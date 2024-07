Lecture Zen Résumer l'article

Lancées sous la forme d’une expérimentation en janvier 2024, les chaînes France 2 UHD et France 3 UHD propulsent le service public dans l’ère de la 4K, avec une diffusion native de certains programmes et de l’upscaling le reste du temps. Tous les opérateurs (Orange, Free, SFR, Bouygues…) la proposeront pendant les JO.

Plusieurs années après TF1 et M6, le groupe France Télévisions adopte enfin la 4K (il fait des tests depuis 10 ans, notamment lors de Roland Garros). France 2 et France 3, désormais déclinés en France 2 UHD et France 3 UHD, ont un avantage de taille par rapport à TF1 4K et M6 4K : ils émettent en permanence. Les signaux 4K de TF1 et M6 ne s’allument que pour les matchs ou les programmes spéciaux, ceux de France TV peuvent complètement remplacer les chaînes Full HD.

Techniquement parlant, le groupe France Télévisions a fait les bons choix. Son signal 4K est HDR (HDR10), le son est en Dolby Atmos (pas partout)… Tout laisse penser que la qualité de diffusion des Jeux olympiques sur France 2 UHD sera excellente. Mais comment accéder à cette chaîne sur son téléviseur ?

TNT Orange SFR Bouygues Free Canal Molotov France 2 UHD ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ ✅ France 3 UHD ✅ ✅ ✅ ✅ ✅ ❌ ✅

TNT, opérateur, applications… Qui diffuse France 2 UHD et France 3 UHD ?

Même si la 4K a fait son apparition il y a plus de 10 ans, elle est encore loin d’être l’option par défaut à la télévision. Aucun fournisseur d’accès ne diffuse France 2 UHD sur le canal 2, puisque la chaîne Full HD est toujours considérée comme la plus compatible.

Heureusement, grâce à l’attractivité commerciale des JO, la quasi-totalité des fournisseurs proposent déjà France 2 UHD aujourd’hui (après un démarrage timide sur la TNT). France 3 UHD, de son côté, est une chaîne provisoire qui émettra à partir du 10 juillet.

Sur Molotov, on trouve toutes les chaînes 4K de France. // Source : Numerama

France 2 UHD : de la vraie 4K et une diffusion partout

France 2 UHD est, très certainement, la chaîne 4K avec la meilleure qualité dans l’Hexagone.

Tous les programmes de France 2 sont diffusés sur cette chaîne qui utilise l’upscaling, un procédé qui consiste à ajouter artificiellement des pixels pour booster la définition d’une image, pour donner une impression de 4K en permanence. Quand un programme est filmé en Ultra Haute Définition, comme les Jeux olympiques, alors la chaîne diffuse un vrai signal 2160p HDR, sans upscaling. Selon le site spécialisé Ultra-K, le débit de la chaîne est de 20 Mbps chez les opérateurs et de 16 Mbps sur la TNT ou le satellite.

Où trouver France 2 UHD ?

Ne plus voir cette pub

Contrairement à TF1 4K et M6 4K, la chaîne France 2 UHD est disponible (presque) partout :

Fournisseur d’accès Numéro de canal TNT (70 % de la France) 52 (22 en Outre-mer) Orange 902 SFR 78 Free / OQEE 102 Bouygues 37 Molotov ✅ myCANAL / Canal+ ❌ App france.tv ❌ Autre (Vialis/OrneTHD/Fransat) 52

Après les Jeux olympiques, France 2 UHD continuera d’émettre. La chaîne représente le futur du groupe France Télévisions qui compte l’utiliser en permanence.

À noter que tous les fournisseurs ne donneront pas accès au HDR, tout dépend de la compatibilité de votre box (et que la compatibilité TNT dépend de votre emplacement géographique).

Les logos de France 2 UHD et France 3 UHD. // Source : Maxime Clady / France Télévisions

France 3 UHD : de l’upscaling et une diffusion provisoire

Pendant les Jeux olympiques, certaines compétitions seront diffusées sur France 3. Pour ne pas laisser tomber les téléspectateurs de cette chaîne, France Télévisions a demandé l’autorisation de créer un signal provisoire, en 4K, du 10 juillet au 10 septembre. Il y a néanmoins une nuance importante : aucun programme ne sera diffusé nativement en 4K sur cette chaîne, qui se contentera de réaliser de l’upscaling.

Où trouver France 3 UHD ?

France 3 UHD devrait être disponible sur les mêmes équipements que France 2 UHD, même si certains opérateurs n’ont pas encore communiqué :

Fournisseur d’accès Numéro de canal TNT (70 % de la France) 53 (23 en Outre-mer) Orange 903 SFR 79 Free / OQEE 103 Bouygues Numéro encore inconnu Molotov ✅ myCANAL / Canal+ ❌ App france.tv ❌ Autre (Vialis/OrneTHD/Fransat) 53

France 2 UHD et France 3 UHD marquent-ils un tournant pour la télévision linéaire, prête à embrasser l’ère de la 4K ? Cela reste à prouver. Quoi qu’il en soit, après 10 ans d’expérimentations (il faisait partie des premiers), le groupe France Télévisions semble enfin prêt à se risquer à l’ultra haute définition.

L’autre diffuseur des Jeux olympiques est Eurosport, qui diffusera des épreuves en 4K sur Max, le service de streaming du groupe Warner Bros. Discovery.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+