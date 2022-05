Comment est-on passé de Rincon Audio à Sonos ? En jouant sur les lettres et les racines de la langue.

Quel est le point commun entre « Elle », « Kayak », « Xanax », « Bob » et « Serres » ? Ce sont des palindromes : le mot reste le même, qu’on le lise de gauche à droite ou de droite à gauche. Il s’avère que le nom de la marque américaine Sonos partage cette caractéristique : l’ordre des lettres ne bouge pas dans un sens comme dans l’autre.

Une histoire de palindrome et de latin

Est-ce pour cela que l’entreprise a opté pour cette identité ? Il s’avère que cela a joué dans le choix final du nom. C’est ce que révèle la compagnie Lexicon Branding, qui a aidé Sonos dans cette quête. « Un palindrome homogène et compact », fait-elle observer. L’anecdote est amusante, mais il s’avère que ce n’est pas la seule source d’inspiration.

La question a quelque peu taraudé la communauté du spécialiste des enceintes connectées et des systèmes sonores. Il a ainsi été émis l’hypothèse qu’il y avait aussi un acronyme caché signifiant « silicon–oxide–nitride–oxide–silicon » — soit certains des éléments entrant dans la fabrication des produits (silicium-oxyde-nitrure-oxyde-silicium, en français).

Une enceinte Sonos Move. // Source : Numerama

Autre piste : il a été envisagé un mot-valise entre « son » et « os », c’est-à-dire le système d’exploitation. Après tout, Lexicon Branding explique que « Sonos soutient pleinement le concept de ‘système d’exploitation pour le son’ ». Jouer sur l’acronyme OS et le mot français « son » ne parait pas absurde, même si l’on pourrait s’étonner de ce choix vu de la nationalité de la société.

En fait, ce sont dans le lexique latin que l’on trouve une autre influence : c’est ce que montre un échange entre un internaute et Lexicon Branding, qui se demandait si « Sonos » n’avait pas un lien quelconque avec « sonus », un terme signifiant « sonore ». Réponse de Lexicon ? « La réponse est oui ». Cela a quand même plus de charme que l’ancien du groupe, à savoir Rincon Audio, non ?