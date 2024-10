Lecture Zen Résumer l'article

Ces dernières semaines, le bouton SL de mon Joy-Con gauche, qui est indispensable pour connecter la manette à la Nintendo Switch ou démarrer un jeu comme Super Mario Party, ne fonctionne plus. Après avoir un temps envisagé de changer de manette, j’ai tenté de la réparer moi-même. À ma grande surprise, c’était très facile.

Il y a un problème de fiabilité avec les Joy-Con, les manettes de la Nintendo Switch.

Il ne s’agit pas d’un avis subjectif, mais d’un fait reconnu. Nintendo est pointé du doigt par plusieurs associations de consommateurs à travers le monde et, malgré les actions collectives, n’a jamais pu vraiment « corriger » sa manette. Même la Nintendo Switch OLED, la dernière révision de la console sortie en 2021, n’a rien changé. Nintendo réutilise les mêmes composants, alors que les joysticks des Joy-Con sont condamnés à dysfonctionner avec le temps (le fameux syndrome du Joy-Con Drift).

Après plusieurs passages par le service après-vente qui n’ont rien changé, et qui m’ont privé de manettes pendant un mois, je me suis décidé il y a plus d’un an à remplacer moi-même les joysticks de mes Joy-Con par des modèles tiers, garantis sans Joy-Con Drift. Je n’ai plus eu aucun déplacement fantôme depuis, ce qui suggère bien que Nintendo aurait pu agir contre ce problème en s’en donnant les moyens.

En revanche, à la fin de l’été 2024, le bouton SL de mon Joy-Con gauche, qui permet de connecter ma manette en Bluetooth, a rendu l’âme.

Un problème courant sur Nintendo Switch, pour ne rien changer

Avec un bouton SL en moins, jouer à des jeux comme Super Mario Party est devenu impossible. Il faut impérativement appuyer sur SL et SR pour lancer une partie, au risque d’être coincé. Encore plus embêtant : dans certains cas, il est impossible de connecter le Joy-Con à la Switch.

Impossible de jouer à Super Mario Party sans les fameux boutons. // Source : Numerama

Face à ce nouveau problème, je me suis d’abord rendu à l’évidence : l’heure d’acheter des nouveaux Joy-Con était arrivée. Le problème est que Nintendo vend une paire de manettes autour de 70 euros, ce qui me semble indécent pour un produit aussi peu fiable. J’ai donc décidé de jouer avec une manette Switch Pro, et de sacrifier des jeux comme Super Mario Party, en attendant de me décider (et en attendant la future Switch 2).

Après quelques jours de réflexion, j’ai commencé à me renseigner sur l’origine du problème. À ma grande surprise, des boutons SL et SR en panne sont aussi courants que le Joy-Con Drift, avec des milliers de témoignages en ligne (tous les boutons semblent mourir avec le temps, souvent à cause de nappes abîmées). J’ai découvert sur le site d’iFixit plusieurs tutoriels pour réparer les boutons, avec des kits de remplacement vraiment très abordables. Sur Amazon, j’ai trouvé un nouveau câble pour les boutons de synchronisation à 6 euros, avec deux tournevis. Je n’étais pas convaincu qu’il s’agissait de mon problème, mais j’ai décidé de tenter.

Sur iFixit, le nombre de tutoriels courts pour les Joy-Con est assez impressionnant. Les manettes sont soumises à de nombreuses pannes. // Source : Capture Numerama

Les boutons allaient bien, c’est le câble qui était mort

Une fois le petit kit reçu, je me suis lancé dans un court démontage de mon Joy-Con grâce à un tutoriel trouvé en ligne. Le premier constat est que les vis utilisées par Nintendo sont de piètre qualité.

La pièce à l’origine de mes souffrances. Rien ne semble cassé en apparence, mais le connecteur sous le bouton SL ne répondait plus. // Source : Numerama

L’intervention est plutôt simple. On retire deux vis pour retirer le précédent câble, on le déconnecte à l’aide d’une pince à épiler (retirer la batterie rend l’opération plus simple, mais les plus adroits y arriveront sans) puis on connecte le nouveau câble, que l’on accroche avec la pince. Une fois les deux vis remises et le Joy-Con refermé, il n’y a plus qu’à croiser les doigts.

J’ai perdu un peu de temps ici, puisque je n’arrivais à refermer la trappe avec me pince à épiler. J’ai retiré la batterie pour soulever le boîtier. // Source : Numerama

Miracle, les deux boutons fonctionnent. Ils n’ont pas changé, c’est juste le câble en dessous qui est neuf. Cette intervention assez accessible ne m’a pris qu’une quinzaine de minutes et aurait pu en prendre encore moins si j’avais regardé une vidéo avant, pour ne pas tâtonner. Je viens d’économiser 70 euros, avec en bonus la fierté de pouvoir jouer à Super Mario Party avec une manette sauvée par mes doigts.

Nintendo doit faire mieux, c’est impératif

Alors que la Switch se rapproche de sa fin de vie, je n’attends plus à grand-chose de Nintendo. Je rêve d’un site de réparation officiel, avec des pièces et des guides, mais il apparaît que l’entreprise privilégie le renouvellement des manettes, pour des raisons économiques. C’est dommage, puisque la quasi-totalité des Joy-Con morts pourraient ressusciter si leurs propriétaires avaient connaissance de la fragilité des composants utilisés, qui multiplient les casses. Mes Joy-Con ont failli mourir plusieurs fois, mais je ne compte pas les changer.

Avec la prochaine Switch 2, Nintendo devra faire mieux. J’attends des Joy-Con entièrement repensés, avec une finition plus haut de gamme, conçus pour durer. Autrement, se lancer officiellement dans la réparation, comme d’autres géants de la tech, serait plus que souhaitable. Aujourd’hui, l’ouverture d’une manette annule sa garantie.

