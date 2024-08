Lecture Zen Résumer l'article

Certains développeurs auraient ouvertement évoqué la PS5 Pro pendant la gamescom, salon où Sony n’était pas présent. La présentation de la console semble imminente.

À l’instar de Nintendo, et contrairement à Microsoft, Sony n’était pas du voyage à Cologne, où a été organisée la gamescom — le plus grand salon de jeux vidéo en Europe (ouvert au public). Son absence n’a visiblement pas empêché certaines personnes d’évoquer un secret de polichinelle : la PlayStation 5 Pro.

La gamescom était d’ailleurs l’occasion idéale pour Sony de lever le voile sur cette console qui serait logiquement plus puissante que la PlayStation 5 (et que la Xbox Series X). Mais la multinationale a semble-t-il d’autres plans en tête, sachant que la PS4 Pro avait été dévoilée en septembre 2016 (pour un lancement en novembre, la même année). Il n’empêche, la PS5 Pro a bel et bien été un sujet de conversation dans les couloirs de la gamescom. Comme la Nintendo Switch 2 il y a un an.

La présentation de la PS5 Pro serait-elle imminente ?

Dans un article publié le 24 août, Wccftech partage une indiscrétion qui corrobore une information lâchée par Multiplayer.it. À l’occasion d’un stream diffusé sur Twitch, le média italien a indiqué : « Un développeur, dont je ne dirai pas l’identité, m’a confirmé que la PS5 Pro arrive. On m’a dit que le studio voulait sortir son jeu en fin d’année, mais que le développement avait été retardé en raison de la PS5 Pro. »

Wccftech précise avoir entendu des détails similaires durant un rendez-vous organisé à la gamescom. « Un studio dont je ne révélerai pas l’identité m’a dit avoir reçu les caractéristiques de la PS5 Pro et qu’il était confiant sur la capacité de la console à mieux faire tourner le moteur Unreal Engine 5, en comparaison de la PS5 », peut-on lire. Notre confrère croit savoir que ce n’était pas la même source que celle de Multiplayer.it et ajoute que c’était un petit développeur. Ce qui lui fait dire que les informations sur la PS5 Pro sont entre les mains de nombreux studios.

On rappelle que la PlayStation 5 Pro fait l’objet de rumeurs depuis maintenant plusieurs mois. Elle a été évoquée par beaucoup de médias fiables, qui ont notamment partagé sa fiche technique complète. En résumé, Sony promettrait une rapidité de rendu augmentée de 45 % par rapport à la PS5 classique, grâce à un meilleur processeur graphique (trois fois plus de puissance). Le ray tracing serait bien mieux géré (x2 à x4) et la PS5 Pro s’appuierait aussi sur la technologie PSSR (pour PlayStation Spectral Super Resolution Upscaling) — une nouvelle solution « intelligente » d’upscaling (conversion ascendante) et d’antialiasing (anticrénelage).

