le service après-vente de Nintendo France, qui avait déjà réfuté cette information. Nous avons toutefois cherché à aller plus loin en envoyant, le 6 août dernier, l’un de nos deux Joy-Con défectueux en réparation (après avoir tenté de résoudre le problème en faisant toutes les dernières mises à jour et en nettoyant l’objet consciencieusement). Comme nous l’avions acheté il y a moins d’un an, celui-ci était encore sous garantie, mais nous n’avons pas fourni de preuve d’achat, ni de garantie en envoyant le produit.

Quelques jours plus tard, le verdict est tombé : un devis de 45 euros pour la réparation nous attendait. Ce tarif est en concordance avec la grille de réparation officielle de Nintendo — bien que le coût soit très élevé, sachant que racheter une paire de deux Joy-Con coûte moins cher (la paire est vendue moins de 65 euros sur Amazon).

« La garantie de cet appareil n’étant plus ou pas applicable, nous tenons à vous rappeler que l’ensemble des frais inhérents à la réparation de celui-ci reste à votre charge », est-il écrit sur la fiche, qui précise également « preuve d’achat manquante ». Nous avions ensuite les choix suivants :

Accepter le devis, le renvoyer et régler 45 euros par chèque ;

Refuser le devis et demander la destruction de notre manette ;

Refuser le devis et payer 15 euros ( !) pour que Nintendo France nous renvoie notre manette ;

Retrouver miraculeusement la facture et renvoyer la preuve par mail (ce que nous avons fait).

Lorsque nous avions interrogé la communauté de Numerama sur Twitter en juillet dernier, une dizaine de clients français avaient répondu qu’ils avaient des problèmes de Joy-Con drift. Celles et ceux sont touchés savent donc à quoi s’attendre : si vous renvoyez votre Joy-Con, Nintendo France ne proposera pas de réparation gratuite sans preuve de garantie, contrairement à ce que laissaient entendre les rumeurs américaines. L’entreprise estime donc visiblement qu’un programme de remplacement gratuit généralisé n’est pas à l’ordre du jour, malgré de plus en plus de témoignages similaires.

