Attendus à l’automne 2023, les iPhone 15 devraient dire adieu au port Lightning et adopter l’USB-C. Que sait-on d’autre sur les futurs smartphones d’Apple ? Dans cet article, Numerama récapitule les dernières rumeurs.

En septembre 2023, Apple devrait présenter sa nouvelle collection de smartphones. Comme elle en a pris l’habitude depuis plus de 15 ans, Apple devrait organiser une grande conférence dédiée à la présentation de ses nouveaux iPhone, qui succéderont aux iPhone 14 lancés en septembre 2022.

Quelles seront les nouveautés des iPhone 15 ? Comme toujours avec Apple, on peut lire tout et n’importe quoi sur Internet. Dans cet article, Numerama fait le portrait-robot des iPhone 15 à partir des rumeurs les plus fiables. Cet article sera régulièrement mis à jour.

Des formats identiques aux iPhone 14, avec du titane

Depuis 2017, Apple change le design des iPhone une fois tous les trois ans. Il y a eu le trio X/XS/11, puis le trio 12/13/14.

La logique voudrait qu’Apple revoie complètement sa gamme en 2023, mais tout laisse penser que les changements prévus cette année seront une nouvelle fois timides. Les iPhone 15 devraient être des smartphones assez similaires aux iPhone 14, avec quelques améliorations au niveau des bordures et des matériaux utilisés. En ce qui concerne les formats, nous devrions rester sur deux tailles, déclinés à chaque fois en deux familles :

iPhone 15 : 6,1 pouces.

: 6,1 pouces. iPhone 15 Plus : 6,7 pouces.

6,7 pouces. iPhone 15 Pro : 6,1 pouces, avec de meilleures caractéristiques.

6,1 pouces, avec de meilleures caractéristiques. iPhone 15 Pro Max : 6,7 pouces, avec de meilleures caractéristiques.

Voilà à quoi pourrait ressembler l’iPhone 15 Pro. // Source : Rendu 3D par Ice Universe

Si les bordures d’écran devraient être plus petites, les iPhone 15 devraient conserver l’aspect rectangulaire à bords plats des modèles précédents. Les iPhone 15 Pro devraient, de leur côté, tronquer l’acier inoxydable pour du titane, ce qui pourrait leur offrir un style encore plus élitiste.

La Dynamic Island pour tous… mais pas l’écran toujours allumé

Introduite avec l’iPhone 14 Pro, la Dynamic Island a remplacé l’encoche par un poinçon animé autour de la caméra frontale. En 2023, Apple devrait l’offrir à tous ses nouveaux smartphones. Les iPhone 15 Pro y auraient naturellement droit, tout comme les iPhone 15 plus abordables. Bref, la fin de l’encoche est proche.

La Dynamic Island des iPhone s’agrandit virtuellement pour afficher des informations. // Source : Anthony Wonner pour Numerama

En revanche, et c’est un choix regrettable, Apple continuerait de réserver l’écran ProMotion aux iPhone « Pro ». Seuls les iPhone 15 Pro auraient un écran 1-120 Hz capable de rester allumé en permanence, les iPhone 15 classiques devraient se contenter d’une dalle limitée à 60 Hz. Une anomalie sur le marché du smartphone, où quasiment tout le monde propose du 120 Hz aujourd’hui.

Enfin un port USB-C pour l’iPhone 15

11 ans après l’introduction du port Lightning (avec l’iPhone 5), Apple devrait enterrer son connecteur propriétaire avec l’iPhone 15. Poussé par l’Union européenne, qui a décidé de rendre l’USB Type-C obligatoire sur les smartphones à partir de 2024, Apple devrait lancer des smartphones avec un port USB-C pour la première fois de son histoire en septembre. Ce changement ne devrait cependant pas trop dépayser les clients de la marque, puisque les Mac, les iPad et plusieurs accessoires sont déjà passés à l’USB-C chez Apple. Les iPhone 15 devraient pouvoir se recharger avec le câble de votre PC, de votre tablette ou de votre Nintendo Switch, ce qui devrait arranger tout le monde à terme.

Selon plusieurs « leakers », voici la première image réelle d’un iPhone 15 Pro en titane avec un port USB-C. // Source : Twitter

Il existe cependant plusieurs mystères autour de cette transition. Selon plusieurs sources fiables, Apple compte brider l’USB-C des iPhone 15 à des débits de transfert USB 2.0 (480 Mb/s) pour faire des économies, ce qui est parfaitement possible légalement, puisque l’USB-C n’encadre que la forme du chargeur. Seuls les iPhone 15 Pro devraient bénéficier d’un débit plus rapide, vraisemblablement USB 3.2 (5-10 Gbps) ou USB 4 (40 Gbps).

Quid de la recharge ? Là aussi, plusieurs professionnels du secteur suspectent Apple de vouloir vendre des câbles USB-C certifiés pour profiter d’une recharge rapide, quitte à brider ceux d’autres marques. C’est possible, mais il faudra voir comment Apple mettrait en place une telle limite. Ce qui compte est que n’importe quel câble USB-C puisse recharger un iPhone 15.

L’iPhone 15 signe-t-il la fin des boutons ?

Autre rumeur, les iPhone 15 pourraient dire adieu aux boutons physiques. Les touches pour contrôler le volume, allumer le téléphone et passer en mode silencieux pourraient être remplacées par de faux boutons tactiles, qui enverraient un retour haptique, pour donner l’impression que l’on appuie dessus. Quel intérêt ? Pour le consommateur, quasiment aucun (au contraire, cela pourrait provoquer des bugs). Pour Apple, c’est un moyen de réduire les pannes, puisque de nombreux problèmes de SAV viennent de boutons coincés.

Sur ces rendus 3D obtenus à partir de plans de fabrication, les boutons ne sont pas inclus. Leur apparence finale est encore inconnue. // Source : 9TO5Mac

Sur les rendus ci-dessus, on remarque que le port pour la carte Nano SIM est encore présent. Puisque la carte SIM a disparu aux États-Unis, on aurait pu craindre qu’Apple la supprime partout en 2023. Cela ne semble pas encore le cas.

Du Wi-Fi 6E et un meilleur modem 5G

Après les iPad Pro, les MacBook Pro et les Mac mini, Apple devrait logiquement équiper ses nouveaux iPhone d’un modem compatible Wi-Fi 6E, pour exploiter la bande plus rapide des 6 GHz. Il est plus que temps, puisque la concurrence haut de gamme sous Android a pris 2-3 ans d’avance sur ce secteur. Apple a sans doute voulu prendre son temps, puisque les routeurs Wi-Fi 6E sont encore rares. Qualcomm devrait une nouvelle fois fournir à Apple ses modems, ce qui signifie que l’on devrait gagner en efficacité en 5G.

La puce A17, réservée aux iPhone 15 Pro ?

Pour la première fois, Apple n’a pas équipé tous ses nouveaux iPhone d’une nouvelle puce en 2022. Les iPhone 14 Pro ont eu droit à la nouvelle A16 Bionic, tandis que les iPhone 14 ont recyclé l’A15 Bionic de 2021. Cette décision a pu surprendre, mais devrait devenir la norme.

Si l’on se fie aux rumeurs, seuls les iPhone 15 Pro auraient droit à une nouvelle puce en 2023. L’A17 Bionic, gravée en 3 nm par TSMC et beaucoup plus économe, devrait être exclusive aux smartphones les plus chers. Les iPhone 15, eux, devraient hériter de l’A16 Bionic des iPhone 14 Pro. Il devrait donc y avoir une différence de puissance et de consommation entre les deux gammes.

L’iPhone 14 Plus à côté de l’iPhone 15 Plus. L’encoche ne devrait plus être là et les bordures devraient être plus fines. // Source : 9to5mac

Un zoom périscopique chez Apple ?

Photographiquement parlant, les iPhone 15 devraient être les dignes successeurs des iPhone 14.

Les 15 et 15 Plus devraient se contenter d’un double module caméra (grand-angle + ultra grand-angle) avec deux capteurs de 12 Mpix.

Les 15 Pro devraient avoir à un module plus complet, avec un capteur principal de 48 Mpix, un ultra grand-angle et un zoom optique.

Bien sûr, Apple devrait réaliser quelques correctifs algorithmiques, pourquoi pas avec de nouvelles fonctions exclusives à ses nouveaux téléphones. La marque pourrait aussi utiliser des composants plus récents, comme elle en a l’habitude.

Le triple module caméra de l’iPhone 14 Pro Max. // Source : Anthony Wonner pour Numerama

La rumeur la plus excitante pour les iPhone 15 ne concerne que le modèle « 15 Pro Max », qui pourrait hériter d’un zoom périscopique, similaire à celui du Samsung Galaxy S23 Ultra. Doit-on s’attendre à un zoom x5 ou x10 d’exception sur le terminal Apple le plus cher de 2023, contre un zoom optique x3 aujourd’hui ? Si certains analystes semblent sûrs d’eux, rien dans les fuites récentes ne semble montrer un smartphone avec suffisamment d’espace pour accueillir un module périscopique. Dans l’état, on a plutôt envie de se méfier de cette rumeur, d’autant plus que la rumeur mentionne le développement d’un iPhone 16 Ultra en 2024.

Le zoom de Samsung permet de faire des miracles. L’iPhone 15 Pro Max peut-il le rattraper ? // Source : Numerama

Prix des iPhone 15

Aujourd’hui, les iPhone 14 coûtent au minimum 1 019 euros, tandis que les iPhone 14 Pro commencent à 1 329 euros. Puisqu’Apple est Apple, il faut s’attendre à des prix a minima identiques, possiblement en hausse (particulièrement pour le 15 Pro Max, s’il dispose d’un zoom périscopique exclusif).

iPhone 14 iPhone 14 Plus iPhone 14 Pro iPhone 14 Pro Max 128 Go 1019 euros 1169 euros 1329 euros 1479 euros 256 Go 1149 euros 1299 euros 1459 euros 1609 euros 512 Go 1409 euros 1559 euros 1719 euros 1869 euros 1 To – – 1979 euros 2129 euros Les prix officiels des iPhone 14 Pro.

Quand sortira l’iPhone 15 ?

Quid de la date de sortie des iPhone 15 ? Au vu des habitudes d’Apple, les smartphones pourraient être annoncés entre le 5 et le 13 septembre. Leur commercialisation devrait avoir lieu d’ici la fin du même mois.

Vous voulez tout savoir sur la mobilité de demain, des voitures électriques aux VAE ? Abonnez-vous dès maintenant à notre newsletter Watt Else !