[Deal du Jour] La Nvidia Shield TV est une box idéale pour transformer votre téléviseur en Smart TV. Les modèles standard et Pro sont tous les deux en promotion pour ces Prime Day, et s’accompagnent d’un mois offert à Geforce Now, le service de Cloud Gaming de Nvidia.

C’est quoi, l’offre sur cette box Android TV ?

La Shield TV de Nvidia est normalement vendue 159,99 €. Pendant les Prime Day, Amazon la propose au prix de 124,99 €.

Le modèle Pro, habituellement vendu 219,99 €, est en ce moment au prix de 184 €.

Notez que pour l’achat d’une box Shield TV, un mois d’abonnement au service de Cloud Gaming Nvidia Geforce Now, habituellement au prix de 10,99 €, est offert.

Vous pouvez la comparer avec d’autres modèles dans notre guide des meilleurs box TV en 2024.

C’est quoi, cette box TV de Nvidia ?

Le boitier multimédia Android de Nvidia se décline en deux modèles, Standard et Pro. Le modèle Standard de forme cylindrique est compact et discret, avec des dimensions de 16,5 cm de long et 4 cm de diamètre. Quelques concessions sont toutefois nécessaires pour faire de la Shield TV une petite box, notamment l’absence d’un port USB. Le modèle Pro, bien plus grand, possède des dimensions de 5.9 × 9.8 × 2.6 cm et embarque un port HDMI, un port Ethernet ainsi que deux ports USB 3.0. Ces connectiques sont utiles pour connecter une ou plusieurs manettes de jeu, ou brancher un disque dur externe afin d’augmenter l’espace de stockage.

Les deux box sont dotées du SoC Nvidia Tegra x1 et intègrent le service de cloud gaming Geforce Now. L’expérience est fluide avec les deux modèles, mais force est de constater qu’avec 1 Go de RAM supplémentaire, l’interface du modèle Pro est bien plus réactive. Le modèle Standard possède 2 Go de mémoire vive et un disque dur de 8 Go (le double pour le modèle Pro), que vous pourrez augmenter via un port microSD. Quant à l’interface sous Android, elle est plaisante à parcourir sur les deux box, avec des menus ergonomiques, des contenus mis en avant et un système de recommandations pertinent.

La Nvidia Shield TV version tube et version Pro // Source : Nvidia

Est-ce que ces box valent le coup pour les Prime Day ?

Les Prime Day sont une bonne occasion de se procurer des Nvidia Shield TV à un prix plus doux. Compatibles 4K à 60 images par seconde, ainsi qu’avec les normes HDR10, Dolby Vision et Dolby Atmos, les Shield TV sont idéales pour regarder du contenu dans les meilleures conditions, si votre TV est compatible. Notez que Nvidia propose aussi une fonctionnalité d’upscaling qui améliore les images HD 1080p en qualité 4K.

Ajouter à ça la capacité de faire tourner de manière convaincante les jeux disponibles sur le Play Store, et vous obtenez une box très complète, parmi la meilleure sur le marché. Les joueuses et les joueurs pourront aussi profiter de leurs jeux achetés sur les plateformes Steam ou Uplay en Full HD et 60 fps, si votre connexion le permet. Enfin, la télécommande rétroéclairée fonctionne en Bluetooth et intègre un microphone afin d’utiliser Google Assistant ou Alexa d’Amazon.

