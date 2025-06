Lecture Zen Résumer l'article

Depuis fin 2018, il faut payer pour jouer en ligne sur la Switch, comme sur la PlayStation 4 et la Xbox One. Et sur la nouvelle Switch 2, la formule reste inchangée. Vous avez le choix entre un abonnement Nintendo Switch Online ou un abonnement Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Quelles sont les différences entre les deux ? On fait le point.

Après Microsoft et Sony, Nintendo a été le dernier à faire payer son abonnement pour jouer en ligne sur la Switch. Auparavant, la fonctionnalité était gratuite, mais, depuis 2018, il faut absolument souscrire au Nintendo Switch Online.

Sur la nouvelle Switch 2, pour devenir le roi du multijoueur sur des jeux comme Mario Kart World, vous devrez aussi souscrire. On fait donc le point sur ce service devenu incontournable.

Nintendo Switch Online : combien ça coûte ?

Nintendo a opté pour une grille tarifaire agressive. Pour preuve, un an coûte trois fois moins cher que chez la concurrence.

Voici les quatre formules du Nintendo Switch Online :

1 mois (30 jours) : 3,99 euros ;

3 mois (90 jours) : 7,99 euros ;

12 mois (365 jours) : 19,99 euros ;

1 an Familial (365 jours) : 34,99 euros.

L’option Familial kézako ?

Tout simplement la possibilité de créer un groupe d’utilisateurs en réunissant jusqu’à huit comptes Nintendo. Tous auront accès au service. On vous laisse faire le calcul.

Qu’est-ce que le Pack additionnel du Nintendo Switch Online ?

En 2021, Nintendo a élargi sa gamme d’abonnement avec le Pack additionnel aux abonnés Nintendo Switch Online. Il s’agit d’un supplément qui permet d’accéder à d’autres bonus : des jeux Nintendo 64, des jeux Mega Drive et des extensions (pour Animal Crossing: New Horizons, Mario Kart Deluxe 8 ou encore Splatoon 2). Il n’est en aucun cas obligatoire pour jouer en ligne ou profiter des fonctionnalités de la formule de base (qui reste au même prix).

Les tarifs du Nintendo Switch Online + Pack additionnel :

Nintendo propose toujours une réduction proportionnelle lors du passage d’un abonnement Nintendo Switch Online standard à la formule Nintendo Switch Online + Pack additionnel. Cette réduction est calculée en fonction :

0,05 € par jour restant sur la formule individuelle et 0,09 € par jour restant pour la formule familiale.

Le récapitulatif des abonnements Nintendo Switch Online

Durée Prix Prix mensuel équivalent Nombre d’utilisateurs Individuel Standard 1 mois 3,99 € 3,99 € 1 Individuel Standard 3 mois 7,99 € 2,66 € 1 Individuel Standard 12 mois 19,99 € 1,67 € 1 Individuel + Pack Additionnel 12 mois 39,99 € 3,34 € 1 Familial Standard 12 mois 34,99 € 2,92 € (0,37 € par personne*) Jusqu’à 8 Familial + Pack Additionnel 12 mois 69,99 € 5,83 € (0,73 € par personne*) Jusqu’à 8

Quels sont les autres avantages que le jeu en ligne avec le Nintendo Switch Online ?

Le Nintendo Switch Online est indispensable pour jouer en ligne. Mais il se pare d’autres arguments intéressants pour justifier son prix. Ainsi, grâce à lui, on peut transférer ses sauvegardes sur le cloud de Nintendo pour les retrouver tout le temps (certains logiciels ne seront pas compatibles selon le site officiel) et des réductions exclusives sont proposées aux abonnés.

Par exemple, il est possible d’acheter deux jeux pour 99 euros. On retrouve aussi ce type de bonus sur le PlayStation Plus et le Xbox Live Gold.

À noter que le Nintendo Switch Online est associé à une application pour smartphone permettant d’utiliser le chat vocal et d’accéder à des services spécifiques liés à certains jeux.

Les oldies offerts avec Nintendo Switch Online

Le Nintendo Switch Online donne par ailleurs accès à un catalogue évolutif d’oldies bénéficiant de nouvelles fonctionnalités (dont du jeu en ligne et des modes plus simples). L’abonnement couvre deux générations : la NES et la Super NES — avec une centaine de titres en tout. On retrouve des pépites comme Donkey Kong Country, The Legend of Zelda: A Link to the Past, Super Mario World, Super Mario Kart ou encore Dr. Mario. Les puristes ont même la possibilité d’acquérir des manettes d’époque, compatibles avec la Nintendo Switch.

Il ne faut pas oublier non plus que l’excellent Tetris 99 est intégré au Nintendo Switch Online.

