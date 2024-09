Lecture Zen Résumer l'article

Des plans d’usine censés montrer la prochaine Nintendo Switch affolent le web depuis le 18 septembre. S’il n’est pas impossible qu’il s’agisse vraiment de la future console hybride, il est aussi probable qu’il s’agisse de simples montages basés sur les rumeurs.

Après des années de rumeurs et d’attente, la Nintendo Switch 2 a-t-elle fuité ? La future console du géant japonais, attendue d’ici mars 2025, est apparue à plusieurs reprises sur Reddit, X et divers forums ces dernières heures. Les internautes relaient des images publiées par un site chinois, qui dit détenir les plans d’usine de la console, ce qui permettrait d’avoir un aperçu de sa future apparence.

Quelles nouveautés pour la Nintendo Switch 2 supposée ?

Les images supposées de la Switch 2 ne révèlent pas grand-chose sur la console. On peut apercevoir un nouvel écran bord à bord, un pied plus large, des bordures plus arrondies, un deuxième port USB-C en haut de l’écran et de nouvelles manettes Joy-Con avec une attache magnétique. Il s’agit de choses souvent répétées par les leakers ces derniers mois.

Les rendus CAD supposés de la Nintendo Switch 2. // Source : Reddit

En plus de ces rendus 3D, des photos supposées des nouvelles manettes Joy-Con ont été publiées par le même site, qui prétend détenir des pièces authentiques sorties d’usine. Des caractéristiques techniques sont aussi en fuite et mentionnent l’utilisation de 12 Go de RAM, d’un stockage interne de 256 Go et d’une puce Nvidia GMLX30-R-A1.

Le dos supposé de la Switch 2. // Source : Reddit

Pourquoi il faut se méfier des fuites supposées de la Nintendo Switch 2

Ces images viennent-elles vraiment de Nintendo ? S’il est possible que le géant japonais a vraiment connu une fuite, certains font remarquer que l’origine des leaks n’est pas fiable. L’auteur des photos est un habitué de la modélisation 3D, ce qui laisse supposer qu’il est pleinement capable de créer lui-même des rendus CAD (les fameux plans d’usine). Il pourrait en avoir créé à partir d’informations réelles, mais pourrait aussi seulement s’être fondées sur les rumeurs.

Ces photos volées des Joy-Con 2 sont certainement plus authentiques. // Source : Reddit

En revanche, rien n’invalide les photos supposées des Joy-Con 2, qui pourraient pour le coup être réelles. Il semble probable que cette fuite chinoise ne soit pas totalement fausse, même si son authenticité reste à vérifier. Un peu de patience, Nintendo ne devrait plus tarder à dévoiler sa nouvelle Switch.

