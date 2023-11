Le Black Friday fait son retour (une semaine en avance, ok) avec plusieurs offres gaming intéressantes. Du côté de Sony, la PlayStation 5 est parfois disponible avec des réductions, mais il faut avoir de la chance et arriver au bon moment. L’offre Black Friday, qui fait passer le prix du modèle Standard à 429 €, contre 529 € habituellement, fait partie des bonnes affaires. Certains accessoires et jeux sont aussi disponibles à des prix réduits.

Si vous souhaitez passer à la dernière génération de consoles, le prix des machines de Sony et Microsoft peut être un frein. Entre l’achat de la console, les différents accessoires et le prix des jeux, l’investissement est conséquent. Les offres du Black Friday sont intéressantes pour s’équiper en faisant quelques économies.

La PlayStation 5 version Standard

La PlayStation 5 Standard avec son lecteur de disques est normalement vendue au tarif de 549,99 €. Pour le Black Friday 2023, elle est proposée au prix de 429 € sur le site de la Fnac, Carrefour et Cdiscount.

La console est dotée d’un lecteur de disques, contrairement au modèle Digital. Pour faire tourner les jeux en 4K jusqu’à 60 FPS, elle embarque un processeur AMD Zen 2 à 8 cœurs avec une puissance de 10 TeraFLOPs. Plusieurs jeux démontrent la puissance de la console de Sony. Vous les retrouverez dans notre guide des meilleurs jeux PS5, qui est régulièrement mis à jour.

Compatible avec le service PlayStation Plus, la PS5 dispose d’un immense catalogue de titres, de la PS1 à la PS5. Notez que la console de Sony n’est dotée que d’un SSD de 825 Go, avec seulement 667 Go de stockage libre. Pour éviter de saturer la console et de supprimer des jeux, il convient d’investir dans un SSD interne, grâce aux économies faites avec cette promotion. Notre guide des meilleurs SSD pour la PS5 vous aidera à choisir le meilleur modèle pour votre console.

Playstation 5 Standard // Source : Numerama

Est-ce une bonne affaire ? La console de Sony descend rarement à ce prix, c’est donc une excellente affaire ! Maintenant que le parc actuel de consoles est bien installé, la plupart des jeux ne sortent plus sur les anciennes générations. C’est le cas des récents Marvel’s Spider-Man 2 et Alan Wake 2, uniquement disponible sur PS5 ou Xbox Series. Les premières images de GTA 6, attendues pour début décembre, devraient définitivement faire basculer les joueuses et les joueurs sur cette nouvelle génération de consoles de salon.

Un pack PlayStation 5 avec Marvel’s Spider-Man 2

Malgré l’annonce d’une nouvelle PS5 plus compacte, qui n’apporte pas beaucoup de changements, la PS5 classique est toujours une excellente console. Ce pack disponible sur Amazon au prix de 499 € au lieu de 619 €, réunit la console Standard et Spider-Man 2.

Marvel’s Spider-Man 2 // Source : Numerama

Est-ce que ce pack vaut le coup ? Spider-Man 2 est vendu 79,99 € sur le Store de Sony. Inclus dans un pack avec la console Standard pour moins de 500 €, c’est une très bonne affaire. Exclusif à la console de Sony, le jeu vous permet d’incarner Peter Parker et Miles Morales. Après quelques premières heures un peu calmes, le titre d’Insomniac Games trouve un très bon rythme et enchaine les moments de bravoure. Le plaisir de parcourir les rues de New York est réel, et les sensations de se balancer et de planer entre les immeubles sont excellentes. La PS5 montre de quoi elle est capable, au service d’un grand moment de divertissement.

Si vous êtes plus Action-RPG, le pack avec la PlayStation 5 Standard et le jeu Final Fantasy XVII est aussi disponible, au prix de 499 €.

Une Manette DualSense pour Playstation 5

La Manette pour Playstation 5, habituellement vendue 69,99 €, est proposée au prix de 49,99 € sur Amazon pendant le Black Friday.

Manette DualSense PS5 // Source : Numerama

Est-ce une bonne affaire ? Si le design de la console divise, la manette DualSense fait l’unanimité, surtout lorsqu’elle profite de 20 € de réduction. Elle reprend dans les grandes lignes le style et la forme des manettes précédentes, mais s’accompagne de nouvelles fonctionnalités, comme les gâchettes adaptatives ou les vibrations haptiques. Ces dernières contribuent à renforcer l’immersion et sont à elles seules une raison de s’essayer à la nouvelle génération de consoles. L’autonomie de la DualSense est comprise entre 10 et 15 heures, et elle se recharge en USB-C. Plusieurs coloris sont en promotion.

Un casque Sony 3D Pulse pour Ps5

Le 3D Pulse n’est autre que le casque sans fil officiel pour la console de Sony. Habituellement proposé au prix de 99,99 €, il est vendu 89,99 € sur Amazon pendant le Black Friday. Le 3D Pulse est un casque sorti en même que la PlayStation 5. Il embarque la technologie 3D Tempest qui accentue l’immersion dans les jeux, grâce à l’audio 3D.

Casque 3D Pulse // Source : Numerama

Est-ce que ce casque pour PlayStation 5 est une bonne affaire ? Déjà abordable, le casque audio 3D Pulse est encore plus intéressant à moins de 90 €. Même si ce n’est pas le meilleur casque gaming sur le marché, le 3D Pulse offre un rendu précis et un audio bien équilibré. Les dialogues sont clairs et le surround bien présent. Niveau confort, l’arceau, bien qu’un peu rigide, ne fait pas mal à la tête. Les coussinets sont agréables sur les oreilles et l’ensemble tient bien, malgré une conception qui peut sembler bon marché.

Ghost of Tsushima Director’s Cut

Ghost of Tsushima Director’s Cut est proposé au prix de 39,99 € en version physique, au lieu de 79,99 €. Le jeu vous propose d’incarner Jin Sakai, un rônin prêt à en découdre avec les guerriers Mongols venus envahir le Japon. Très librement inspiré des invasions Mongoles qui ont eu lieu au XIIIe siècle, le jeu prend place dans le Japon féodal, dans des environnements graphiquement magnifiques. La direction artistique vient sauver un jeu classique dans la forme, qui exploite une recette déjà vue et revue. Cependant, le jeu possède une aura indéniable.

Ghost of Tsushima // Source : Numerama

Heureusement, l’exploration est passionnante, avec une île qui offre quelques très beaux moments de jeu vidéo, dont de nombreux hommages au cinéma de Kurosawa. Notez que le jeu est disponible gratuitement sur PS4 et PS5, si vous possédez un abonnement PS Plus Extra ou Premium.

Death Stranding Director’s Cut

Death Stranding Director’s Cut est vendu 59,99 € sur le PlayStation Store. Il est proposé au prix de 19,99 € pendant le Black Friday. Le jeu dystopique de Hideo Kojima vous met dans la peau de Sam Porter Bridges, un livreur de colis. C’est dans une Amérique aux allures d’Islande que vous devrez acheminer des paquets d’un point A à un point B.

Death Stranding // Source : Numerama

Kojima oblige, le jeu est aussi incroyable dans son gameplay qu’il est ringard dans son histoire, pour le plus grand bonheur des joueuses et des joueurs qui aiment les séries B. Cette version PS5 est la meilleure manière de découvrir un titre unique, qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui mérite d’être essayé.

