Sony n’a pas donné la fiche technique complète de la PS5 Pro. On ne connait pas ses mensurations, mais quelques indices permettent de se faire une petite idée.

Sony n’a pas encore tout dit sur la PlayStation 5 Pro, dévoilée via un point technique diffusé le 10 septembre. Sa fiche technique n’a pas été intégralement dévoilée et, par exemple, on ne sait pas quelles seront ses mensurations. Sur son PlayStation Blog, la multinationale a quand même lâché quelques indices qui dessinent une console plus grande que la PS5 Slim mais plus petite que la PS5 de novembre 2020.

« Nous avons fait en sorte que le design de la PS5 Pro soit cohérent avec l’ensemble de la gamme PS5. Vous remarquerez que la hauteur est la même que la PS5 originale, et que la largeur est la même que la PS5 actuelle pour s’adapter à des spécifications de performances plus élevées », indique Sony. On rappelle que la PS5 Pro sera livrée sans lecteur de disque Blu-ray UHD. Il pourra être acheté à part.

La PS5 Pro. // Source : Sony

La PS5 Pro sera-t-elle une grosse console ?

Selon les quelques détails donnés par Sony, la PS5 Pro s’appuierait donc sur les mensurations suivantes :

Hauteur (quand la console est debout) : 39 centimètres

Largeur : 21,6 centimètres

Ce qui donnerait le tableau comparatif suivant (console positionnée à la verticale avec socle optionnel à 30 €) :

Hauteur Largeur PS5 39 cm 26 cm PS5 Slim 35,8 cm 21,6 cm PS5 Pro 39 cm 21,6 cm

Sony n’a rien dit sur l’épaisseur mais les photos montrent qu’elle est beaucoup moins fine que la PS5 Slim (entre 8 et 9,6 centimètres). On ne connaît pas le poids non plus. La plus lourde des PS5 pèse 4,5 kilogrammes.

Les PS5 Pro et PS5 Slim. // Source : Sony

En somme, la firme nippone nous refait le coup de la grosse console, même si la PlayStation 5 Pro sera quand même plus petite que la version originale, avec en prime un look bien plus réussi. La PlayStation 4 Pro, plus imposante et hideuse que la PS4, ne pouvait pas en dire autant.

CNET, qui a pu approcher la PS5 Pro en avant-première et en exclusivité, a indiqué dans un article publié le 10 septembre : « J’étais choqué de constater que la PS5 Pro n’est pas un monstre. Les contours de la console sont quasiment les mêmes que ceux de la PS5 originale, et elle est même un peu plus petite. Et bien que la PS5 Slim soit plus petite, la différence de taille n’est pas immense non plus. »

