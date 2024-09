Lecture Zen Résumer l'article

Apple a profité de sa conférence de rentrée dédiée aux iPhone 16 pour dévoiler de nouveaux accessoires audio, dont le très attendu successeur du casque AirPods Max. Les écouteurs AirPods 2 et AirPods 3 sont remplacés par de nouveaux modèles, avec des caractéristiques différentes.

Pour accompagner le lancement de ses nouveaux iPhone 16 et de sa nouvelle montre Apple Watch Series 10, Apple a présenté de nouveaux accessoires audio à l’occasion de sa conférence de rentrée, le 9 septembre 2024. La gamme AirPods est remodelée, avec de nouveaux écouteurs et un nouveau casque.

Pour la première fois de son histoire, la firme de Cupertino lance deux paires d’écouteurs entrée de gamme : les AirPods 4, qui s’appuient sur un design avec une tige courte, inspiré des AirPods 3 (ils ne sont pas intrusifs, contrairement aux AirPods Pro), et les AirPods Max, qui ont enfin droit à un rafraîchissement, quatre ans après la première génération.

Les Apple AirPods 4. // Source : Capture d’écran

Les nouveaux AirPods présentés par Apple

AirPods 4

Apple s’attaque à l’entrée de gamme avec les AirPods 4, et opte pour une stratégie inédite. Ainsi, ces écouteurs sont déclinés en deux variantes : une première ultra-abordable, qui vient remplacer les AirPods 2 (design original) et les AirPods 3 (design inspiré des Pro), et une deuxième plus onéreuse, qui gagne la réduction de bruit active.

Ces deux versions articulées autour de la puce H2 arborent un look similaire, qui procurerait un confort amélioré par rapport aux AirPods 3, après analyse de milliers d’oreilles, et le meilleur confort pour tous les AirPods. Les écouteurs viennent se loger dans un boîtier qui se recharge par l’intermédiaire d’un port USB-C. Ils se distinguent par les fonctionnalités embarquées : plus on paiera cher, plus la fiche technique sera remplie. Ainsi, le boîtier des AirPods 4 les plus chers peut se charger sans fil et a un haut-parleur pour Localiser.

L’autonomie est donnée pour 30 heures en tout (5 heures par charge). Elle tombe à 20 heures avec la réduction de bruit active (4 heures par charge).

Source : Capture d’écran

Les AirPods 4 vont permettre de bénéficier de la réduction de bruit sans opter pour un design intra — qui peut gêner certaines morphologies — mais pour un design ouvert.

Les AirPods 4 coûteront 149 € (sans réduction de bruit) et 199 € (avec réduction de bruit). Lancement prévu le 20 septembre.

AirPods Max 2

Il ne reste plus beaucoup d’appareils Apple pourvus d’un port Lightning; ùais les AirPods Max, casque haut de gamme du catalogue, en font partie. La deuxième génération rectifie cette anomalie avec l’introduction d’un port USB-C et de nouveaux coloris (bleu, mauve, minuit, lumière stellaire et orange). La Smart Case est toujours la même.

Apple présente des AirPods 4, avec de nouvelles couleurs pour les AirPods Max. // Source : Capture d’écran

Apple parle d’un modèle amélioré, mais n’indique pas si la puce H2 est de la partie pour une réduction de bruit améliorée et un mode adaptatif, ainsi que de la compatibilité avec le Bluetooth 5.3. Normal, les AirPods Max embarquent toujours la puce H1. Lancement le 20 septembre, à 579 €.

