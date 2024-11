Lecture Zen Résumer l'article

[Deal du jour] La DualSense Edge est une manette Pro pour jouer sur PlayStation 5 et sur PC. L’accessoire haut de gamme est indéniablement de qualité, mais vendu bien trop cher. Le contrôleur premium est bien plus intéressant lorsque son prix avoisine les 200 €.

C’est quoi, la promotion sur cette manette Pro pour PS5 ?

La manette Pro DualSense Edge de Sony pour PlayStation 5 est commercialisée 239,99 € à sa sortie. Elle est proposée pendant la Black Friday Week au prix de 209,99 € sur Amazon.

Notez que la DualSense classique profite aussi d’une réduction durant cette Black Friday Week, et est proposée au prix de 49,99 € sur Amazon.

C’est quoi, cette manette PS5 ?

La DualSense Edge ressemble à s’y méprendre à la DualSense classique. Il faut regarder plus attentivement pour voir les quelques différences de design que ce nouveau pad aborde, comme la nouvelle texture au coloris noir du pavé tactile. De nouveaux boutons font aussi leur apparition, sous la manette et à l’avant, et servent à créer des raccourcis. La DualSense Edge est en effet entièrement personnalisable via le bouton Options, y compris en pleine partie. Via un menu de personnalisation épuré, la configuration vous permet de configurer très simplement vos touches. Vous pourrez aussi définir la sensibilité du joystick, la zone inerte des gâchettes ou l’intensité des vibrations.

En dehors de ces nouvelles fonctions, la prise en main de ce modèle Pro est encore meilleure, malgré un poids de 335 g, contre 280 g pour la DualSense classique. Une nouvelle texture au niveau des paumes et des gâchettes L2/R2 optimisent la préhension. La manette est toujours aussi confortable, même pendant les longues sessions de jeu. Notez qu’elle s’accompagne d’une mallette de transport pour ranger plusieurs accessoires comme des capuchons de sticks analogiques, ou deux sets de boutons supplémentaires pour le dessous de la manette.

À ce prix, la manette Pro de la PS5 vaut-elle le coup ?

Même à moins de 210 €, la DualSense Edge reste encore un peu chère, surtout que la DualSense classique est proposée actuellement au prix de 49,99 € sur Amazon, et est toujours l’une des meilleures manettes actuelles. Mais si vous êtes à la recherche de la meilleure expérience possible avec la console de Sony, cette promotion peut être le bon moment. Notez qu’avec une connexion Bluetooth ou via un câble USB, la manette Pro peut fonctionner sous Windows 11.

Enfin, niveau autonomie, comptez un peu plus de 5 h de jeu. Heureusement, long câble tressé de 280 cm permet de jouer la manette branchée.

