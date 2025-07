Lecture Zen Résumer l'article

Acheter une Switch 2 avec un jeu et la manette Pro officielle, c’est s’assurer de jouer immédiatement dans de bonnes conditions. Cependant, pris séparément, l’ensemble peut rapidement représenter un budget conséquent. Heureusement, il existe des packs qui réunissent la console et certains accessoires pour des tarifs un peu plus avantageux, notamment en période de soldes.

La Switch 2 en pack avec Mario Kart World est vendue 499,99 €, tandis que la manette Pro officielle coûte 89,99 € et la sacoche 19,99 €. Le pack qui contient l’ensemble est en ce moment proposé au prix de 559,99 € sur Cdiscount, soit une économie de 50 €.

C’est quoi, cette Switch 2 ?

La Switch 2 embarque un nouvel écran plus spacieux de 7,9 pouces en Full HD avec compatibilité HDR et taux de rafraîchissement de 120 Hz en mode TV. Niveau puissance, Nintendo intègre un processeur Nvidia T239 et 12 Go de RAM dans sa console, pour un bond graphique évident. Le stockage passe à 256 Go d’espace libre avec la possibilité d’ajouter une carte microSD. La console de Nintendo remplit son contrat et est une digne successeure de la première Switch.

Les Joy-Con profitent, eux aussi, de quelques changements, avec une nouvelle connexion magnétique, un format plus grand et un mode souris. La manette Pro incluse dans le pack possède un format et un design bien plus classiques et est plus adaptée à de longues sessions de jeu que les nouveaux Joy-Con.

À ce prix, ce pack Switch 2 est-il une bonne affaire ?

C’est même une excellente affaire. En plus de la manette Pro, vous retrouverez une sacoche de rangement pour la console, et surtout Mario Kart World. Ce nouveau Mario Kart, exclusif à la Nintendo Switch 2, est bien plus ambitieux que ses prédécesseurs. Le pari du monde ouvert était risqué, mais l’exploration libre est bien conçue, les circuits étendus et la possibilité de parcourir le monde ouvert à plusieurs est une réussite.

Un mode Survie, jouable en solo ou en ligne jusqu’à 24 joueuses et joueurs, permet de s’affronter dans des courses à élimination et offre de belles sessions de jeu. Le titre est bien sûr jouable en coop local pour des disputes en famille mémorables.

Les points à retenir sur le pack Switch 2 :

Mario Kart World

Une manette Pro

Une housse de protection

