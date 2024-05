Lecture Zen Résumer l'article

Google l’admet : l’IA l’obsède. À la fin de sa conférence annuelle I/O, le patron de l’entreprise américaine a fait une plaisanterie en affichant le nombre de fois où l’acronyme IA a été prononcé. La place occupée par l’intelligence artificielle est telle dans la tête de Google que cela a fait une victime : Android. Le système d’exploitation n’a presque pas été évoqué, et son actualité reléguée au second plan.

Le contraste est saisissant. Lorsque l’intelligence artificielle s’est vraiment invitée dans ses conférences, Apple a mis un point d’honneur à ne jamais dire « IA » (c’est moins vrai désormais). Google de son côté n’a pas eu la même réserve. Dès que la vague de l’IA générative est apparue, la firme de Mountain View en a beaucoup parlé à la conférence I/O 2023.

Mais ce n’était rien en comparaison de l’édition 2024 de la conférence. L’IA a occupé une place si écrasante durant la keynote qu’on se demanderait presque s’il ne serait pas judicieux de la renommer en Google I/A au lieu de Google I/O. C’est simple : il y a eu pas moins de 121 occurrences de l’acronyme IA durant les deux heures de présentation (nous en avons compté 120, mais peut-être que nous en avons manqué une).

« C’est peut-être le record du nombre de fois où quelqu’un a dit AI. » Sundar Pichai

Ce n’est pas Numerama qui a fait les comptes : c’est Google lui-même. Dans une séquence humoristique, Sundar Pichai a reparu sur scène pour clore cette journée. « Avant de conclure, j’ai le sentiment que quelqu’un pourrait compter le nombre de fois où nous avons mentionné l’AI aujourd’hui », a-t-il déclaré, déclenchant les rires de l’auditoire.

Il n’a pas eu besoin de le faire. Sur l’écran géant se trouvant juste derrière le PDG de Google, un nombre a fini par apparaître : 120. Il a été actualisé juste après pour inclure une occurrence de plus, prononcée par Sundar Pichai : « C’est peut-être le record du nombre de fois où quelqu’un a dit AI. » Et d’ajouter, plaisantin, être « tenté de le répéter plusieurs fois. »

Android a été relégué au second plan

Au-delà la facétie, la séquence mise en scène reflète parfaitement l’obsession qu’a Google aujourd’hui pour ce sujet. Le groupe n’est certes pas un nouveau venu. DeepMind, sa filiale dédiée, est le fruit d’un rachat survenu en 2014. En outre, Google a marqué les esprits avec des projets désormais anciens, comme AlphaFold, AlphaGo ou AlphaStar.

Mais le contraste est encore plus saisissant quand on compare le poids pris par l’IA dans la keynote à celui laissé à Android. Le système d’exploitation mobile n’a eu quasiment aucun espace sur cette journée. Certes, l’OS est bien apparu à l’écran de temps à autre, mais uniquement comme support devant mettre en valeur la cascade de services et de produits autour de… l’IA.

Google n’a pas affiché de compteur indiquant le nombre de fois où Android a été prononcé, mais en manipulant les transcriptions de la conférence (encore de l’IA, ce n’est pas une blague), nous avons compté 21 occurrences. Soit six fois moins. Pour être tout à fait honnête, Android est certes apparu à l’écran et dans quelques interventions orales, mais de façon anecdotique.

Pour avoir suivi la conférence en intégralité, les journalistes de la rédaction ont été frappés de noter qu’aucune séquence n’a été organisée pour parler d’une nouveauté particulière devant arriver avec Android 15. Un signe qui en trompe pas : il y a plus de 30 occurrences de Gemini dans notre récapitulatif de Google I/O contre 6 pour Android.

Vous avez dit obsession ? // Source : Google

Ce serait en revanche aller un peu vite en besogne que de dire que Google n’a plus de considération pour l’OS — en réalité, l’entreprise américaine prévoit de lui accorder plus de temps au deuxième jour de la conférence I/O. Cependant, le fait de ne plus accorder de créneau lors du premier jour de l’évènement, au moment de la présentation principale, est révélateur.

Peut-être est-ce aussi le signe que les systèmes d’exploitation mobiles ont atteint un degré de maturité tel que les marges de manœuvre pour les faire évoluer ne sont plus si conséquentes que cela. Après tout, on disait déjà de la version 13 d’Android qu’elle était chiante, et que la suivante n’apportait pas grand-chose. Ce que l’on sait d’Android 15 reste léger.

On verra ce que Google à dire de la prochaine mise à jour de son OS. On peut toutefois présager, vu la relégation d’Android au second plan, que les nouveautés ne seront pas bouleversantes.

Les principales annonces de Google à retenir sur l’IA :

Le projet Astra, un assistant capable de parler et de voir

Veo, un concurrent de Sora (OpenAI) pour générer des vidéos artificielles

AI Overviews, pour résumer la première page des résultats de son moteur de recherche

Google One AI Premium, un abonnement pour tester les dernières versions de Gemini

