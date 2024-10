Lecture Zen Résumer l'article

À peine sorti, le nouveau casque VR Meta Quest 3S se retrouve déjà en remisé dans une offre plutôt inattendue. En effet, c’est l’opérateur SFR qui a décidé de brader le casque uniquement pour ses abonnés.

On ne s’attend généralement pas à avoir un casque en prime dans un abonnement fibre, et pourtant SFR le fait. Depuis quelque temps, l’opérateur propose des offres « Box + High Tech » qui inclut un produit comme un téléviseur, un PC ou même un casque VR en plus de l’accès à internet. Après avoir proposé des offres Fibre avec le Meta Quest 3, l’opérateur s’attaque à la nouvelle sortie VR de Meta.

SFR propose le Meta Quest 3S en promotion avec ses Box

Le Meta Quest 3S, récemment lancé par Meta, est désormais accessible pour les abonnés SFR à des prix plus qu’intéressants, à condition de souscrire un engagement de 24 mois à une offre fibre de SFR. Le prix du Meta Quest 3S dépend de l’offre que vous choisissez :

L’offre inclue une mensualité de 3 € pendant 24 mois, ce qui revient à 72 € sur la période — loin de la valeur initiale du casque à 329,99 €.

À noter qu’en plus de la réduction sur le casque, SFR offre le jeu VR Batman: Arkham Shadow 4, une exclusivité du Meta Quest. 3 mois d’essai à Meta Quest+ sont également de la partie pour tester un maximum de jeu disponible dans le catalogue de Meta.

Cette offre se démarque des précédentes propositions comme les téléviseurs, les tablettes ou les ordinateurs, produits dont beaucoup d’abonnés sont déjà équipés. Le Meta Quest 3S, en revanche, représente une véritable nouveauté pour de nombreux foyers, la réalité virtuelle étant encore un domaine assez niche. L’approche est cond plutôt innovante permet de rendre la réalité virtuelle un peu plus accessible au grand public en proposant un équipement dernière génération.

Que vaut le casque VR Meta Quest 3S ?

Révélé à l’occasion de la dernière conférence Meta Connect de l’entreprise, ce casque représente la toute dernière génération de la gamme.

Avec ce Meta Quest 3S rien de spécialement nouveau dans l’usage. Vous pouvez plonger dans des jeux, regarder des films en mode cinéma, ou encore interagir avec des contenus en 3D. Il propose plus de 1000 expériences variées, allant des concerts virtuels aux aventures interactives, en passant par la visite de mondes virtuels.

Le Meta Quest 3S. // Source : Alfred Tertrais / Numerama

Léger et sans fil, le Meta Quest 3S permet de se déplacer librement sans être gêné. Vous pouvez aussi utiliser ses manettes pour interagir avec votre environnement ou, dans certains cas, simplement bouger vos mains, grâce au suivi des mouvements intégré.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.