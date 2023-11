Rockstar Games a pris la parole pour confirmer que la première bande-annonce de GTA 6 sera dévoilée en décembre. C’est tout, pour le moment.

Cette fois, il n’y a plus aucune place aux doutes. Dans un court tweet publié le 8 novembre, Rockstar Games a annoncé que la première bande-annonce de GTA VI sera diffusée « début décembre ». Le studio, qui confirme les informations de Bloomberg. Seule particularité : l’entreprise préfère le nommer « le prochain Grand Theft Auto », mais personne n’est dupe.

« On a hâte de partager encore ces expériences pendant plusieurs années avec vous », indique Sam Houser, fondateur de Rockstar Games. Dans un communiqué reçu par Numerama, l’entreprise rappelle qu’elle fêtera ses 25 ans le mois prochain. Ce sera donc l’occasion idéale de démarrer un nouveau chapitre avec GTA 6. « Grâce au soutien incroyable des joueurs dans le monde, nous avons eu l’opportunité de créer les jeux qui nous passionnent », peut-on lire.

GTA Online // Source : Rockstar Games

GTA VI dévoilé pendant la cérémonie des The Game Awards ?

Si aucune date précise n’a été partagée par Rockstar Games, il n’aura échappé à personne que le mois de décembre est également marqué par la cérémonie des The Game Awards — l’équivalent des Oscar du jeu vidéo. Simple coïncidence ? Peut-être. En tout cas, l’événement sera diffusé en ligne le 7 décembre, ce qui correspond au « début décembre » indiqué par Rockstar Games. Les nommés seront annoncés le lundi 13 novembre.

Ce serait en tout cas une sacrée victoire pour les The Game Awards, si GTA VI est bien dévoilé pendant le show. D’autant que la cérémonie fêtera, elle aussi, un anniversaire : ses dix ans. Il n’y a sans doute rien de mieux que le futur jeu vidéo qui cristallisera toute l’attention ces prochains mois, jusqu’à son lancement et bien au-delà, pour le célébrer.

Maintenant, on peut aussi se dire que GTA VI n’a pas besoin de se greffer à un tel événement pour occuper l’espace médiatique. Rocktar Games pourrait même être tenté de cannibaliser les The Game Awards en diffusant la bande-annonce de son côté, aux alentours du 7 décembre. Ce serait cruel, mais une bonne manière de rappeler que le studio dispose d’une puissance immense. Elle lui permet de faire ce qu’il veut. En attendant, on peut tous dormir jusqu’en décembre et en finir avec les incessantes rumeurs. On en profitera enfin pour tirer un gros trait sur la fuite qui a fait de lourds dégâts.

GTA 6 Il n’y a pas d’offres pour le moment

Si vous avez aimé cet article, vous aimerez les suivants : ne les manquez pas en vous abonnant à Numerama sur Google News.