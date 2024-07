Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] Pour ce premier jour de Prime Day, Amazon baisse le prix de plusieurs références d’écouteur de la marque à la pomme. Les AirPods Pro 2 et les AirPods 3 baissent de prix, et se trouvent respectivement à 225 € et 155 €.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des Prime Day 2024

C’est quoi, cette promotion sur ces AirPods ?

Les écouteurs sans fil AirPods Pro 2, avec boîtier de Charge MagSafe, sont commercialisés 279 € sur le site officiel d’Apple. Pendant les Prime Days, qui se tiennent du 16 au 17 juillet 2024, ils sont proposés au prix de 225 € sur Amazon.

Les AirPods 3, avec boîtier de charge Lightning, normalement vendus 199 € sur le site officiel d’Apple, sont proposés au prix de 155 €.

Retrouvez-les AirPods Pro 2, ainsi que d’autres modèles, dans notre sélection des meilleurs écouteurs, et consultez notre comparatif des AirPods Pro premier du nom, et des AirPods 3.

C’est quoi, ces écouteurs Pro d’Apple ?

Les AirPods Pro 2 sont des écouteurs haut de gamme soignés et élégants, qui possèdent des lignes épurées pour un style résolument moderne. Les écouteurs d’Apple ne s’insèrent pas complètement à l’intérieur de l’oreille, mais remplissent le canal auditif et offrent un excellent maintien et un très bon confort, même pendant une longue écoute. Notez que les AirPods Pro 2 Magsafe sont certifiés IP54, et résistent donc à la transpiration, à la poussière et à l’eau. Une surface tactile sur la tige permet de changer le volume et les pistes, d’activer la réduction de bruit ou de réceptionner vos appels.

Les AirPods Pro 2 se démarquent surtout par leur réduction de bruit active performante qui permet une isolation très efficace. La puce H2 offre la possibilité d’atténuer efficacement les graves et les médiums ainsi que le bruit environnant. À l’inverse, le mode Transparent Adaptatif laisse passer les sons ambiants afin de vous laisser conscient de votre environnement. Niveau audio, le son de qualité est bien équilibré, avec des basses amples et des graves et d’aigus précis. L’audio est d’une justesse impeccable, avec des timbres de voix parfaitement retranscrits. Notez la présence de l’audio spatial qui offre une spatialisation performante. Niveau autonomie, comptez jusqu’à 8 h d’utilisation et 30 h de plus avec le boitier.

Apple AirPods Pro 2 // Source : Louise Audry pour Numerama

Et les Apple AirPods 3 ?

Les AirPods 3 ressemblent aux AirPods Pro et bénéficient aussi de la certification IPX4 et sont donc parfaitement adaptés à la pratique du sport. Contrairement aux modèles Pro, ils ne s’insèrent pas complètement à l’intérieur de l’oreille, et font l’impasse sur l’isolation passive. Pour le confort, bien qu’ils soient agréables à porter, selon votre type d’oreilles, les écouteurs se logeront correctement dans le creux, ou au contraire, ne tiendront pas bien en place. Des capteurs de pression sur les oreillettes permettent d’un appui de contrôler la lecture ou les appels, mais pas le volume.

La technologie Audio Spatial est aussi présente, pour un suivi dynamique des mouvements de la tête. Les AirPods 3 sont censés offrir en théorie des performances sonores presque équivalentes aux modèles Pro. Dans les faits, même si l’audio n’est pas à la hauteur de ces derniers, le rendu sonore est malgré tout de qualité avec des basses maitrisées et des médiums très précis. L’expérience audio est maitrisée et très agréable. Enfin, l’autonomie monte jusqu’à 8 h en fonction du volume d’écoute. Le boitier porte l’autonomie à une trentaine d’heures. Les écouteurs sont aussi disponibles avec le boitier de charge MagSafe, au prix de 189 €.

AirPods 3 // Source : Numerama

Pour aller plus loin

👉 Notre test des AirPods Pro 2

👉 Consultez notre test des AirPods 3e génération

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Abonnez-vous à Numerama sur Google News pour ne manquer aucune info !