[Deal du jour] En temps normal, la Kindle d’Amazon fait déjà partie des liseuses les moins chères du marché. Avec les Prime Day, cette affirmation est encore plus vraie puisque son prix baisse sous les 100 €.

L’été est là, et emporter tous ses livres ou mangas dans sa valise n’est pas forcément la meilleure idée. Ça tombe bien : les liseuses vous permettent de tout rassembler dans un seul appareil, tout fin. Parmi les références en la matière, on retrouve depuis quelques années déjà Kindle, la marque d’Amazon.

Le nouveau Kindle (modèle 2024) est en promotion pour les Prime Day. La version avec publicités est vendue au prix de 84,99 € au lieu de 109,99 €. La version sans publicités, habituellement vendue au prix de 94,99 €, est proposée au prix de 119,99 €. Notez que l’option avec publicités affiche du contenu sponsorisé sur l’écran de verrouillage et en veille.

Que vaut cette liseuse Kindle ?

Amazon Kindle 2024 (11ᵉ Génération) 109 € sur Amazon 109 € sur Electro Dépôt Points forts Son format ultra-compact et léger

Un prix très accessible

Excellent autonomie

Intégration parfaite à l’écosystème Amazon et sa boutique de livres Points faibles Peu d’évolutions

Taille d’écran un peu petite

Pas de couleurs

Cette nouvelle version du Kindle, revue et corrigée en 2022, est plus légère que les versions précédentes, avec des dimensions de ‎15,77 × 10,85 × 0,81 cm et un poids de 158 g. Elle est dotée d’un écran tactile de 6 pouces, soit une diagonale de plus 15 cm. Le contraste et la luminosité sont excellents, et les textes sont nets. Dommage cependant que ce modèle ne possède pas d’options pour supprimer la lumière bleue. Un mode sombre est toutefois présent, pour la lecture le soir.

La Kindle est facile à caser dans un sac // Source : Amazon

La mémoire interne de 16 Go permet de stocker plusieurs milliers de livres. Les menus sont ergonomiques et offrent une navigation agréable, afin de rapidement trouver les livres recherchés. De nombreuses fonctionnalités sont accessibles pendant la lecture, et vous pourrez facilement changer la police ainsi que la taille du texte. Bien sûr, vous aurez aussi la main sur la luminosité et le contraste de l’écran.

Est-ce que la liseuse Kindle vaut le coup à ce prix ?

La liseuse Kindle vaut le coup, à moins de 85 € pour la version avec publicités. Pour 10 € de plus, vous pourrez supprimer les pubs, ce qui reste aussi une bonne affaire. Pour transférer vos eBooks, il faudra passer par le logiciel Calibre et un câble USB-C. Notez que vous pouvez directement acheter des livres sur votre liseuse, dans la boutique Kindle dédiée. L’abonnement Kindle est au prix de 9,99 € par mois (avec un essai gratuit de 30 jours) et vous donne accès à de nombreux romans et magazines. La liseuse d’Amazon convient aussi à la lecture des mangas.

Niveau autonomie, la batterie offre quatre semaines de lecture, luminosité à fond, ou jusqu’à six semaines de lecture si vous économisez la batterie.

