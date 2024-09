Lecture Zen Résumer l'article

En attendant notre prise en main exclusive des iPhone 16, prévue dans la nuit du 9 au 10 septembre, voici toutes les nouveautés des nouveaux smartphones d’Apple commercialisés le 20 septembre. Au programme : un bouton pour la photo, des écrans plus grands (modèles Pro) et de l’intelligence artificielle.

Lundi 9 septembre, Apple a organisé sa traditionnelle keynote de rentrée. Sans surprise, il y a été grandement question de l’annonce de la génération de l’iPhone 16, avec quatre nouveaux smartphones haut de gamme, qui viennent remplacer les iPhone 15 de 2023. Ils sont pensés pour les technologies d’Apple dans l’intelligence artificielle (Apple Intelligence).

Numerama, qui est un des rares médias français sur place, vous proposera dans les prochaines heures des prises en main détaillées des nouveaux smartphones de la marque. En attendant, voici un tour d’horizon des caractéristiques des iPhone 16, iPhone 16 Plus, iPhone 16 Pro et iPhone 16 Pro Max, qui seront disponibles dès le 20 septembre.

L’iPhone 16. // Source : capture d’écran

Tout ce qu’il faut savoir sur l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus

Comme toujours, Apple présente d’abord son entrée de gamme, avec les iPhone 16 et iPhone 16 Plus. Ils sont les modèles les moins chers, mais tout de même nantis de beaux arguments.

Le récaup de l’iPhone 16. // Source : Capture d’écran

En 2023, l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus avaient gagné la Dynamic Island et un capteur principal de 48 Mpix à l’arrière, au lieu de 12. Cette année, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus héritent encore d’une fonctionnalité autrefois exclusive aux déclinaisons Pro : le bouton Action.

Il y a toujours deux modèles. L’iPhone 16 embarque un écran OLED de 6,1 pouces et iPhone 16 Plus, qui pourrait être le dernier dans ce format, monte à 6,7 pouces. La Dynamic Island est toujours là et la luminosité peut osciller entre 1 et 2 000 nits. Toujours pas de ProMotion en revanche, on reste sur une dalle rafraîchie en 60 Hz, sans always-on display non plus.

L’iPhone 16. // Source : Capture d’écran

Le design n’évolue pas. On reste sur des bordures d’écran équivalentes, un contour en aluminium recyclé et un dos en verre. On notera la présence du bouton Action, qui remplace l’interrupteur pour le mode silencieux et permet d’attribuer un raccourci à une fonctionnalité prisée (exemple : la lampe torche).

Il y a aussi un bouton dédié à la photo, baptisé Camera Control. C’est une surface tactile pour zoomer, accéder à certaines fonctionnalités (mise au point, etc.) et prendre des photos sans poser le doigt sur l’écran. Il peut aussi servir à donner des informations sur son environnement, grâce à de l’IA (exemple : pointer un chien pour déterminer sa race). Cette fonction sera disponible plus tard.

@numerama On a vu les nouveaux iPhone 16 en avant-première, voici une rapide présentation de leurs nouveautés #apple #iphone #iphone16 #iphone16pro #numerama #tech ♬ son original – Numerama – Numerama

Concrètement : appuyer sur le bouton Camera Control permet de prendre une photo. Le maintenir lance un enregistrement vidéo rapidement. Il imite le retour haptique d’un vrai appareil photo et peut recevoir des commandes tactiles. Un appui léger sert à faire apparaître un menu pour zoomer ou accéder aux réglages, comme l’ouverture ou la profondeur. C’est une grosse nouveauté.

L’iPhone 16. // Source : capture d’écran

Le dispositif pour la photographie n’évolue pas : on reste sur un capteur principal de 48 Mpix (f/1.6), associé à un ultra-grand angle de 12 Mpix (f/2.2) avec une position à la verticale plutôt qu’en diagonale. De quoi permettre, quand même, d’immortaliser des vidéos et des photos spatiales pour les regarder ensuite sur son casque Vision Pro, ou encore de prendre des photos en macro.

Le bouton Capture sert aussi aux photos. // Source : Captures d’écran

Du côté des caractéristiques, on part sur un processeur A18 gravé en 3 nm (qui n’est pas la puce de l’an dernier), avec un Neural Engine 16 cœurs dédié à l’exécution de modèles génératifs. Contrairement à l’iPhone 15 et l’iPhone 15 Plus, l’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus seront compatibles avec les fonctionnalités Apple Intelligence.

Apple a revu la disposition interne pour une meilleure gestion thermique, avec une couche supplémentaire en aluminium pour la dissipation. De quoi aider les performances (pour les jeux vidéo avec du ray tracing) et l’autonomie. Apple promet qu’elle sera plus importante : 22 heures pour le 16 et 27 heures pour le 16 Plus, en lecture vidéo.

L’iPhone 16 et l’iPhone 16 Plus seront compatibles avec le Wi-Fi 7.

L’iPhone 16. // Source : Capture d’écran

Cinq couleurs : noir, blanc, bleu, vert et rose. Trois capacités de stockage : 128 Go, 256 Go et 512 Go.

Prix pour l’iPhone 16 : 969 € pour le 128 Go.

Prix pour l’iPhone 16 Plus : 1 119 € pour le 128 Go.

Disponibilité le 20 septembre, avec ouverture des précommandes dès le 13 septembre.

Tout ce qu’il faut savoir sur l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max

Cette année, les grosses nouveautés sont concentrées sur l’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max, les deux modèles les plus chers de la nouvelle gamme. Apple s’est notamment focalisé sur la taille des écrans en réduisant encore les bords.

L’iPhone 16 Pro, le récap. // Source : Capture d’écran

L’iPhone 16 Pro passe sur une dalle de 6,3 pouces (contre 6,1 avant) tandis que l’iPhone 16 Pro Max grimpe à 6,9 pouces (contre 6,7) sans trop modifier la taille du smartphone. L’effort est fait plutôt sur les bordures. L’affichage OLED est toujours plus lumineux pour un confort de lecture accru dans des conditions très éclairées et pour un meilleur rendu des contenus HDR. Dynamic Island, technologie ProMotion (un écran LTPO 1-120 Hz) et always-on-display sont toujours là.

L’iPhone 16. // Source : capture d’écran

Apple reconduit la finition en titane, introduite sur l’iPhone 15 Pro. Elle est plus luxueuse et plus résistante. L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max retrouvent le bouton Action et gagnent un bouton Camera Control pour les photos.

L’iPhone 16 Pro // Source : Capture d’écran

L’iPhone 16 Pro et l’iPhone 16 Pro Max sont pourvus d’une puce A18 Pro, plus puissante que l’A18 de l’iPhone 16 classique. Elle embarque un Neural Engine avec 16 cœurs (35 trillions d’opérations par seconde). En principe, les smartphones s’en sortiront mieux dans les tâches les plus gourmandes, comme les jeux vidéo. Apple Intelligence sera bien sûr au programme pour améliorer l’expérience utilisateur.

L’iPhone 16 Pro. // Source : capture d’écran

Apple promet une meilleure gestion thermique, avec une gestion avancée de la chaleur grâce à une nouvelle disposition interne et un nouveau châssis. Tout est pensé pour en finir avec les soucis de chauffe et améliorer l’autonomie — la meilleure sur un modèle Pro grâce à une plus grosse batterie. La charge sans fil sera plus rapide. Apple table sur une autonomie de 27 heures pour le 16 Pro et 33 heures pour le 16 Pro Max (en lecture vidéo).

L’iPhone 16 Pro. // Source : Capture d’écran

Côté photo, on parle d’un triple capteur inédit : un principal de 48 Mpix (f/1.78), un ultra-grand angle de 48 Mpix (f/2.2) et un téléobjectif de 12 Mpix (f/2.8). Le zoom optique x5 ne sera plus exclusif au modèle Pro Max. On pourra appliquer différents styles artistiques à ses clichés, avec aperçu en temps réel de l’effet. L’expérience de capture sera bien entendu améliorée par le bouton Camera Control — une nouvelle zone tactile. Par exemple, l’iPhone 16 Pro peut verrouiller la mise au point sur un sujet.

Côté vidéos, on pourra enregistrer des vidéos en 4K/120 fps (en HDR Dolby Vision) et, bien sûr, des vidéos spatiales. On peut alterner entre 24 fps, 30 fps, 60 fps et 120 fps facilement.

L’iPhone 16 Pro. // Source : capture d’écran

Quatre coloris au programme : noir, blanc, naturel et sable. Quatre capacités de stockage pour le Pro : 128 Go, 256 Go, 512 Go et 1 To. Trois pour le Pro Max : 256 Go, 512 Go et 1 To.

Prix pour l’iPhone 16 Pro : 1 229 € pour le 128 Go.

Prix pour l’iPhone 16 Pro Max : 1 479 € pour le 256 Go.

Disponibilité le 20 septembre, avec ouverture des précommandes dès le 13 septembre.

