La conférence pour les 30 ans de la PlayStation vient tout juste d’avoir lieu, et les fans de Sony peuvent enfin se réjouir : la PlayStation 5 Pro a officiellement été dévoilée… et coûte cher (800 €). Vous attendiez avec impatience de mettre la main sur cette nouvelle machine ? Voici où précommander la PS5 Pro, la nouvelle console next-gen sur-dopée.

La PS5 Pro est en fin là. Cette révélation n’a surpris personne, tant les rumeurs autour de la PS5 Pro s’étaient intensifiées ces derniers mois. Plusieurs fuites laissaient entendre que Sony préparait une version plus puissante de sa console phare, et il ne s’agissait plus que d’une question de jours avant que l’entreprise ne confirme officiellement son existence.

Ces rumeurs ont été quasiment confirmées la semaine dernière lors de la diffusion d’un bandeau promotionnel pour les 30 ans de la PlayStation, sur lequel on pouvait apercevoir, en zoomant, ce qui semblait être une esquisse de la PS5 Pro. Depuis 17 h, ce n’est plus un mirage : elle existe bel et bien et vous pouvez bientôt la précommander.

Précommande de la PS5 Pro : où et quand réserver votre console ?

Si vous êtes un joueur de longue date sur la console next-gen de Sony, vous avez probablement été traumatisé par les pénuries survenues lors de son lancement en 2020. En effet, le prix de la console s’envolait, frôlant les quatre chiffres sur les sites de revente, ce qui rendait l’option d’une configuration PC pour le gaming limite plus attractive.

Cette fois, l’engouement sera assurément moins important, et pour cause : il ne s’agit pas d’une nouvelle génération à proprement parler, mais simplement d’une mise à niveau, comme ce fut le cas avec la PS4 et son modèle Pro à l’époque.

Sony ouvre les précommandes le 26 septembre 2024. Les premières unités seront disponibles le 7 novembre, et plusieurs enseignes comme Amazon, Fnac ou encore Boulanger permettront de réserver la console. Le prix de lancement est de 799 €.

Quelles sont les différences majeures entre la PS5 Pro et les PS5/PS5 Slim ?

Premièrement, ce qui dénote avec l’ancienne PS5, c’est évidemment le design qui propose une version encore plus léchée de la console. On y retrouve trois bandes noires au lieu d’une, de part et d’autres de la façade.

PS5 Pro vs PS5 Slim // Source : Sony

La PS5 Pro marque sur le papier un véritable bond en termes de puissance par rapport à ses consœurs, la PS5 et la PS5 Slim. C’est littéralement la console la plus puissante du marché, devant les Xbox series X. La Pro s’adresse avant tout aux joueurs les plus exigeants. La différence la plus notable se trouve au niveau de la puissance graphique. Avec un GPU plus large, la PS5 Pro surpasse largement la PS5 standard (10,3 TFlops), ce qui se traduit par une amélioration significative des visuels sur les derniers titres AAA comme Star Wars Outlaws par exemple.

GPU PS5 Pro // Source : Sony

Le ray-tracing, visant à offrir une qualité des reflets et des jeux de lumière encore plus réaliste, est, lui aussi, amélioré sur cette PS5 Pro. Par ailleurs, la technologie PSSR (PlayStation Spectral Super Resolution) fait son apparition : un nouveau système d’upscaling, similaire au DLSS de Nvidia, permettant d’obtenir des images encore plus nettes. La capacité de stockage est aussi augmentée avec un SSD 2 To. Et il le fallait bien puisqu’elle se passe du lecteur de disque dorénavant.

Mémoire extensible Oui Type d’extension de mémoire SSD Support Blu-Ray Son surround Tempest Engine, Dolby Atmos, 7.1, 5.1 Surround Technologie HDR HDR10 Définition maximale supportée 4K Framerate Maximal 120 Hz Bluetooth Non Nombre de port HDMI 1 Contrôleur Dualsense 799 € sur Amazon

