[Deal du jour] Logitech propose de nombreux accessoires pour les jeux vidéo, dont toute une gamme de souris performantes. La Logitech G502 X Lightspeed est l’une des meilleures du catalogue de la marque, et est bien plus intéressante à moins de 100 €.

C’est quoi, cette souris gaming de Logitech ?

La souris sans fil G502 X Lightspeed de Logitech est normalement vendue 149 €. Elle est en ce moment proposée, en coloris noir ou blanc, au prix de 99 € sur Boulanger.

La souris sans fil G502 X Lightspeed conserve le design de la gamme des G502 de Logitech. Malgré les matériaux en plastique utilisés dans sa fabrication, la souris est élégante et plutôt solide. Elle fait l’impasse sur la bande RGB pour encore plus de sobriété, au détriment d’un style gaming. Son ergonomie et son poids de 102 g permettent une excellente préhension, avec en plus un grip au niveau du pouce qui garantit une prise optimale et des boutons facilement accessibles.

Ces derniers sont précis et s’accompagnent de la technologie Lightforce, et offrent une précision et un temps de réponse idéale. Le retour physique est bien présent pour une sensation agréable, malgré des clics un peu bruyants. L’ensemble des 13 boutons et la molette disposent d’un clic secondaire que vous pourrez configurer, via le logiciel pilote G Hub. Vous pourrez aussi enregistrer plusieurs profils de jeu, et régler la sensibilité du capteur et des boutons.

Plusieurs modèles de G502 X sont disponibles // Source : Logitech

Est-ce que cette souris vaut le coup à ce prix ?

Moins de 100 € pour une souris gaming performante de Logitech, c’est un très bon prix. La G502 X Lightspeed embarque un capteur Hero 25K, d’une sensibilité jusqu’à 25 600 DPI. Le capteur permet une grande précision sans lissages ni filtrages. Les patins PTFE garantissent de plus une très bonne glisse. Selon Logitech, le protocole sans fil Lightspeed possède un taux de réponse 68 % plus rapide que celui de la génération précédente et une portée jusqu’à 10 mètres. Niveau autonomie, comptez environ 120 h de jeu. Elle se recharge via un port USB-C.

Notez que le modèle G502 Lightspeed, légèrement moins performante et avec 11 boutons au lieu de 13, est actuellement au prix de 79,99 € sur Amazon.

