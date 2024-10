Lecture Zen Résumer l'article

Les mises à jour iOS 18.1, macOS 15.1 et iPadOS 18.1 introduisent les premières fonctionnalités Apple Intelligence sur iPhone, Mac et iPad. Dans l’Union européenne, le service est bloqué pour des « raisons règlementaires », mais il est possible de l’essayer en trichant.

Annoncé en juin 2024, Apple Intelligence fait ses premiers pas sur iPhone, Mac et iPad le lundi 28 octobre, avec les mises à jour iOS 18.1, macOS Sequoia 15.1 et iPadOS 18.1.

Apple Intelligence est le nom donné par Apple à sa suite de fonctions d’intelligence artificielle générative, qui requièrent une puce puissante pour activer des modèles sophistiqués localement ou dans le cloud. Apple compte grandement communiquer sur cette marque dans les prochains mois, comme elle a pu le faire avec l’App Store ou iCloud par le passé.

Dans l’Union européenne, Apple Intelligence est volontairement bloqué par Apple, qui proteste contre « des incertitudes règlementaires » liées à de futures législations européennes. Le service peut facilement être utilisé sur Mac, mais nécessite un peu de bidouille sur iPhone et iPad. Il sortira officiellement en avril 2025.

Comment activer Apple Intelligence sur Mac en France ?

Apple Intelligence ne fonctionne pas sur iPhone et iPad, mais n’est pas bloqué sur Mac. Le DMA, le texte qui encadre le numérique dans l’Union européenne, ne concerne qu’iOS et iPadOS. Apple n’a donc aucune raison d’appliquer la moindre retenue sur Mac. Le service fonctionne sans problème, si vous passez votre ordinateur en anglais.

Les Mac avec une puce M1, M2, M3 ou M4 sont compatibles avec Apple Intelligence. La procédure d’installation est la suivante :

Mettez à jour votre Mac vers macOS 15.1. Rendez-vous dans Réglages , rubrique Général puis Mise à jour logicielle . L’ordinateur redémarrera automatiquement après l’installation.

, rubrique puis . L’ordinateur redémarrera automatiquement après l’installation. Puisqu’Apple Intelligence ne parle pas encore français, il faut tricher pour le faire fonctionner en France. Rendez-vous dans Réglages, toujours dans Général puis Langue et région. Ici, remplacez le français par l’anglais (US). Vous pouvez garder le français comme seconde langue et paramétrer plusieurs réglages manuellement, pour conserver le système métrique ou le début de semaine le lundi. La région peut rester « France ».

Si la langue de votre Mac n’est pas l’anglais américain, Apple Intelligence ne pourra pas être activé. // Source : Numerama

Rendez-vous de nouveau dans Réglages , mais choisissez cette fois-ci Apple Intelligence & Siri dans la barre latérale.

, mais choisissez cette fois-ci dans la barre latérale. Première étape : changez la langue de Siri pour English (United States). Si Siri est en français, l’activation d’Apple Intelligence est possible.

Si Siri est en français, l’activation d’Apple Intelligence est possible. Ensuite, vous devriez pouvoir activer Apple Intelligence. Il faut cliquer sur Join Waitlist pour se mettre sur liste d’attente, le temps qu’Apple télécharge les modèles sur votre ordinateur. Vous recevrez une notification quand le service est prêt à utiliser.

Les réglages Apple Intelligence sur macOS 15.1. // Source : Numerama

À noter que le passage de votre Mac ou de Siri en français est possible, mais qu’il désactivera ponctuellement Apple Intelligence. Repasser en anglais restaurera le service sans passer par la liste d’attente.

Comment activer Apple Intelligence sur iPhone et iPad en France ?

Sur iPhone et iPad, Apple a pris la décision de ne pas sortir Apple Intelligence « dans l’Union européenne et en Chine ». La marque procède à un blocage un peu plus sophistiqué pour empêcher l’activation du service, en vérifiant la localisation réelle du produit.

Un Français en déplacement en Angleterre aura accès à Apple Intelligence, mais le perdra une fois la frontière passée.

Depuis l’UE, le menu Apple Intelligence indique que le service est bloqué dans la région. // Source : Numerama

Pour s’assurer qu’un Américain en vacances à Paris ne perde pas Apple Intelligence, la marque a mis au point un dispositif de contournement de ses restrictions géographiques.

Un compte App Store créé en dehors de l’Union européenne permet d’activer Apple Intelligence. Autrement dit : il est possible de se faire passer pour un Américain en vacances pour activer ou essayer Apple Intelligence. La seule condition est de posséder un iPhone 15 Pro, un iPhone 16 ou un iPhone 16 Pro, ou un iPad avec puce M1, M2, M4 ou A17 Pro :

Assurez-vous de disposer d’un second compte Apple créé en dehors de l’Union européenne , de préférence aux États-Unis (pour s’assurer d’avoir toutes les fonctions). Vous pouvez en créer un facilement en suivant ce tutoriel.

, de préférence aux États-Unis (pour s’assurer d’avoir toutes les fonctions). Vous pouvez en créer un facilement en suivant ce tutoriel. Ensuite, rendez-vous dans Réglages . Touchez votre nom tout en haut de l’application , puis accédez à la section Contenu multimédia et achats (ne touchez pas à iCloud, pour conserver vos mails, vos messages et vos photos). Faites Se déconnecter .

. Touchez , puis accédez à la section (ne touchez pas à iCloud, pour conserver vos mails, vos messages et vos photos). Faites . Une fois déconnecté, touchez encore Contenu multimédia et achats. Connectez-vous avec votre compte américain, celui créé spécialement pour l’occasion.

Le changement de compte services sur un iPhone. La procédure est la même sur iPad. // Source : Numerama

Ça y est, votre iPhone pense que vous n’êtes plus Européen (vous perdez ainsi les changements liés au DMA, comme l’installation de magasins tiers ou la suppression de l’App Store). Il faut donc configurer Apple Intelligence comme sur Mac.

Rendez-vous dans Réglages , rubrique Général puis Langue et Région . Configurez votre iPhone sur English (US) , avec pourquoi pas Français en seconde langue. Vous pourrez évidemment conserver un clavier AZERTY, le système métrique et les degrés Celsius. La région peut rester « France ».

, rubrique puis . Configurez votre iPhone sur , avec pourquoi pas Français en seconde langue. Vous pourrez évidemment conserver un clavier AZERTY, le système métrique et les degrés Celsius. La région peut rester « France ». Rendez-vous de nouveau dans Réglages , puis choisissez Apple Intelligence & Siri dans la barre latérale.

, puis choisissez dans la barre latérale. Changez la langue de Siri pour English (United States) pour que l’option Apple Intelligence apparaisse.

pour que l’option Apple Intelligence apparaisse. Si tout s’est bien passé, vous devriez pouvoir activer Apple Intelligence. Il faut cliquer sur Join Waitlist pour se mettre sur liste d’attente, le temps qu’Apple télécharge les modèles sur l’iPhone ou l’iPad. Si le message d’erreur sur la région est toujours là, il y a sans doute eu un problème dans la connexion. Tentez d’ouvrir l’App Store pour vérifier que l’on vous propose des prix en dollars.

pour se mettre sur liste d’attente, le temps qu’Apple télécharge les modèles sur l’iPhone ou l’iPad. Si le message d’erreur sur la région est toujours là, il y a sans doute eu un problème dans la connexion. Tentez d’ouvrir l’App Store pour vérifier que l’on vous propose des prix en dollars. Au bout de quelques minutes, vous devriez recevoir une notification pour activer Apple Intelligence. Les modèles pèsent environ 3 Go.

L’activation d’Apple Intelligence dans iOS 18.1. // Source : Numerama

Cette ruse a quelques défauts, comme le fait de ne plus vous donner accès à votre compte Apple Music si vous utilisez le service de streaming d’Apple (ironiquement, Apple rend service à Spotify et à Deezer en agissant ainsi). Il vous faudra aussi rebasculer sur votre compte français, et perdre Apple Intelligence provisoirement, pour installer des applications françaises ou des applications en dehors de l’App Store, comme Fortnite ou Fall Guys. On peut évidemment passer d’un compte à l’autre facilement.

Que peut-on faire avec Apple Intelligence ?

Pour utiliser Apple Intelligence, il faut accepter d’avoir son iPhone en anglais. Les premières fonctions disponibles dans iOS 18.1, iPadOS 18.1 et macOS Sequoia 15.1 sont les suivantes :

Des notifications résumées : Apple Intelligence lit vos notifications et les résume. Un ensemble de 15 messages n’en deviendra qu’un seul, qui vous résume le sujet central (uniquement avec les notifications en anglais).

: Apple Intelligence lit vos notifications et les résume. Un ensemble de 15 messages n’en deviendra qu’un seul, qui vous résume le sujet central (uniquement avec les notifications en anglais). Siri dispose d’une nouvelle animation colorée : l’assistant vocal peut aussi répondre à des questions sur les produits Apple, en attendant une amélioration du modèle de langage.

: l’assistant vocal peut aussi répondre à des questions sur les produits Apple, en attendant une amélioration du modèle de langage. Écrire à Siri : en appuyant deux fois sur le bas de l’écran, on peut discuter avec Siri avec le clavier, sans avoir à lui parler.

: en appuyant deux fois sur le bas de l’écran, on peut discuter avec Siri avec le clavier, sans avoir à lui parler. Supprimer une personne d’une photo : l’application Photos d’Apple Intelligence intègre un nouvel outil appelé Clean Up. Il permet de supprimer un objet ou une personne d’une photo, ou de flouter des visages.

: l’application Photos d’Apple Intelligence intègre un nouvel outil appelé Clean Up. Il permet de supprimer un objet ou une personne d’une photo, ou de flouter des visages. Un outil d’écriture : en anglais, Apple Intelligence peut désormais corriger un texte et le réécrire avec un ton différent.

en anglais, Apple Intelligence peut désormais corriger un texte et le réécrire avec un ton différent. Des résumés du texte : dans Mail, Messages ou Safari, Apple Intelligence dispose d’un système de résumé du texte. Il lit l’intégralité du contenu et propose une version synthétisée.

dans Mail, Messages ou Safari, Apple Intelligence dispose d’un système de résumé du texte. Il lit l’intégralité du contenu et propose une version synthétisée. Des souvenirs vidéo : dans Photos, on peut créer un souvenir à partir d’une phrase et effectuer des recherches plus compliquées.

Les premières fonctions Apple Intelligence font leur apparition avec iOS 18.1 et iPadOS 18.1. // Source : Captures Numerama

Avec la mise à jour iOS 18.2, attendue en décembre, Apple ira encore plus loin :

ChatGPT s’intègrera à Siri . On pourra poser des questions sophistiquées au modèle d’OpenAI sans application supplémentaire.

. On pourra poser des questions sophistiquées au modèle d’OpenAI sans application supplémentaire. Visual Intelligence , sur les iPhone 16, permettra d’effectuer des recherches inversées d’images et de poser des questions à ChatGPT.

, sur les iPhone 16, permettra d’effectuer des recherches inversées d’images et de poser des questions à ChatGPT. L’ outil de réécriture d’Apple Intelligence pourra effectuer un changement précis à partir d’un prompt, voire écrire du texte à partir de rien. Il pourra utiliser le modèle cloud d’Apple ou ChatGPT.

d’Apple Intelligence pourra effectuer un changement précis à partir d’un prompt, voire écrire du texte à partir de rien. Il pourra utiliser le modèle cloud d’Apple ou ChatGPT. Siri pourra analyser le contenu de l’écran , pour avoir du contexte sur votre demande.

, pour avoir du contexte sur votre demande. L’application Image Playground , pour générer des avatars 3D et des images de ses proches, fera sa grande apparition.

, pour générer des avatars 3D et des images de ses proches, fera sa grande apparition. Les Genmoji , des émojis fabriqués sur mesure avec une intelligence artificielle, arriveront dans le clavier. On pourra les partager à n’importe qui, même s’il n’a pas Apple Intelligence.

, des émojis fabriqués sur mesure avec une intelligence artificielle, arriveront dans le clavier. On pourra les partager à n’importe qui, même s’il n’a pas Apple Intelligence. Le stylo magique fera son apparition dans Notes, pour transformer un dessin en image réaliste, avec une IA.

L’intégration de ChatGPT à iOS 18.2, ici avec le menu Compose et Visual Intelligence. // Source : Numerama

En 2025, Apple déploiera d’autres fonctions Apple Intelligence. Le service devrait supporter le français en début d’année (sans doute avec iOS 18.3)… mais devrait faire l’impasse sur la France jusqu’à avril, avec iOS 18.4. Il n’y a que sur Mac qu’Apple Intelligence n’est pas menacé.

