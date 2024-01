[Deal du jour] La dixième génération d’iPad de 2022 est la tablette la plus classique de la gamme d’Apple. Ce modèle polyvalent, qui convient pour de nombreuses utilisations, est bien plus intéressant en promotion.

👉 Retrouvez toutes les meilleures offres des soldes d’hiver 2024

C’est quoi, cette promotion sur l’iPad 10 ?

L’iPad 10, version Wi-Fi 64 Go, est vendu sur le site officiel d’Apple au prix de 589 €. Il est pour les soldes au prix de 449 € sur Amazon. Comparez les différents iPad sur le marché, dans notre guide des meilleures tablettes d’Apple.

C’est quoi, cette tablette d’Apple ?

L’iPad 10 est la dernière tablette basique d’Apple, et date déjà de 2022. Cette version reste encore aujourd’hui une excellente ardoise, et contrairement à l’iPad 9, n’a pas vieilli d’un point de vue design. Fini les bordures autour de l’écran, ainsi que le bouton Touch ID. La dalle respire et offre une excellente immersion, dans une tablette aux dimensions de 179.5 × 248.6 × 7 mm. L’écran LCD de 10,9 pouces propose une résolution de 1 640 × 2 360 pixels. Sans égaler une dalle Oled, l’iPad 10 possède une l’excellente luminosité et de bons contrastes.

La taille et la qualité de l’écran sont parfaites pour surfer ou regarder des films et séries sur vos plateformes de SVOD, notamment avec la technologie True Tone qui limite la fatigue des yeux le soir. Niveau performance, la puce A14 Bionic permet une grande fluidité, malgré un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Ce n’est pas la meilleure tablette pour les jeux, mais la plupart des titres tourneront tout de même sans problème. Notez que vous avez la possibilité de coupler une enceinte externe pour un meilleur son, même si l’audio est de bonne qualité.

L’iPad 10 convient très bien pour le travail, pour des petites tâches // Source : Apple

L’iPad 10 est-il une bonne affaire pendant les soldes ?

L’iPad 10 à moins de 450 € est une très bonne affaire. Il peut s’utiliser pour un usage professionnel, mais n’est pas le meilleur modèle. Il ne fonctionne qu’avec le clavier Magic Keyboard Folio, plus cher que le clavier classique, et l’Apple Pencil première génération. Ce dernier se connecte en Lightning, alors que la tablette en est dépourvue. Il vous faudra donc passer par un adaptateur. Niveau connectique d’ailleurs, notez que l’iPad 10 est doté d’une prise USB-C pour accueillir un disque externe.

Enfin, comptez un peu plus d’une journée d’autonomie, même dans le cas d’un usage intensif, sinon jusqu’à plusieurs jours. Le bloc de 20 W permet à la tablette de retrouver 100 % de batterie en 2 h.

Pour aller plus loin pendant les soldes

👉 Consultez notre test de l’iPad 10

👉 Notre sélection des PC et des écrans soldés intéressants

👉 Découvrez les meilleurs téléviseurs soldés dans notre sélection

👉 Les accessoires gaming en promo durant les soldes

C'est sûr : vous payez votre forfait mobile trop cher Votre prochain forfait mobile 4G ou 5G sans engagement est dans ce guide Comparateur forfait mobile sans engagement

Abonnez-vous gratuitement à Artificielles, notre newsletter sur l’IA, conçue par des IA, vérifiée par Numerama !

Certains liens de cet article sont affiliés. On vous explique tout ici.