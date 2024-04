Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du Jour] Les excellents écouteurs d’Apple sont souvent en promotion, mais descendent rarement sous les 200 €. À ce prix, difficile de ne pas conseiller les AirPods Pro 2.

C’est quoi, cette promotion sur les AirPods Pro 2 ?

Les écouteurs sans fil AirPods Pro 2 sont commercialisés 279 € sur le site officiel d’Apple. Ils sont en ce moment proposés au prix de 199,99 € sur Rakuten.

C’est quoi, ces écouteurs d’Apple ?

Similaire à la première génération, le design des AirPods Pro 2 est soigné, avec des lignes épurées et un style élégant. Les écouteurs d’Apple ne s’insèrent pas complètement à l’intérieur de l’oreille, mais remplissent toutefois suffisamment le canal auditif pour offrir un excellent maintien et un bon confort, même pendant une longue écoute. La surface tactile sur la tige fait son apparition et permet de changer le volume et les pistes, de réceptionner vos appels, ou d’activer la réduction de bruit, d’un simple glissement de doigt.

Les écouteurs d’Apple délivrent un son de qualité, globalement bien équilibré. Les basses offrent une bonne amplitude sans être envahissantes, tandis que les graves et les aigus sont précis. Même à fort volume, l’audio est d’une justesse impeccable, avec un son propre et naturel, et des timbres de voix parfaitement retranscrits. L’audio spatial propose de plus une spatialisation du son impressionnante.

Les AirPods Pro 2 sont-ils une bonne affaire à ce prix ?

Moins de 200 € pour les meilleurs écouteurs d’Apple, c’est une excellente affaire. Les AirPods Pro 2 brillent par leur réduction de bruit active performante. Grâce à la puce H2, les graves et les médiums sont parfaitement atténués, et le bruit environnant est totalement supprimé, pour une isolation totale. Un mode Transparent Adaptatif, tout aussi performant, est aussi disponible et laisse passer les sons ambiants afin de rester conscient de son environnement.

Niveau autonomie, comptez 6 h d’utilisation en avec l’ANC activé, et 2 h de plus sans. Le boîtier permet 30 h d’écoute supplémentaire. Notez enfin que les AirPods Pro 2 sont certifiés IPX4, et résistent à la poussière, aux projections d’eau et à la transpiration.

