Lecture Zen Résumer l'article

En déplacement à Cupertino, Numerama a obtenu des informations sur la nouvelle gamme Apple Watch, qui remplace la Series 9 par la Series 10… mais ne touche pas aux modèles SE et Ultra 2. Techniquement parlant, l’écart entre les versions de 2023 et 2024 n’est pas si grand.

Pour la première fois depuis 2022, Apple n’a pas lancé de nouvelle Apple Watch Ultra. À l’occasion de sa keynote dédiée aux iPhone 16, la marque californienne s’est contentée d’une nouvelle couleur pour sa montre haut de gamme, désormais déclinée en noir mat. Sa seule nouveauté en 2024 est l’Apple Watch Series 10, qui introduit un redesign pour fêter le dixième anniversaire de la plus emblématique des montres connectées.

Pour aller plus loin Premier essai de l’Apple Watch Series 10 : une menace pour la Watch Ultra ?

Pourquoi n’y a-t-il pas eu de nouvelle Apple Watch Ultra 3, avec la nouvelle puce S10 et le double haut-parleur de la nouvelle montre Series ? La raison est simple : la puce S10 est une puce S9 avec un nouveau nom.

L’Apple Watch Series 10 n’est pas plus puissante que l’Apple Watch Ultra 2

Sur le papier, Apple aurait pu lancer une Watch Ultra 3. Mais ce nouveau produit aurait-il eu un intérêt, au vu des faibles différences qu’il aurait apportées ? Apple n’a pas jugé nécessaire de remplacer la Watch Ultra 2 par la Watch Ultra 3, puisque cela n’aurait été qu’un changement marketing. Par responsabilité environnementale et technologique, la troisième génération d’Ultra a donc été repoussée.

Même si l’Apple Watch Series 10 embarque une puce inédite, appelée Apple S10, la réalité est qu’elle ne dispose pas d’une puissance ou d’une efficience différentes de la précédente génération. La puce S9 est un système conçu sur deux niveaux. La puce S10 utilise la même architecture, mais sur un seul niveau. Seul son design est différent, le reste (CPU, GPU et Neural Engine) est le même. Une Apple Watch Ultra 2 avec une puce S10 n’aurait donc eu aucun sens, puisqu’il aurait fallu redesigner l’intérieur sans changements techniques.

L’Apple Watch Ultra 2 en noir. // Source : Apple

C’est notamment pour cette raison que certaines des nouveautés de la Watch Series 10, comme la détection de l’apnée du sommeil, arriveront en septembre sur les Watch Series 9 et Watch Ultra 2. Puisque les composants sont les mêmes, il n’y a aucune raison de brider les « anciennes » montres.

Sur son site, Apple met en avant le changement de puce entre l’Ultra 2 et la Series 10, mais les composants sont les mêmes. // Source : Numerama

Les seuls avantages notables de la Series 10 par rapport à la Ultra 2 sont le support d’une recharge 30 % plus rapide (grâce à une bobine de cuivre redessinée à l’arrière) et l’arrivée d’un deuxième haut-parleur, là où la montre haut de gamme dispose d’un bouton Action paramétrable. Le reste est plutôt à l’avantage de la Watch Ultra 2 qui, en plus d’être aussi performante, dispose d’une autonomie deux fois plus longue et d’une plus grande étanchéité, pour le suivi des sports nautiques.

Bref, l’absence d’Apple Watch Ultra 3 n’est pas du tout une anomalie dans la gamme. La marque aurait pu parler de puce S9 dans son Apple Watch Series 10, mais a préféré donner un nouveau nom à son système intégré pour illustrer le changement de design. La réalité est qu’il s’agit de produits extrêmement similaires.

Découvrez les bonus Numerama+ + rapide, + pratique, + exclusif Zéro publicité, fonctions avancées de lecture, articles résumés par l'I.A, contenus exclusifs et plus encore. Découvrez les nombreux avantages de Numerama+. S'abonner à Numerama+

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+