Depuis mercredi dernier, les soldes d’hiver ne cessent de nous surprendre avec de bon produits multimédia et informatique soldés. Tablettes, smartphones, télé, PC… beaucoup d’articles sont remisés, mais tous ne se valent pas. Alors, pour profiter des bons plans tech qui valent le coup, suivez le guide.

Aujourd’hui, inutile de braver la foule et les températures glaciales de l’hiver qui s’abattent actuellement sur la France, pour profiter des soldes. Les boutiques en ligne affichent, elles aussi, de nombreux produits soldés et parfois même, les offres se retrouvent plus avantageuses, surtout lorsqu’il s’agit « d’exclus Web ».

Que vous vous rendiez en magasin sur place, ou que vous commandiez en ligne, le plus important reste de faire de bonnes affaires. Alors si vous n’avez pas eu le temps de consulter notre liste de cinq questions pour éviter se faire avoir et bien aborder les soldes, vous pouvez toujours consulter notre sélection des meilleurs bons plans durant les soldes. Smartphones, TV, tablettes, casques, écouteurs, VAE, tous les bons produits soldés des rayons informatiques, multimédia et mobilité des plus grandes enseignes sont dans ce guide.

Les bons plans Solde du jour

Chaque jour, nous sélectionnons un ou deux produits soldés qui ont retenu notre attention. Retrouvez les meilleurs bons plans des derniers jours ici.

PC, TV, gaming … les meilleurs produits tech soldés

👉 À la recherche d’un PC ? Ces modèles soldés devraient vous plaire

👉 Les soldes sur les téléviseurs : notre sélection

👉 Profitez des soldes pour étayer votre équipement gaming

Les vraies promos tech à ne pas manquer

Sans plus attendre, voici notre sélection pour bien commencer la semaine.

Realme Pad avec 32 Go de stockage à 129 € au lieu de 159 €

La tablette de Realme est déjà très accessible en temps normal. Avec les soldes, elle le devient encore plus. Initialement trouvable au prix de 159 €, elle se trouve à seulement 129 € en soldes chez Boulanger.

Sans être la tablette la plus performante du marché, le Realme Pad reste une bonne alternative pour les petits budgets. Avec ces 3 Go de RAM, elle ne sera, certes, pas la plus véloce, mais dispose tout de même de 32 Go d’espace de stockage. Compatible WiFi 5, la tablette dispose d’un écran de 10,4″ surmonté d’une dalle LCD d’une résolution de 2000 x 1200 pixels et rafraîchi à 90 Hz. La tablette peut tenir jusqu’à 12 heures loin d’une prise. La puce Mediatek Helio G80 est suffisante pour les tâches simple du quotidien. C’est une tablette tout à fait modeste qui s’en sort honorablement bien au vu de son prix.

La tablette Realme est encore plus abordable pendant les soldes // Source : montage Numerama

Trottinette Ninebot E2 E

Pendant les soldes, la trottinette E2 E de Ninebot Seegway passe de 279 € à 219 € sur le site de l’enseigne Carrefour.

Idéale pour commencer, ou pour les petits budgets, la trottinette Ninebot E2 E est largement suffisante pour se déplacer en ville. En plus de son faible poids de 14 kilos, la trottinette se plie facilement pour un usage dans les transports facilité. Capable de gravir des pentes jusqu’à 12°, le moteur d’une puissance nominale de 250 W permet d’atteindre les 20 km/h, soit un peu moins que le maximal légal autorisé (25 km/h). Enfin, vous pouvez compter sur une autonomie d’environ 25 km, en fonction bien sûr des conditions de transport, et 7h30 sont nécessaires à la recharge complète de la batterie. Le pad peut supporter une charge allant jusqu’à 90 kilos. Modeste, mais efficace, la trottinette Ninebot E2 E vaut le coup à seulement 220 €.

La trottinette Ninebot Segway E2 E passe de 279 € à 219 € pendant les soldes // Source : montage Numerama

Apple AirPods Pro 2 À 219 € au lieu de 279 €

Rarement en promotion en dehors des soldes, les écouteurs AirPods Pro 2 d’Apple sont de nouveau en promotion à -20 %. Vendus 279 € sur l’Apple Store, ils sont affichés à 219 € sur le site Rakuten.

Les écouteurs sans fils d’Apple font partie des meilleurs sur le marché. Doté d’une excellente réduction de bruit active capable de rivaliser avec celle des casques, les AirPods Pro2 sont confortables et s’adaptent parfaitement à la forme de votre oreille. Quelques commandes sont accessibles sur la tige comme le changement de piste ou encore le réglage du volume. Vous n’aurez plus à sortir votre téléphone de la poche. En gros, c’est ce qui se fait de mieux.

Les Apple AirPods Pro 2 sont soldé à -20%

Manette Razer Kishi pour smartphone à moitié prix

Transformez votre smartphone android en véritable console grâce à la manette Razer Kishi. À moitié prix sur le site Boulanger pendant les soldes, elle est à 38,50 € au lieu de 76,99 €.

Si à son prix d’origine, elle est un peu chère, à moins de 40 € la manette Kishi de Razer devient très intéressant et abordable. Ergonomique et légère avec 160 g sur la balance, la manette Kishi est une excellente alternative à l’achat d’une console portale. Le produit de Razer est astucieusement conçu et permet de recharger votre téléphone pendant que vous jouez. La manette se rétracte afin de s’adapter à la taille de votre téléphone et de se transporter facilement partout.

Écran gamer 24,5″ Lenovo Legion R25F-30 à 170 € au lieu de 230 €

L’équipement gaming n’est pas donné et une bonne config sans écran gaming, c’est un peu comme une raclette sans charcuterie : il manque un truc. Pendant les soldes, l’écran gamer Lenovo Legion R25F-30 est remisé de 60 € et passe à 170 € sur le site de la Fnac.

Victime de son succès, il semblerait qu’il puisse être de nouveau en stock à partir du 19 janvier.

Legion, c’est la gamme dédiée au gaming chez Lenovo. De base plutôt accessible, l’écran l’est encore plus pendant les soldes. L’écran R25F-30 dispose d’un temps de réponse réduit à 0,5 ms en plus d’une fréquence d’affichage élevé de 240 Hz. Sa dalle VA de 24,5 pouces, en FHD, offre une belle qualité d’image. Pas d’écran gaming sans la technologie AMD FreeSync Premium dont le Lenovo Legion est évidemment pourvu. Pour jouer fluidement, sans déchirure d’image et un bel affichage sans se ruiner, le Lenovo Legion dispose de tout ce qu’il faut.

L’écran Lenovo Legion, cadencé à 240 Hz est en solde // Source : montage Numerama

Vélo électrique Neomouv Sinapia chez Decathlon à 999 € au lieu de 1 849 €

Vendu pas loin de 1 900 € en temps normal, le Neomouv Sinapia de Decathlon perd presque la moitié de son prix pendant les soldes. Ainsi vous le retrouvez à seulement 999 € au lieu de 1 849 €. Une économie de 850 € qui rend ce vélo électrique très intéressant pour son prix.

Confortable avec son cadre ouvert, sa fourche suspendue et ses freins hydrauliques, le vélo électrique Neoumouv Sinapia promet une autonomie d’une centaine de kilomètres grâce à sa batterie de 561 Wh. Le moteur est placé sur le moyeu de la roue arrière et délivre un couple de 45 Nm efficaces dans les pentes. Adapté à un usage urbain, le Neoumouv Sinapia est une bonne affaire à moins de 1 000 €, mais plus difficile à recommander à son prix d’origine.

Decathlon solde le Neoumouv Sinapia presque à moitié prix // Source : montage Numerama

Asus ROG Ally à 499 € au lieu de 699 €

La console portable, signée Asus, sort au prix de 699 €. Pendant les soldes, l’Asus ROG Ally perd 200 € et passe à 499 €. Si elle était un peu trop chère à sa sortie, elle devient bien plus intéressante à moins de 500 €

Sortie courant 2023, l’Asus ROG Ally a de sérieux arguments face au Steam Deck. Son écran de 7 pouces, cadencé à 120 Hz est en Full HD. L’image est lumineuse et la prise en main confortable. L’autonomie est correct sans être exceptionnelle et la console vient livrée avec un chargeur USB de 65 W en Power Delivery. Son design anguleux, résolument gaming, arbore du RGB. La console tourne avec Windows 11 et 512 Go de stockage en PCIe Gen 4 permettent de conserver vos jeux, mais aussi vos musiques ou vidéos.

La console portable Asus ROG Ally coûte 200 € moins chère pendant les soldes // Source : montage Numerama

Pack Xiaomi 13T à 549 € au lieu de 729 €

Darty propose un pack intéressant pour s’équiper simultanément d’une paire d’écouteurs sans fil Buds 4 Lite, du smartphone Xiaomi 13T récemment sorti et d’un bracelet connecté de la même marque. La valeur totale de ce bundle frôle d’habitude les 730 €. Pour les soldes, Darty le propose à seulement 549 €.

Sans être le modèle le plus haut de gamme de la marque, le 13T conserve un SoC puissant, son autonomie exemplaire en plus de la charge rapide 67W. Xiaomi parvient de nouveau à équilibrer les caractéristiques techniques de son appareil pour proposer un bon smartphone, fluide, au design efficace, à un prix contenu. En solde, il devient encore plus intéressant lorsqu’il est couplé avec une paire d’écouteurs Buds 4 Lite et d’un bracelet connecté.

Le pack Xiaomi 13T comprend les Buds4 Lite ainsi qu’un bracelet connecté

TV Samsung The Frame 2023 55″ à 999 € au lieu de 1 499 €

L’élégance et la qualité ont un prix et le téléviseur The Frame de 2023 d’une diagonale de 138 cm n’échappe pas à la règle. Encore affiché hier à 1 499 €, la jolie télévision de Samsung perd 34 % de son prix et passe en dessous de la barre des 1 000 € pendant les soldes sur le site de la Fnac.

La particularité de la gamme The Frame, c’est de confondre le téléviseur avec un tableau. L’effet est bluffant et habille élégamment n’importe quelle pièce. Éteinte, la télévision affiche des peintures préalablement définies. Samsung propose de diversifier les œuvres et dispose d’une app payante permettant de changer les tableaux et d’opter pour certaines pièces de musée incontournables. En dehors de son design, la qualité est au rendez-vous puisqu’on est chez Samsung. La dalle QLED lumineuse et l’affichage UHD en 4K rendent honneur à l’image. Seul le son est un peu en retrait et il est conseillé de se munir d’une barre de son.

Apple Watch Ultra à 649 € au lieu de 789 €

L’Apple Watch Ultra se trouve habituellement à 789 €. Pendant les soldes, le site de la Fnac la propose 140 € moins cher à 649 €.

L’Apple Watch Ultra s’adresse principalement aux sportifs et aux sportives adeptes d’activités extrêmes comme la randonnée, l’escalade ou encore la plongée. Les amoureux de gros bracelets apprécieront aussi le rendu du boitier assez volumineux de 49 mm. Robustesse, autonomie de 36 heures, multiples capteurs, GPS, la montre connectée d’Apple est le compagnon pour partir à l’aventure.

👉 Notre guide d’achat pour choisir la meilleure montre connectée.

Samsung Galaxy Tab A8 avec 30 % de remise à 174 €

Initialement vendu 249 €, la tablette Samsung Galaxy Tab A8 est remisé de 30 % sur le site d’Auchan, la faisant passer à seulement 174 € pendant les soldes.

Discrète et efficace. Avec ses 10,5 pouces, la Galaxy Tab A8 est une tablette compacte et ses 508 g assurent une bonne prise en main. L’affichage et la luminosité son correcte et les 3 Go de RAM suffiront à un usage simple et quotidien qui consiste principalement à consulter du contenu. Tablette avant tout familiale, la Galaxy Tab A8 est jolie et fonctionnelle.

New Dyson V8 à 289 € au lieu de 399 €

Habituellement vendu presque 400 €, le New Dyson V8 passe à 289 € pour les soldes sur le site Cdisount.

La qualité Dyson à moins de 300 €. Certes, il n’est pas l’aspirateur le plus récent, ni le plus puisant des aspirateurs balais de la marque. Néanmoins, l’expérience plaisante reste au rendez-vous sans négliger la puissance d’aspiration. Livré avec la brosse MotorBar de la marque, le New Dyson V8 promet 40 minutes d’autonomie pour un poids de 2,63 kilos. Il se transforme en aspirateur à main pour aspirer ponctuellement les miettes en fin de repas.

👉 Notre guide des meilleurs aspirateurs balais

PC portable gamer HP Victus 16-r0024nf à 899 € au lieu de 1 299 €

Conçu pour le gaming, le laptop HP de la gamme Victus, le 16-r0024nf, est commercialisé au prix de 1 299 €. Pour les soldes, Cdiscount l’affiche à 899 €.

Son point fort ? Sa carte graphique : une RTX 4060. Sans être la plus sophistiquée, elle fera tourner vos jeux sans difficultés. Elle est accompagnée d’un processeur Intel Core i5 et de 16 Go de RAM. Une composition plus qu’honnête pour un PC portable gamer qu’il sera difficile de trouver à moins de 900 €.

👉 Notre guide d’achat des meilleurs PC portable

Le Samsung Galaxy S23 FE 100 € moins cher sur Amazon pour les soldes

L’excellent Samsung Galaxy S23 FE, dont nous ne tarions pas d’éloges dans notre test, coûte en temps normal 699 €. Pour les soldes, Amazon le propose 100 € moins cher à 599 €.

C’est le meilleur rapport qualité prix de l’année. Samsung ne lésine pas sur les performances et abaisse judicieusement les coûts sur son modèle spécial Fan Edition. Excellente autonomie, superbe écran OLED, le S23 FE reprend dans les grandes lignes le S23+ et troque sa puce Snapdragon contre une Exynos 2200 qui tient parfaitement la route. Amazon le propose avec un chargeur secteur de 25W qui assure la charge rapide de l’appareil.

👉 Retrouvez le Samsung Galaxy S23 FE dans notre guide des meilleurs smartphones

