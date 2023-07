Attendre 5 minutes au démarrage de votre ordinateur n’est plus possible. Les périodes de soldes et de promotions sont une bonne occasion pour renouveler son matériel informatique ou s’équiper pour le gaming. Ces machines coûtent chers, mais il faut reconnaître qu’un laptop, c’est très pratique. Découvrez notre sélection de 4 ordinateurs portables en solde qui méritent votre attention.

Les ordinateurs portables sont essentiels, que ce soit au travail ou pour les études. Contrairement aux PC fixes, les laptops se transportent facilement dans un sac à dos pour ordinateur portable, et peuvent même vous accompagner pendant les vacances. Si vous êtes à la recherche d’un bon ordinateur portable, Numerama vous propose une sélection de PC portable en promotion durant les soldes d’été. Vous pouvez aussi consulter notre guide des meilleurs PC de 2023 pour cibler vos besoins et ne pas céder à un achat compulsif.

Les 4 laptop en promos à ne pas manquer

Asus ROG Zephyrus M16 à 1 743 € au lieu de 2 199 € Acer Chromebook Flip à 399 € au lieu de 699,99 € Acer Swift EDGE 16″ à 899,99 € au lieu de 1 299 € Apple MacBook Air 13″ à 999 € au lieu de 1 199 €

1. Asus ROG Zephyrus M16 : le PC portable gamer avec 20 % de remise

Quand on connaît le prix d’un bon PC portable gamer, une remise, aussi petite soit-elle, fait baisser significativement le prix de la machine. Cet Asus ROG Zephyrus de 16″, le M16 GU603ZM, s’offre une réduction de 20 % sur son prix le faisant passer de 2 199 € à 1 743 € durant les soldes.

La gamme ROG est dédiée aux machines conçues pour les jeux vidéos. Véritables PC gamer par excellence, le ROG Zephyrus M16 s’équipe d’un processeur puissant, le Intel Core i7 12 700H, et d’une carte graphique Nvidia RTX 3060, performante bien qu’elle ne soit pas la plus haute gamme disponible. Le GPU dispose de 6 Go de mémoire vidéo et 16 Go en DDR5 sont dédiés à la mémoire vive. Un SSD de 512 Go s’occupe d stockage interne. Un bel écran de 16″ vient compléter cette fiche technique. Comptez sur un taux de rafraichissement de 165 Hz et d’un affichage en FHD+ avec une résolution de 1920 × 1200 pixels, pour des images fluides en jeux. IA et Ray Tracing sont aussi de la partie pour un traitement de l’image et un rendu plus réaliste.

La batterie affiche une capacité de 90 wH et le système de refroidissement d’Asus est efficace en plus d’être plutôt silencieux. Vous pouvez vous lancer dans de longues sessions de jeu sans craindre la surchauffe. La compatibilité Wi-Fi 6 est appréciable, surtout à ce prix, et la connectique généreuse vous permet de connecter plusieurs périphériques sans avoir recours à un hub.

2. Acer Chromebook Flip : parfait pour de la bureautique à petit prix

La gamme de Chromebook Flip d’Asus est un petit ordinateur ultra-portable conçu principalement pour effectuer des tâches de bureautique et pour la navigation sur internet. Darty applique une belle promotion de plus de 40 % sur le modèle C433TA-AJ0042 et le fait passer à 399 € au lieu de 699 € pendant les soldes.

À mi-chemin entre la tablette et l’ordinateur portable, les Chromebook Flip on tous, cette particularité de pouvoir pivoter autour d’un axe pour les positionner comme bon vous semble. Le Chromebook Flip C433, ici soldé, est esthétiquement sobre. Son châssis ultra-fin en aluminium et son armature métallique lui donnent un air haut de gamme appréciable. L’écran de 14 pouces, qui a la particularité d’être tactile, arbore une dalle LCD lumineuse très confortable avec un très bon angle de visionnage et un affichage en FHD.

Sans faire tourner les jeux triple A, le ChromeBook permet de jouer à la multitude de jeux disponibles sur le Google Playstore. Ce modèle s’équipe d’une puce Intel Core m3-8100Y, épaulée par 8 Go de Ram et 128 Go de stockage, suffisante pour consulter ses mails et visionner des séries en SVOD, mais qui montrera ses limites dans des tâches plus gourmandes en ressources.

3 Acer Swift edge 16″ un bel écran OLED dans un PC portable léger

Le Pc Portable Swift Edge SFA16 d’Acer est normalement vendu 1 299 €. Dans le cadre des soldes d’été, il est proposé au prix de 899 € sur le site de Boulanger.

Avec le Swift Edge, Acer propose un PC portable aux bonnes finitions, malgré un châssis pas totalement rigide, à l’aspect bon marché. Son poids plume de 1,17 kg est un atout pour le transporter facilement dans un sac. L’écran OLED 16 pouces offre un excellent contraste et une très bonne luminosité. Dommage que la présence de reflets soit parfois un peu gênante, surtout si vous l’utilisez en extérieur. Notez que les bordures très fines et son format 16:10 favorise l’immersion, que ce soit pour visionner un film ou une série, ou pour se plonger dans le travail.

L’Acer Swift edge est fin et léger // Source : Numerama

Le Swift Edge s’accompagne du processeur AMD Ryzen 5 à 6 cœurs, ainsi que 16 Go de RAM et un SSD de 512 Go. Les performances sont globalement très bonnes, pour son petit gabarit. Vous pourrez travailler sans problème, y compris avec des logiciels gourmands, et les joueuses et les joueurs pourront profiter de jeux en Full HD qui tournent bien, à condition de ne pas pousser les graphismes au maximum. Deux ports USB-C 3.2 gen 2, 2 ports USB-A 3.2 gen 1 type C, un port HDMI 2.1 et une prise mini-jack composent la connectique. Il est aussi compatible Wi-Fi 6 et Bluetooth 5.2. Enfin, l’autonomie promise est d’environ 7 h 30, soit une bonne journée d’utilisation avant de le recharger.

4 MacBook Air M1 13 pouces, le petit ordinateur portable d’Apple en promotion

Habituellement vendu 1 199 €, le MacBook Air M1 est au prix de 999 € pendant les soldes sur le site de La Fnac.

Le MacBook Air possède des dimensions de 30,41 × 21,24 × 1,61 cm pour un poids de 1,29 kg. Apple soigne les finitions, avec un châssis en aluminium qui offre de bonnes sensations de solidité. Son écran Rétina de 13,3 pouces offre une résolution de 2 560 × 1 600 pixels. L’image est excellente, et profite bonne luminosité, mais d’un contraste un peu en retrait. Le confort visuel est tout de même au rendez-vous, quel que soit le moment de la journée, grâce au filtre antireflet présent. Niveau clavier, la frappe est précise et confortable. Le MacBook Air M1 possède un SSD de 256 Go, assortit de 8 Go de RAM, et une puce à 8 cœurs. Vos applications tourneront sans aucun problème, et l’ultrabook est parfaitement adapté à un usage professionnel.

Le MacBook Air est un ordinateur portable qui convient pour les usages Source : Numerama

Dommage que la webcam intégrée ne propose qu’une résolution limitée de 720p. En dehors des performances, la puce M1 permet une très bonne autonomie comprise entre 10 h et 15 h d’utilisation. Ces qualités font que le laptop d’Apple convient aussi parfaitement aux étudiantes et étudiants qui recherchent un ordinateur portable compact, à la bonne autonomie.

Pour aller plus loin avec les soldes

