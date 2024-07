Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Le casque QuietComfort SC de Bose est le digne successeur du fameux QC45, déjà un excellent modèle. Avec de bonnes performances et une réduction de bruit active sans faute, il est un modèle à recommander, surtout en promotion.

C’est quoi, la promotion sur ce casque de Bose ?

Le casque sans fil Bose QuietComfort SC est normalement vendu 359,95 € sur le site de Bose. Il est en ce moment proposé, accompagné de son étui de transport souple, au prix de 199,95 € sur Amazon.

Consultez notre guide des meilleurs casques en 2024 pour le comparer à d’autres casques.

C’est quoi, ce casque de Bose ?

Le QuietComfort SC reprend dans les grandes lignes le design et les qualités de son prédécesseur, le QC45. Bose ne change que très peu une recette qui a fait ses preuves, et propose encore une fois un modèle à la très bonne conception, et aux finitions excellentes. Le casque est confortable grâce à un arceau rembourré et un poids de 240 g. Il n’exerce aucune pression désagréable et ses coussinets rembourrés sont agréables. Vous pourrez l’utiliser pendant une longue session, avant de ressentir une gêne.

Les oreillettes s’accompagnent de boutons de contrôle bien intégrés, qui vous serviront à appairer le casque, régler le volume, la lecture des pistes et la réduction de bruit. Cette dernière fait un bon travail pour atténuer les bruits ambiants, sans dénaturer l’audio. Si vous n’aimez pas la sensation d’isolement de l’ANC, notez la présence d’un mode Conscient qui laisse passer les bruits environnants ou les conversations.

Bose QuietComfort SC // Source : Bose

Est-ce que le casque de Bose vaut le coup à ce prix ?

Moins de 200 €, c’est un excellent prix pour un casque haut de gamme. Le Bose QuietComfort SC offre un audio généreux, avec des basses amples et des médiums et aigus équilibrés. Les instruments sont bien retranscrits, y compris avec des pistes un peu plus complexes. Les timbres de voix sont naturels et en dehors d’une légère saturation à fort volume, l’ensemble est harmonieux. L’application Bose Music, disponible sur iOS et Android, propose un égaliseur afin d’ajuster l’audio au mieux.

Le Bluetooth multipoint est aussi disponible et vous permet de connecter le QC SC à deux sources en même temps, et de passer de l’une à l’autre facilement. Niveau autonomie, comptez 25 heures d’écoute à volume raisonnable, soit une très bonne performance. Il se recharge en 2 h, via USB-C, et 15 minutes de recharge permettent 4 h d’écoute.

Pour aller plus loin

👉 Tous nos tests de casques audio

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !