Cette année, on fait simple : à côté de nos guides thématiques, nous vous proposons une sélection efficace des meilleures offres du jour. Comme le Black Friday dure une dizaine de jours, ça fera de nombreux produits en promotion, certifiés par la rédaction.

Le Black Friday est lancé par la traditionnelle Black Friday Week et Numerama, comme tous les ans, explore des milliers d’offres pour vous dénicher la crème de la crème.

Les meilleures offres de la Black Friday Week 2023

Pourquoi nous faire confiance, alors que des dizaines de sites web font des sélections de promotions en ce moment ? Parce que nous respectons vos exigences et votre porte-monnaie, notre approche est sélective et axée sur la qualité : nous ne présentons dans nos guides que des produits qui se distinguent par leur excellence, leur longévité et leur capacité à répondre efficacement à leurs objectifs. Nous employons également des systèmes de suivi des prix pour vérifier l’authenticité des réductions. Les offres que vous voyez ici sont garanties comme étant véritablement les plus avantageuses.

Les offres Black Friday Week classées par thématiques

Comment se déroule le Black Friday en France ?

Le Black Friday est parvenu jusque dans l’hexagone en 2014 et suscite toujours plus d’intérêt peu de temps avant les fêtes. Comme les Américains, les Français peuvent compter sur ces journées pour renouveler leur matériel et préparer les cadeaux pour la fin de l’année.

Mais à la différence de nos voisins outre-Atlantique que l’on voit se ruer dans des magasins physiques, on se retrouve en France avec un événement très web. En effet, le Black Friday, comme le Cyber Monday qui le suit, n’est pas un jour officiel de soldes, pratique encadrée en France. Ce sont donc les marques qui vont ronger leurs marges, en partenariat avec les e-commerçants, afin que les ventes ne soient pas à perte. De nombreux e-commerçants participent donc à la grande braderie. On peut en lister quelques-uns :

Quand a lieu le Black Friday en France ?

Cette année, le Black Friday se tiendra le 24 novembre 2023. Dès le 17 novembre, les e-commerçants dégainent leurs offres promotionnelles lors de la Black Friday Week (parfois orthographiée Black Week). Il faut savoir que contrairement à ce qui avait lieu il y a plusieurs années, les offres de la Black Friday Week sont bonnes. Le Black Friday n’est plus aussi sacré en France qu’avant et le dernier jour n’a que pour lui de nouvelles offres. En d’autres termes, les produits en promo à partir du 17 novembre sont déjà de bonnes promotions.

