Lecture Zen Résumer l'article

Il y a dix ans, le 9 septembre 2014, Apple dévoilait sa toute première montre connectée. Pour fêter le dixième anniversaire du produit, la marque vient de dévoiler l’Apple Watch Series 10, avec un nouveau design bien plus moderne. Les Apple Watch Ultra et Apple Watch SE, elles, ne sont pas renouvelées.

En 2014, Apple présentait l’Apple Watch, sa toute première montre connectée. Dix ans après, l’accessoire est installé sur le poignet de millions de personnes, à tel point que l’entreprise californienne revendique le titre de premier vendeur de montres de la planète. À l’occasion de son keynote centré sur les iPhone 16, Apple vient de dévoiler ce 9 septembre l’Apple Watch Series 10 qui, à la manière de l’iPhone X en 2017, introduit un nouveau design plus moderne.

@numerama On a vu les nouveaux iPhone 16 en avant-première, voici une rapide présentation de leurs nouveautés #apple #iphone #iphone16 #iphone16pro #numerama #tech ♬ son original – Numerama – Numerama Ce contenu est bloqué car vous n’avez pas accepté les cookies et autres traceurs. Ce contenu est fourni par TikTok.

Pour pouvoir le visualiser, vous devez accepter l’usage étant opéré par TikTok avec vos données qui pourront être utilisées pour les finalités suivantes : vous permettre de visualiser et de partager des contenus avec des médias sociaux, favoriser le développement et l’amélioration des produits d’Humanoid et de ses partenaires, vous afficher des publicités personnalisées par rapport à votre profil et activité, vous définir un profil publicitaire personnalisé, mesurer la performance des publicités et du contenu de ce site et mesurer l’audience de ce site (en savoir plus) En cliquant sur « J’accepte tout », vous consentez aux finalités susmentionnées pour l’ensemble des cookies et autres traceurs déposés par Humanoid et ses partenaires. Vous gardez la possibilité de retirer votre consentement à tout moment. Pour plus d’informations, nous vous invitons à prendre connaissance de notre Politique cookies. J’accepte tout Gérer mes choix

L’Apple Watch Series 10 est la dixième génération de la plus célèbre des smartwatchs — si on oublie les variantes SE et Ultra. Comme elle marque un anniversaire important, elle s’appuie sur un ensemble d’évolutions qui font beaucoup plus envie que les petites nouveautés de ces dernières années. On parle ici d’un design articulé autour d’un écran plus grand, couplé à une finesse inégalée pour la gamme.

L’Apple Watch Series 10. // Source : Capture d’écran Numerama

L’Apple Watch fête ses 10 ans avec un grand écran

L’Apple Watch Series 10 gagne en surface d’affichage avec un écran plus étendu, le plus grand jamais conçu pour la montre (plus grand que la Ultra et 30 % plus grand que la Series 6). Elle sera proposée en deux tailles de boîtier (42 et 46 mm). Cela veut dire que la plus petite des Apple Watch Series 10 est aussi grande que la plus XXL des Apple Watch originales — une belle évolution en une décennie.

La nouvelle Apple Watch Series 10 à côté de l’ancienne. // Source : Capture d’écran Numerama

Ces écrans plus imposants ne signifient pas que l’Apple Watch Series 10 sera plus envahissante sur notre poignet. Bien au contraire : les designers ont rogné sur les bords pour aboutir à un look slim (9,7 mm d’épaisseur seulement), avec des bordures plus arrondies. Ils entourent un écran OLED « grand angle », qui est 40 % plus lumineux (2 000 nits) et gagne en lisibilité y compris sous différents angles de visionnage.

Détail de l’Apple Watch Series 10. // Source : Capture d’écran

En termes de fonctionnalités, l’Apple Watch Series 10 embarque quelques héritages du modèle Ultra — notamment sur la plongée (il y a une application dédiée). Le processeur est une puce S10, et l’accent est mis sur le Neural Engine pour des capacités en intelligence artificielle. Il y a aussi une recharge rapide (80 % en 30 minutes), mais toujours une autonomie de 18 heures.

Détail de l’Apple Watch Series 10.// Source : Capture d’écran

Au rang des nouveautés, l’Apple Watch Series 10 renforce un peu plus son emphase sur la santé avec un dispositif capable de détecter l’apnée du sommeil en analysant les perturbations respiratoires (grâce à son accéléromètre) — ce qui pourrait permettre de mettre en évidence certaines pathologies.

Version Titane. // Source : Capture d’écran

L’Apple Watch sera disponible en noir de jais, en or rose et en argent, pour les versions aluminium. Il y aura aussi des déclinaisons en titane (naturel, or et ardoise). Bonne nouvelle, ce nouveau modèle est toujours compatible avec les anciens bracelets et il y aura de nouvelles options avec la marque Hermès.

Le dos. // Source : Capture d’écran

L’Apple Watch Series 10 sera disponible le 20 septembre, à partir de 449 € (en aluminium) et à partir de 799 € (en titane). La Watch Ultra reste la même que l’an dernier, mais gagne un coloris noir, toujours en titane. Elle pourra être associée à un bracelet milanais, lui aussi en titane. Elle sera aussi disponible le 20 septembre, à partir de 899 €.

Source : Capture d’écran

Apple Watch Series 10 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+