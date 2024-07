Lecture Zen Résumer l'article

C’est officiel, les fameux Prime Day d’Amazon ont commencé depuis quelques heures. Pendant deux jours, une multitude d’offres vont déferler sur l’une des plus grandes marketplace au monde. On a d’ores et déjà identifié les meilleures offres tech dans les catégories mobiles, PC, maison connectée et bien plus encore.



Le 16 juillet, Amazon a inauguré pour la première fois de l’année ses ventes flash, communément appelées Prime Day. En plus des soldes d’été, durant 48 heures, des milliers de promotions vont être actualisées sur des tonnes de produits, qu’il s’agisse de smartphones, d’ordinateurs portables ou même de trottinettes électriques.

Cependant, avec autant d’offres, il est facile de se laisser emporter et de finir par acheter des articles superflus en promotion qui ne représentent pas forcément de bonnes affaires. Afin d’éviter les erreurs lors de vos achats, nous avons identifié trois étapes essentielles pour bien vous préparer à cet événement de promotions et profiter au mieux des Prime Day sans vous ruiner.

Si vous êtes fin prêt, dans ce guide, nous avons regroupé pour vous les bons plans que nous estimons être les plus intéressants d’après nos recherches aux confins d’Amazon. Ici, difficile de se tromper, ce sont des produits que nous pourrions acheter nous-mêmes à la rédaction. D’ailleurs, pour certains, ils ont été testés par nos soins.

Les meilleures offres Prime Day du moment

Pour éviter de scroller à l’infini, on vous a regroupé l’essentiel des meilleures offres Amazon dans cette liste :

La PlayStation 5 passe en dessous des 500 € durant les Prime Day

PlayStation 5 // Source : Sony

À sa sortie, la PlayStation 5 était tout bonnement introuvable et s’envolait à des prix indécents sur le marché secondaire. L’idée même de la trouver en solde un jour semblait irréaliste. Quatre années plus tard, il y a eu évidemment du progrès. Pour les Prime Day d’Amazon, la PS5 édition Slim voit son prix chuter à 479 €.

Propulsée par un CPU AMD Ryzen Zen 2 à 8 cœurs et un GPU RDNA 2, la PS5 est toujours la console next-gen de référence. Elle offre une expérience de jeu fluide en très bonne qualité, jusqu’à 120 fps en 4K. Mais encore faut-il avoir un téléviseur compatible avec la norme HDMI 2.1 et le câble qui va avec. Son SSD ultra-rapide de 1 To garantit des temps de chargement éclairs, de quoi lancer son jeu en un rien de temps.

Le MacBook Air M2 13,6″passe sous la barre des 1000 € pendant les Prime Day

MacBook Air M2 // Source : Apple

Pour les Prime Day d’Amazon, le MacBook Air M2 13,6″ voit son prix tomber à 999 €, une offre assez rare qui le rapproche des prix de la première génération M1.

Ici, le modèle est donc équipé du processeur Apple M2, offrant des performances très solides pour faire tourner diverses tâches en même temps. L’écran Liquid Retina d’Apple de 13,6 pouces affiche une résolution de 2560 x 1664 pixels, de quoi consommer des vidéos, films et séries dans une qualité aux petits oignons. Niveau audio, le MacBook Air M2 propose un système à quatre haut-parleurs avec prise en charge de l’audio spatial.

Pour les réunions ou les cours à distance, le MacBook dispose d’une webcam qui filme en HD 1080p. Son SSD de 256 Go est certes un peu léger si vous voulez stocker une certaine quantité de données, mais on peut l’étendre jusqu’à 2 To.

Avec un poids de 1,24 kg, le MacBook Air M2 fait honneur à la gamme en conservant le leitmotiv de ces ordinateurs, à savoir être des plus légers et compacts. Sur le papier, son autonomie peut atteindre 18 heures avec une utilisation quotidienne.

Le Roomba J7+ de iRobot passe à 449 € au lieu de 999 €

Roomba J7+ // Source : iRobot

Le Roomba J7+ de iRobot, initialement vendu à 999 €, est proposé à 449 € pendant les Prime Day. Une offre qui vaut le détour pour un appareil qui figurait au rang des anciennes générations haut de gamme de la marque.

Bien que le modèle soit sorti en septembre 2021, le Roomba J7+ se distingue encore par sa capacité d’aspiration et son aisance à naviguer dans tous les intérieurs. À la différence d’autres marques, iRobot utilise des caméras qui permettent à l’appareil de se déplacer de manière autonome en évitant les obstacles et les chutes. Ce système permet même en théorie d’éviter les déjections d’animaux, afin de se prémunir des mauvaises surprises. Avec sa « Clean Base », l’entretien est quasiment nul puisque l’aspirateur vient vider automatiquement son bac dans le sac localisé sous le capot de la base.

Pour la connectivité, le Roomba J7+ peut être contrôlé à distance via l’application iRobot Home ou par commande vocale avec les assistants Google Home et Alexa.

Seul hic, à la différence de son grand frère le Roomba Combo J7+, ce modèle n’est pas doté d’une serpillière lavante, ce qui explique aussi la baisse soudaine de son prix. Mais quand on voit l’efficacité globale des serpillières d’aspirateurs robots, ce détail peut être secondaire.

La Ninebot F65i à moitié prix durant les Prime Day

F65i // Source : Ninebot

La trottinette électrique est devenue un des moyens de transport écologiques les plus répandus. Pliable et compacte, la trottinette électrique Ninebot F65i est une offre à ne pas manquer pendant les Prime Day. En ce moment, elle bénéficie d’une énorme réduction, passant de 899 € à 400 €.

Ce modèle de Segway, une marque largement reconnue dans l’écosystème, est milieu de gamme, connu pour sa robustesse et sa fiabilité. Elle offre une autonomie pouvant atteindre 65 km avec sa batterie de 561 Wh, de quoi effectuer des trajets quotidiens sans se soucier d’une recharge en plein milieu de la journée. Son moteur de 400 W peut monter à 700 W pour gravir les montées les plus pentues.

Son châssis en acier inoxydable qui supporte 120 kg est monté sur deux grandes roues de 10 pouces avec chambre à air. Des pneus un peu moins solide que les tubeless, alors mieux vaut éviter de rouler sur du verre.

Pour le freinage, c’est un système à tambour pour éviter de se faire propulser vers l’avant en cas de freinage trop violent. Et à l’arrière, elle dispose de freins électroniques pour les arrêts d’urgence.

Le HP OMEN 17″ perd 1000 € pendant les Prime Day

OMEN 17-ck2003sf // Source : HP

Durant les Prime Day d’Amazon, le HP OMEN 17″ perd 1000 €, une réduction conséquente pour ce laptop gaming haut de gamme.

Ce monstre de puissance est équipé d’un processeur Intel Core i7 de 13ème génération et d’une carte graphique NVIDIA GeForce RTX 4080. Autant vous dire que vous ne serez ralenti par aucun jeu AAA, même en ultra.

Son écran 17 pouces WQHD (2560 x 1440) dispose d’un rafraîchissement maximal de 165 Hz. Au-delà de la fluidité et de la qualité garanties par ce type de caractéristiques, la taille est grandement appréciable au vu de la configuration graphique du PC portable. Il permet de profiter pleinement des capacités de la RTX 4080. La dalle affiche même des pics de luminosité à 300 nits, ce qui permet de jouer dans des conditions de surexposition, à l’extérieur par exemple.

Pour faire tourner le tout, il contient 32 Go de RAM avec un SSD de 1 To, un espace de stockage conséquent pour stocker la plupart des jeux.

Petit détail qui n’en est pas un, lorsque l’on sait à quel point ce type de configuration peut chauffer, l’ordinateur est équipé d’un système de refroidissement OMEN Tempest Cooling signé HP. Il permet de maintenir la température de l’ordinateur portable grâce à un système d’aération qui traverse toute la machine.

La Bang & Olufsen Beosound Explore passe à 179 € au lieu de 249 €

Beosound Explore // Source : Bang & Olufsen

Les amateurs de son de qualité et design connaissent bien Bang & Olufsen. Cette marque haut de gamme un peu exclusive n’est pas ce qu’il se fait de plus accessible, mais pour les Prime Day certaines offres deviennent très intéressantes. C’est le cas de cette enceinte bluetooth Beosound Explore qui voit son prix dégringoler à 179 € au lieu de 249 €.

Une affaire qui tombe à pic, tant on sait qu’il est agréable d’avoir une enceinte performante pour affronter les activités d’été, à la plage, au barbecue, etc. Avec son design élégant et robuste, la Beosound Explore est bien évidemment parée à ces éventualités. Son châssis en aluminium anodisé résiste aux chocs et à l’eau avec une étanchéité IP67 parfaite pour une utilisation en extérieur. D’autant plus qu’elle offre une autonomie de 27 heures.

Comme à l’accoutumée avec la marque, l’enceinte offre un son puissant et équilibré grâce à ses deux drivers stéréo de 1,8 pouces.

La connexion se fait en Bluetooth 5.2. Pour les amateurs de son, vous pourrez régler l’égaliseur via l’application Bang & Olufsen.

La RTX 4070 Ti de MSI profite d’une réduction de 300 € lors des Prime Day

RTX 4070 Ti // Source : MSI

Pour améliorer son expérience de jeu et assurer des performances pendant plusieurs années, changer sa carte graphique est une étape essentielle. Si la vôtre commence à faiblir face à quelques titres récetns, les Prime Day sont sûrement l’un des meilleurs moments de l’année pour faire cette transition. Avec la RTX 4070 Ti VENTUS 2X de MSI désormais à seulement 656,26 € au lieu de 980 €, il est difficile de trouver mieux.

La RTX 4070 Ti de MSI dispose de 12 Go de mémoire GDDR6X assurant de solides performances sur les plus grosses résolutions, 2k ou 4k, à condition bien évidemment de disposer d’une configuration adéquate. Privilégiez des processeurs des dernières générations chez AMD ou Intel.

La petite particularité de cette MSI réside dans sa base en cuivre nickelé qui conduit et disperse la chaleur du GPU pour éviter les surchauffes. Cette version dispose d’ailleurs de deux ventilateurs TORX 4.0 dont les pales fonctionnent par paires pour créer plus de pression d’air et refroidir davantage le composant. Avec cette configuration à deux ventilateurs, elle est idéale pour ceux qui n’ont pas énormément de place dans leur tour PC.

La Marshall Stanmore II à 199 € au lieu de 369 €

Stanmore II // Source : Marshall

La Marshall Stanmore II à 199 € au lieu de 369 €

Connus pour leur design vintage reprenant les lignes d’anciens amplis de guitare, les produits Marshall sont à la fois des beaux objets de décoration mais aussi des systèmes audio performants. Pendant les Prime Day d’Amazon, la Marshall Stanmore II passe sous les 200 €.

Avec ses haut-parleurs de 80 watts, la Stanmore II est capable de délivrer un son puissant et clair. Pour la connectique, elle est compatible avec le Bluetooth 5.0 aptX. Cela garantit une connexion stable mais il est préférable de rester dans la même pièce puisque le signal se perd passé 10 mètres. Pour les plus puristes, le réglage des basses et des aigus peut s’effectuer directement grâce aux boutons analogiques présents sur le dessus de l’enceinte.

Les Apple AirPods 3 sont à 155 € au lieu de 209 €

AirPods 3 // Source : Apple

Pour ceux qui n’aiment pas le côté invasif des intra-auriculaires, les AirPods 3 restent encore la meilleure option à moins de 200€, d’autant plus si vous avez un iPhone ou d’autres appareils Apple. En ce moment, ils sont à seulement 155 € pendant les Prime Day d’Amazon, au lieu des 209 € habituels.

Les écouteurs sans fil reprennent le design confortable des anciennes générations, qu’on retrouvait jadis même sur les filiaires de la marque. Avec incroyablement légère de seulement 4,28 grammes, ils sont les plus confortables de la marque.De plus, ils sont résistants à la transpiration et à l’eau (IPX4), parfaits pour les séances de sport.

Ils répondent aux exigences qu’on attend du côté d’Apple en termes d’accessibilité. À titre d’exemple, ils coupent la musique automatiquement lorsque vous enlevez un écouteur ou les deux. C’est idéal pour continuer une conversation sans sortir son téléphone et ne rien manquer de la question posée.

Côté qualité sonore, ils ne proposent pas de réduction de bruit active mais offrent tout de même une expérience sonore agréable pour des écouteurs non-intraoculaires.

En ce qui concerne l’autonomie, les AirPods 3 bénéficient de 6 heures d’écoute sur une seule charge, et avec le boîtier de charge MagSafe, ils offrent un total de 30 heures d’autonomie.

Les Apple AirPods Pro 2 passe à 225 € au lieu de 279 €

AirPods Pro 2 // Source : Apple

Pour ceux qui ne peuvent pas faire l’impasse sur la réduction de bruit active, on a pensé à vous avec cette offre Prime sur les AirPods Pro. Pendant l’évènement d’Amazon, les écouteurs sans fil haut de gamme d’Apple sont affichés à 225 € au lieu de 279 €.

Ces écouteurs font tout simplement partie du must de l’intra-auriculaire chez Apple. La réduction de bruit est l’une des meilleures du marché, juste derrière la gamme WF de Sony. C’est un produit idéal si vous avez l’habitude d’écouter de la musique en extérieur, où des bruits parasites peuvent venir interrompre l’écoute de vos meilleurs morceaux.

La nouveauté par rapport à la génération précédente réside les commandes. Ces écouteurs sans fil permettent de régler le volume et la réduction de bruit directement depuis les écouteurs, à la différence de la première version.

Les AirPods Pro 2 disposent d’une autonomie de jusqu’à 6 heures d’écoute par charge, pouvant dépasser les 24 heures avec le boîtier de charge. Ce boîtier lightning est équipé d’un connecteur USB-C, permet une recharge relativement rapide pour éviter de se retrouver en rade avant un trajet par exemple. 5 minutes de charge suffisent à recharger les écouteurs pour 1 heure d’écoute.

C’est quoi les Prime day ?

L’évènement Prime Day est une période de ventes flash annuel exclusive pour les abonnés Prime. Il a lieu deux fois par année, généralement en été et en automne.

Prime Day : quand commencent et terminent les soldes sur Amazon en France ?

Cette année, les premiers Prime Day commencent le 16 juillet à minuit et se terminent le 17 juillet à 23h59. Après cette date, si vous avez des produits dans le panier, ils ne conserveront pas leur prix avantageux des Prime Day. Pour profiter des avantages, il faut absolument réaliser un achat sur le site durant la période limitée.

Comment bénéficier des Prime Day d’Amazon ?

Pour profiter des offres Prime Day, vous devez avoir souscrit à un abonnement Prime d’Amazon. Avec celui-ci, vous pourrez accéder aux prix préférentiels affichés par la suite durant les 48 heures de promotions. En plus des multiples avantages de l’abonnement.

Quand sont les prochains Prime Day ?

Aucune date officielle n’est connue à ce jour, mais si l’on se réfère aux habitudes du géant commerce en ligne, la deuxième édition des Prime Day 2024 pourrait avoir lieu en automne, autour du mois d’octobre.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !