Avec la bêta 3 d’iOS 18.1, Apple simplifie les conditions d’accès à Apple Intelligence, qui introduit au passage l’outil de nettoyage (Clean Up) d’une photo. Il n’est plus obligatoire de configurer son iPhone en région « États-Unis » pour activer ces nouveautés, mais elles restent totalement bloquées en Europe.

Cet automne, Apple se lancera sur le terrain de l’intelligence artificielle générative. La version finale d’iOS 18 ne devrait pas inclure Apple Intelligence, mais la mise à jour iOS 18.1, qui devrait arriver en octobre, permettra aux propriétaires d’iPhone 15 Pro (et d’iPhone 16) d’expérimenter des nouveautés exclusives. Il y a néanmoins une condition importante : ne pas vivre en Chine ou dans l’Union européenne.

« En raison d’incertitudes règlementaires », Apple a pris la décision de brider iOS 18 en Europe, en désactivant toutes les fonctions liées à l’IA générative. Rien ne dit que l’UE aurait effectivement bloqué Apple Intelligence, mais la marque californienne mise sur ce bras de fer pour ne pas se laisser dicter quoi faire. Les Mac, qui ne sont pas concernés par les lois européennes, auront accès aux nouveautés IA. Seuls les iPhone et iPad en seront privés.

Le nouvel outil Clean Up fait son apparition… avec une surprise pour les visages

Avec les bêtas 3 d’iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS 15.1, publiées le 28 août, Apple introduit une nouveauté attendue de longue date sur les iPhone, iPad et Mac : une gomme magique pour supprimer une personne ou un objet d’une photo, comme dans Google Photos. Sa particularité est qu’elle fonctionne en local, sans connexion aux serveurs d’Apple, grâce à un modèle qui s’installe sur l’appareil.

L’outil Clean Up est accessible depuis l’application Apple Photos. Il se télécharge une première fois, puis fonctionne instantanément ensuite. // Source : Numerama

La fonction Clean Up (nettoyage) permet de supprimer un élément d’une photo, mais dispose aussi d’une capacité secrète qu’Apple avait omise. Quand on entoure un visage, il n’est pas supprimé, mais pixelisé. Une excellente idée pour permettre de partager des photos en ligne sans afficher des inconnus.

Entourer un visage avec l’outil Clean Up le pixélise. // Source : Numerama

Problème, et c’est incompréhensible : Apple considère que Clean Up est une fonction Apple Intelligence. Pour l’installer sur son téléphone, il faut donc un appareil compatible avec le service (seulement l’iPhone 15 Pro pour l’instant) et, surtout, ne pas être dans l’Union européenne. En l’état, aucun utilisateur français d’un iPhone peut d’installer l’outil sans tricher. C’est d’autant plus frustrant qu’il ne s’agit que d’un outil d’édition d’image, sans langue ou particularité régionale.

Apple assouplit les conditions d’accès à Apple Intelligence… sauf en Europe

Cette limitation est d’autant plus bête qu’Apple vient de changer les conditions d’accès à Apple Intelligence pour rendre l’installation du service moins contraignant en dehors des États-Unis.

Avec les deux premières bêtas, il fallait configurer son iPhone en anglais, changer la langue de Siri et choisir la région États-Unis pour débloquer le service. Pour tricher en habitant dans l’UE, il fallait soit visiter un pays étranger, soit modifier la région de son compte App Store, en sélectionnant les États-Unis.

Avec les bêtas 3, Apple n’exige plus aucun changement de région. Il suffit de configurer son téléphone et Siri en anglais pour activer Apple Intelligence. En revanche, le blocage européen est toujours d’actualité. Il faut un compte App Store d’un pays hors UE pour débloquer le service. Sinon, toutes les nouveautés IA sont impossibles à activer.

Hors UE Dans l’UE Langue Anglais (US) Anglais (US) Siri Anglais (US) Anglais (US) Région Peu importe Peu importe Compte App Store Peu importe États-Unis Les réglages à changer pour activer Apple Intelligence dans iOS 18.1

En changeant la nationalité de son compte App Store, l’utilisateur européen perd accès à ses abonnements (Apple Music, Apple TV+), aux applications locales et ne pourra payer que dans une devise étrangère. Cette solution n’est donc pas viable sur le long terme, ce qui rend l’utilisation de la gomme magique d’Apple Photos encore incertaine avant de longs mois…

