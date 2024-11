Lecture Zen Résumer l'article

Alors que l’IPTV rencontre un succès grandissant, mais reste controversée quant à la légalité de son utilisation, il est important de faire un rappel rapide de ce qu’est l’IPTV et de n’utiliser que des applications sécurisées.

Qu’est-ce que l’IPTV (Internet Protocol Television) ?

IPTV provient de l’acronyme anglais « Internet Protocol Television », ou télévision diffusée par Internet. Cela signifie qu’il est possible de regarder la télévision via un flux vidéo sur internet. C’est le cas quand vous regardez les plateformes de SVOD ou de replay sur votre smartphone ou votre télévision connectée.

Se procurer une appli IPTV, légal ou illégal ?

L’IPTV n’est pas un outil illégal en soi, tant que vous disposez de l’abonnement qui vous permet d’accéder aux chaînes et programmes visionnés. Ainsi, il est possible de regarder les chaînes de télévision classiques en streaming, mais aussi les films et séries des plateformes de SVOD ou les compétitions sportives de plateformes dédiées à partir d’applications tierces.

À condition, bien entendu, de disposer des codes d’accès de votre abonnement.

Gratuites, payantes, Android, iOS… quelles sont les meilleures applications ?

IPTV Smarters Pro

IPTV Smarters Pro est une application de streaming IPTV populaire, idéale pour lire les flux M3U. Elle permet de regarder des chaînes de télévision en direct, des contenus à la demande (VOD) et des séries sur des appareils variés : smartphones Android et iOS (iPhone, iPad), Apple TV, Fire Stick TV, ainsi que PC sous Windows et macOS. Cependant, l’application ne fournit pas de contenu en elle-même ; elle nécessite un abonnement IPTV pour accéder aux flux.

L’application propose une interface moderne et conviviale, avec des fonctionnalités telles que la lecture en direct ou en différé (pause, reprise, retour en arrière), la recherche avancée et un filtrage des contenus. Les utilisateurs peuvent organiser leurs chaînes, créer des listes de favoris et personnaliser l’interface avec différents thèmes. IPTV Smarters Pro donne également accès à des milliers de chaînes de télévision du monde entier, classées par catégories.

Pour l’utiliser, il suffit de télécharger l’application et de configurer son compte IPTV avec les informations de son fournisseur (nom d’utilisateur, mot de passe, URL du serveur). En plus des fonctionnalités de base, l’application permet d’enregistrer des programmes, de programmer des rappels et de partager des contenus.

IPTV : Regardez Télévision

IPTV : Regardez Télévision est une application multimédia conçue pour gérer les flux IPTV, permettant de diffuser des chaînes de télévision, films et séries en continu à partir de fichiers locaux ou de liens. Elle prend en charge les formats de playlists M3U et M3U8, ainsi que l’intégration d’API Xtream Code pour ajouter des sources IPTV externes, offrant ainsi un large choix de contenus en direct.

L’application propose une interface intuitive et des fonctionnalités avancées, comme l’EPG (Electronic Program Guide), qui fournit des informations détaillées sur les programmes (nom de la chaîne, horaires, durée des émissions). Elle inclut également une fonction de recherche pour trouver rapidement des contenus spécifiques et garde une trace des programmes récemment visionnés, permettant de reprendre la lecture où vous vous êtes arrêté.

Compatible avec une large gamme d’appareils (smartphones, tablettes, téléviseurs Android), IPTV : Regardez Télévision permet de diffuser des contenus sur un téléviseur via Chromecast. L’application offre aussi la possibilité d’enregistrer des émissions pour les visionner ultérieurement et d’ajouter des chaînes à une liste de favoris pour un accès rapide.

Zen IPTV

Dans la même veine, Zen IPTV est une application de lecture IPTV simple et pratique qui permet de regrouper, d’organiser et de synchroniser vos contenus préférés sur tous vos appareils, du smartphone à la télévision connectée. Elle prend en charge les contenus vidéo de sources externes, les playlists Xtream et M3U, et se synchronise sur tous les appareils connectés au même compte.

Notez que l’application propose la création de différents profils, permettant à chaque membre de la famille de retrouver ses chaînes et programmes favoris, l’historique des visionnages et de reprendre la lecture en cours.

Zen IPTV est disponible sur une large gamme de plateformes, des appareils iOS, iPadOS et Android aux téléviseurs connectés via Android TV, tvOS ou FireStick. Notez que les fonctionnalités de base, telles que la lecture de vos chaînes TV, films et séries via des playlists, sont accessibles gratuitement. Si vous souhaitez profiter de la synchronisation entre plusieurs appareils, la gestion de plusieurs profils de visionnage et l’accès à un historique personnalisé, il vous faudra souscrire un abonnement ou procéder à un achat unique afin de débloquer ces fonctionnalités avancées.

Xtream IPTV

Comme ses concurrents, Xtream IPTV est un lecteur multimédia brut qui peut référencer différents flux vidéo en direct, et vous permettre d’accéder à différentes chaînes de télévision. L’interface du logiciel est claire et intuitive, permettant de naviguer rapidement entre les différentes chaînes, de gérer les listes de lecture en M3U et de poursuivre vos programmes préférés où que vous soyez. L’un des avantages de Xtream IPTV, c’est la prise en charge de l’API Xtream Codes qui permet aux utilisateurs d’intégrer facilement des services IPTV provenant de différents fournisseurs.

En plus de la gestion des favoris et de la personnalisation de votre expérience de visionnage, l’application intègre une fonctionnalité intéressante : la possibilité de charger des sous-titres pour les films et les séries. Des fonctions multi-écrans et multi-utilisateurs sont également proposées, permettant ainsi à chaque membre de la famille de gérer et regarder ses programmes individuellement.

Et si vous souhaitez profiter de votre contenu IPTV sur grand écran, sachez que l’application est compatible avec Android, Apple TV, Android TV et Amazon Fire TV, et prend en charge l’affichage sur grand écran.

Molotov.tv

Molotov.tv peut être considéré comme un service d’IPTV, dans le sens où il permet de diffuser des chaînes de télévision en direct via Internet. Cependant, il y a quelques distinctions à noter. Contrairement à la télévision par câble ou satellite, l’IPTV utilise le réseau Internet pour transmettre des signaux de télévision. Molotov.tv s’inscrit dans cette catégorie, puisqu’il permet de regarder des chaînes en direct et en replay sur des appareils connectés à Internet (smartphones, tablettes, ordinateurs, etc.).

Cependant, Molotov.tv se distingue de certains autres services IPTV en ce sens qu’il propose une interface conviviale, une sélection de chaînes principalement françaises, et un certain nombre de fonctionnalités additionnelles comme le replay, l’enregistrement et la gestion de playlists. Ce n’est donc pas simplement un lecteur de flux IPTV brut.

Le service propose une offre gratuite qui donne accès à de nombreuses chaînes, couvrant des genres variés comme l’actualité, le sport, les séries ou les émissions de divertissement. Molotov.tv offre également des abonnements payants, comme Molotov Plus et Molotov Extended, qui permettent d’accéder à des fonctionnalités supplémentaires, telles que la possibilité d’enregistrer des programmes, de profiter d’une qualité vidéo supérieure (HD ou 4K selon les options), et d’élargir l’offre de chaînes disponibles.

