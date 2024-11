Lecture Zen Résumer l'article

Le Black Friday, ce n’est pas seulement l’occasion de craquer pour une nouvelle console. Si vous êtes déjà équipé d’une PS5, Nintendo Switch ou Xbox, alors le Black Friday est quand même une bonne période pour refaire sa bibliothèque de jeux. Pour cette Black Week, on trouve un tas de jeux récents à des prix plutôt avantageux. Numerama vous a concocté une sélection aux oignons pour affronter l’hiver.

Voici notre liste du Black Friday pour toutes les consoles (PS5, Xbox et Switch). Attention, la plupart des jeux sont en version physique (CD), alors veillez à ce que votre console ne soit pas dépourvue de lecteur de disque – comme le sont la PS5 Digital Edition ou encore la Xbox Series S. La plupart de ces jeux ont été testés par l’équipe, ainsi pensez à cliquer sur les titres pour connaitre notre avis détaillé sur ces derniers.

Le Black Friday des jeux sur PS5

Le catalogue de la PlayStation compte parmi lui les meilleures exclusivités, avec nombre AAA qui peinent à perdre en valeur même avec le temps. Et pour cause, des titres comme les Spider-Man 2 , Spider-Man : Miles Morales ou encore God of War Ragnarok qui vient tout juste de sortir sur PC. Pour les plus chanceux qui ont fait l’acquisition de la PS5 Pro, il y a aussi tout un tas de titres à redécouvrir en excellente qualité, à condition d’avoir le téléviseur adéquat. Gran Turismo 7, qui se trouve actuellement en promotion, fait d’aileurs partie des titres optimisés tout particulièrement pour la console la plus puissante de Sony.

Sélection de jeux PS5 pour le Black Friday // Source : Numerama

De nombreux jeux en version numérique sont également remisés sur le PS Store durant le Black Friday.

Les offres sur la console PS5

Si vous n’avez pas encore de PS5 et que vous souhaitez profiter de la période pour en acheter une, sachez qu’elle se trouve actuellement au meilleur prix chez Rakuten (vendeur Carrefour et Darty) :

PS5 Slim Standard Edition à 454 € au lieu de 549 € (Code : CAPS20 )

) PS5 Digital Edition à 364 € au lieu de 399 € (Code : DARTY10 )

) PS5 Pro à 789 € au lieu de 799 € (Code : DARTY10)

Pour aller plus loin PS5 Pro ou PS5 Slim : quelle console Sony est faite pour vous ?

Le Black Friday des jeux sur Nintendo Switch

Avec ses 7 ans d’existence, la Nintendo Switch reste la console hybride par excellence. Son catalogue, qui s’est enrichi au fil des ans, regorge de pépites qui traversent le temps sans perdre de valeur. C’est bien simple : même après plusieurs années, certains titres incontournables, comme les Zelda, sont toujours au même prix qu’à leur lancement. Spoiler alert : Numerama n’a pas trouvé d’offre Black Friday sur cette licence, mais on a d’autres choses en stock.

Sélection de jeux Nintnedo Switch pour le Black Friday // Source : Numerama

D’autres offres intéressantes sont également disponibles sur le Nintendo Eshop.

Les offres sur la Nintendo Switch

Même principe que pour la PS5, le Black Friday offre de bonnes opportunités d’achat sur la console avant Noël. On retrouve le pack Switch OLED + Mario Bros Wonder avec 1 an de Switch Online à 319 € au lieu de 379 € sur la Fnac.

Pour aller plus loin Nintendo Switch OLED vs Switch : quelle console choisir en 2024 ?

Le Black Friday des jeux sur Xbox

La console de Microsoft n’est pas épargnée non plus par les promotions du Black Friday. On retrouve des titres récents à bon prix, que vous soyez plutôt FPS, jeux de sport ou encore RPG.

Sélection de jeux Xbox pour le Black Friday // Source : Numerama

Microsoft propose également des offres sur les jeux en version digitale sur sa boutique Xbox.

Les offres sur les consoles Xbox

Concernant les offres sur la console elle-même, il y en a peu depuis ce début de mois de novembre. On trouve tout de même le pack Fnac Xbox Series X Noir + Star Wars Outlaws à 519 € au lieu de 629 €.

Pour aller plus loin Xbox Series X ou Series S : quelle console choisir chez Microsoft ?

