[Deal du Jour] Si vous avez besoin de plus d’espace de stockage pour vos nombreuses données, un serveur NAS est une bonne alternative aux disques durs classiques. Pendant les Prime Day, cet excellent modèle de TerraMaster baisse de prix.

C’est quoi, la promotion sur ce NAS de Terramaster ?

Le NAS F4-424 de TerraMaster est habituellement vendu 549,99 €. Pour les Prime Day, il est proposé au prix de 439,99 €.

C’est quoi, ce support de stockage centralisé ?

Pour stocker une grande quantité de données en toute sécurité et les partager facilement, un NAS est souvent la meilleure solution, bien que peu répandue. Ces serveurs font office de HUB et peuvent stocker vos fichiers, sécuriser des sauvegardes de vos smartphones, mais aussi diffuser vos contenus multimédias vers n’importe quel appareil connecté au réseau domestique, comme un téléviseur ou un PC portable. Le TerraMaster F4-424 possède des dimensions de 222 × 179 × 154 mm pour un poids de 3,4 kg vide. Ce n’est pas un petit accessoire et il convient de lui trouver une bonne place afin de ne pas avoir à le bouger trop fréquemment.

Le F4-424 est un NAS 4 baies et n’est donc pas massif pour rien, et comprend quatre compartiments qui peuvent chacun accueillir un disque dur de 2,5 ou 3,5 pouces. Il est animé par un processeur Intel N95 (12e gen) à quatre cœurs cadencés à 3,4 GHz, épaulé par 8 Go de RAM DDR5. Il dispose aussi de deux emplacements pour loger des SSD NVME M.2 et 4 emplacements pour intégrer des disques en format 2.5 ou 3.5 pouces. Niveau connectique, vous trouverez deux ports USB 3.2 Gen 2, une sortie HDMI et deux ports réseau 2,5 Gb/s. Le F4-424 délivre d’excellentes performances, avec de bonnes vitesses de chargements et de récupération de fichiers. Les transferts de données entre le NAS et vos périphériques externes se font tout aussi rapidement si le réseau sur lequel il est relié est efficace.

Sur la partie vidéo, son iGPU permet de décoder les formats h264, h265, VP9 et même AV1. C’est l’un des seuls NAS qui propose actuellement un décodage matériel ce dernier format.

Le NAS F4-424 est un beau bébé de 3,4 kg // Source : Terramaster

Est-ce que ce NAS vaut le coup pour les Prime Day ?

Moins de 450 €, c’est un très bon prix pour un NAS fiable, sécurisé et aux performances solides. Si vous n’avez jamais utilisé de NAS, les fabricants rendent heureusement leur utilisation de plus en plus simple, grâce à des interfaces web et des applications faciles à prendre en main. Le F4-424 fonctionne avec le système d’exploitation TOS 5 (ou 6 en bêta), doté d’une interface fluide et de nombreuses fonctionnalités. L’interface minimaliste vous permet de configurer votre NAS, gérer le stockage, la gestion du réseau, ou encore la gestion des autorisations.

