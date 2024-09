Lecture Zen Résumer l'article

Avec son écran bord à bord plus grand que celui de la Watch Ultra 2, son boîtier plus fin désormais décliné en titane et quelques caractéristiques inédites (puce S10, double haut-parleur, recharge rapide…), la nouvelle Apple Watch Series 10 est, sur le papier, la meilleure montre d’Apple. Nous l’avons essayée.

À en croire Apple, la nouvelle Apple Watch Series 10 est la meilleure montre de son histoire. La seule nouveauté horlogère de la keynote du 9 septembre, qui a étrangement laissé l’Apple Watch SE et l’Apple Watch Ultra de côté (à l’exception d’un nouveau coloris noir), est une Apple Watch affinée avec des matériaux plus premium. La marque californienne la présente comme sa montre avec le plus grand écran, le plus de puissance et plusieurs caractéristiques inédites.

À Cupertino, Numerama a pu essayer les nouveaux iPhone 16 en avant-première. Nous avons aussi eu l’opportunité de découvrir les nouvelles Apple Watch Series 10 quelques minutes, en attendant de les tester plus longuement à notre retour en France. A-t-on vraiment la meilleure montre de l’histoire d’Apple ?

Le nouveau design de l’Apple Watch Series 10 est réussi

Premier constat : Apple ne s’est pas raté avec le design des nouvelles Apple Watch.

Le plus petit modèle voit son boîtier passer de 41 à 42 mm de diagonale, avec un écran encore plus grand grâce à des bordures plus fines. Une différence anecdotique en apparence, mais pertinente en réalité, qui rend la petite Apple Watch moins minuscule qu’autrefois, sans lui faire perdre en praticité. Plus de personnes pourront sans doute se tourner vers cette taille.

Le grand modèle, qui passe de 45 à 46 mm, revendique de son côté l’écran le plus grand de l’histoire des Apple Watch, devant le modèle Ultra. S’ajoute à ces nouvelles tailles un boîtier toujours aussi rondelet, mais plus fin. L’évolution est remarquable : Apple ne touche pas aux formes historiques de son Apple Watch, mais les améliore. Le seul reproche qu’on pourrait lui faire est que l’amincissement n’est pas aussi important qu’espéré.

Les versions titane de l’Apple Watch Series 10, avec un aspect brillant. // Source : Numerama

Même s’il est bord à bord, l’écran de l’Apple Watch Series 10 reste incurvé, contrairement à celui de l’Apple Watch Ultra 2. S’il nous faudra le tester plus longuement pour nous en assurer, tout laisse penser qu’Apple ne ment pas lorsqu’il affirme que son écran OLED est conçu pour être lumineux même quand on le regarde de côté. La lisibilité était parfaite durant nos tests.

L’écran de l’Apple Watch Series 10 est incurvé, mais parfaitement lisible. // Source : Numrama

Enfin, le choix des matériaux est remarquable. Si l’aluminium est fidèle à lui-même (certains l’adorent, d’autres le trouvent cheap), le titane, qui remplace l’acier inoxydable sur les modèles premium, est sublime. Il n’est pas mat comme sur les iPhone, mais brillant, avec en bonus une plus grande légèreté. L’Apple Watch Series 10 en version titane est une des plus belles montres connectées du marché. Mention spéciale pour la version noir de jais (Jet Black), qui reprend une des couleurs emblématiques de l’histoire de l’iPhone (l’iPhone 7 précisément).

L’Apple Watch Series 10 est fine, mais conserve les lignes des anciens modèles. // Source : Numerama

L’Apple Watch Series 10 meilleure que la Watch Ultra ? Pas si vite

Pendant la présentation de l’Apple Watch Series 10, tout laissait penser que cette nouvelle génération, en l’absence d’une Watch Ultra 3, était partie pour devenir la montre connectée de référence chez Apple. Après avoir bien réfléchi, nous en sommes moins certains.

Premièrement, la plupart des nouveautés de la Watch Series 10 ne sont pas exclusives à la Watch Series 10. La détection de l’apnée du sommeil et le haut-parleur capable de lire du contenu multimédia font notamment partie des fonctions ajoutées rétroactivement à la Watch Ultra 2 de 2023, par mise à jour logicielle.

L’Apple Watch Ultra 2 reste au catalogue, désormais en deux couleurs. Elle conserve l’ancienne puce. // Source : Numerama

D’autres fonctions présentées comme communes aux deux montres, comme la plongée, sont en réalité différentes. La version Ultra peut aller jusqu’à 100 mètres de profondeur, la Series 10 se contente de 50 mètres, sans le support des sports nautiques. Elle ne dispose aussi pas d’un GPS double fréquence ou d’une sirène en cas d’urgence.

Pour se distinguer, l’Apple Watch Series 10 dispose d’une puce S10 plus puissante (mais ce n’est pas vraiment important sur une montre), d’un double haut-parleur et d’une recharge rapide en 30 minutes, contre une heure sur la Ultra 2. Mais son autonomie est aussi annoncée comme deux fois inférieure (18 heures, contre 36 heures).

Les caractéristiques mises en avant par Apple avec la Watch Series 10. La plupart son communes à la Watch Ultra 2. // Source : Numerama

Si l’Apple Watch Series 10 semble bien partie pour devenir une des meilleures montres connectées du marché, si ce n’est le choix de référence pour les propriétaires d’iPhone, elle n’est pas la tueuse d’Apple Watch Ultra 2 annoncée par certains. Elle demeure tout de même un magnifique produit, qui met en lumière tout le savoir-faire des équipes design d’Apple. À 449 euros au minimum, avec plein de coloris et de bracelets, elle reste aussi plus abordable que l’Ultra 2 à 899 euros. Vivement le test !

