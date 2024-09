Lecture Zen Résumer l'article

Sony a commencé l’opération de communication pour la PS5 Pro. Un design inconnu est apparu sur des outils promotionnels conçus pour les 30 ans de la marque. Enfin, pas si inconnu que ça.

La PlayStation 5 Pro est victime de fuites insistantes depuis plusieurs mois. La future console de Sony est même devenue un secret de polichinelle, évoqué par exemple dans les couloirs de la gamescom. Pour le moment, le constructeur japonais est bien silencieux, alors que l’annonce paraît plus que jamais imminente. Récemment, c’est carrément le design qui a fait l’objet d’une fuite.

Et le design en question semble être le bon, si on en croit les derniers outils promotionnels de Sony, partagés le 5 septembre en amont de la préparation des 30 ans de la marque PlayStation. Sur l’image, on peut voir un design « inconnu ». On met des guillemets car le design est le même que celui qui a leaké quelques jours plus tôt.

Teasing PS5 Pro par Sony // Source : Sony

Voilà la PlayStation 5 Pro

Il faut être un peu observateur pour voir la PlayStation 5 Pro sur l’image. Derrière le logo de la marque couplé au sigle « 30th Anniversary », on peut voir plusieurs consoles et accessoires qui forment les quatre symboles rond, croix, carré et triangle. On reconnaît des manettes, la PS4, la PS3, le PlayStation VR, la PS5 Slim ou encore des casques audio.

Le teasing Le leak

Au milieu de toutes ces formes, il y en a une qu’on n’avait pas encore vue officiellement : elle est placée entre le logo PlayStation et le nombre 30 — soit au centre de l’image. Cette forme rappelle le look de la PS5 Slim, mais la coque arbore trois barres inédites évoquant Adidas. C’est exactement ce qu’a partagé le leaker Billbil-kun dans son rendu créé à partir du packaging.

Sony est donc en train de teaser l’arrivée de la PlayStation 5 Pro. On aurait pu croire à une erreur, mais un autre indice est disponible, sur le compte Instagram cette fois. Dans la dernière Story, la multinationale utilise la même image au format portrait. On y retrouve cette console au design « inconnu », mise en évidence, et un lien web lié à la phrase « Your First Look » avec un emoji yeux. La traduction veut dire « Premier aperçu », qui peut autant renvoyer aux festivités à venir pour l’anniversaire que pour la console qui s’apprête à être annoncée. La présentation est attendue dans les jours à venir.

