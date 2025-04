Lecture Zen Résumer l'article

Free propose plusieurs box Internet en 2025 : Ultra, Pop, Révolution Light… et désormais, la nouvelle offre Pop S. Chaque modèle a ses propres atouts, entre vitesse de connexion, services intégrés et design soigné. Numerama vous aide à trouver la Freebox faite pour vous, que vous soyez en fibre, en ADSL, ou simplement à la recherche du meilleur rapport qualité-prix.

En 2002, avec la première box ADSL illimitée, Free a cassé le marché. Vendue à un prix défiant toute concurrence, la Freebox a transformé l’Internet français. Ce n’est pas pour rien que les Français sont si nombreux à être attachés à la marque.

Dans ce guide Free, on décortique les différentes Box proposées par l’opérateur. Trois box sont disponibles avec la fibre optique, deux en ADSL. En dehors de leur design distinct, elles proposent différents services que vous pouvez comparer aux offres concurrentes grâce à notre comparateur.

Free propose trois box internet en 2025

Free propose aujourd’hui trois box internet classique (et une Box 5G) :

La Freebox Révolution est la plus ancienne des box de l’opérateur. Lancée en 2010, elle a vu la disparition d’autres Freebox, comme la Mini 4K et la Freebox One, sans jamais être menacée. Si elle est techniquement limitée, elle reste très populaire chez les abonnés de l’opérateur.

Depuis, Free a lancé les Freebox Pop et Freebox Ultra, avec des offres qui correspondent plus à ce que vous attendez d’une box Internet en 2025. Que ce soit dans les débits, les options TV ou dans leur design plus dans l’air du temps, voyons en détail les différentes Box de Free.

Tableau Comparatif des Freebox et abonnements Free en 2025 :

Freebox Ultra : l’offre premium fibre avec plein de services de streaming

Lancée en janvier 2024, la Freebox Ultra est la remplaçante de la Freebox Delta. Cette nouvelle box premium, réservée aux clients éligibles à la fibre, est commercialisée au prix de 49,99 € par mois pendant un an, puis 59,99 € par mois. Pour presque 60 € par mois, le forfait Ultra comprend :

Plus de 280 chaînes TV

Le service de SVOD OQEE by Free

La chaîne Canal+ en live, avec des films récents et des événements sportifs

Le service Free Ligue 1 avec de nombreux résumés de matches de football du championnat de France

Les services de SVOD Disney+, Netflix, Amazon Prime et Universal+

Cafeyn, une plateforme de journaux et magazines en version numérique

Outre ces abonnements, la Freebox Ultra se distingue par des performances techniques avancées ainsi que la présence du Wi-Fi 7, compatible 2,4 GHz, 5 GHz et 6 GHz. La box propose un débit symétrique de 8 Gb/s, quatre ports Ethernet 2,5 Gb/s, ainsi qu’un port SFP+ compatible avec un adaptateur Ethernet 10G. L’abonné peut choisir entre son propre équipement (Apple TV, Smart TV…) ou une box Player Pop.

La Freebox Ultra // Source : Free

Le design arrondi qui a fait ses preuves depuis la Freebox Pop est conservé, tout comme l’écran OLED intégré. Ce dernier sert à indiquer le statut de la connexion Internet, les notifications, l’heure ou peut afficher un QR Code pour se connecter au réseau Wi-Fi.

Abonnement Freebox Ultra Essentiel

Free propose aussi une version Ultra Essentiel, pour 10 € de moins par mois, sans aucun service de streaming. C’est une offre difficile à recommander, à moins d’avoir vraiment des 10G symétriques.

Prix, débit et Wi-Fi de la Freebox Ultra

49,99 € par mois pendant un an, puis 59,99 € par mois (39,99 € par mois pendant un an, puis 49,99 € par mois pour l’offre Essentiel)

Jusqu’à 8 Gbit/s en débit descendant et en débit montant, avec le Wi-Fi 7

Jusqu’à 4 répéteurs Wi-Fi 7 (dont un inclus sur demande)

Sur demande, décodeur Player Pop (4K HDR et Dolby Vision).

Freebox Pop : la référence

La Freebox Pop est sortie en 2020 et a rapidement su s’imposer comme une référence parmi les nombreuses box de différents opérateurs. Ses options, son player Pop (Android TV) et son rapport qualité prix en font une excellente alternative, entre la Révolution et la Delta, plus onéreuse. Elle est proposée au prix 29,99 € par mois la première année, puis 39,99 € par mois.

Notez que depuis mars 2024, la Freebox Pop intègre maintenant le Wi-Fi 7 en fibre, sur les bandes 2,4 GHz et 5 GHz, mais n’est pas aussi rapide que la Freebox Ultra qui propose aussi du 6 GHz. Le Wi-Fi 6 est toujours de la partie pour l’ADSL/VDSL.

La Freebox Pop, le player Pop et un répéteur Wi-Fi // Source : Free

Elle s’accompagne du player Pop qui tourne sous Android TV. Branché à votre téléviseur, vous pourrez profiter du contenu des plateformes de SVOD en 4K HDR et Dolby Vision, avec le Dolby Atmos pour l’audio. Sans révolutionner le monde des box TV, le player Pop fait un travail correct pour transformer votre téléviseur en Smart TV en y intégrant les services TV et la compatibilité avec l’assistant vocal de Google. Prime Video est disponible en option avec 6 mois offerts, puis 6,99 € par mois, Canal+ en option 3 mois inclus, puis 15,99 € par mois, et Disney+ en option pendant 3 mois, puis à 8,99 € par mois.

Abonnement Freebox Pop S

Freebox Pop S. // Source : Free

Depuis le 8 avril 2025, Free s’est aligné sur la concurrence, notamment face à Bouygues et son offre Pure fibre, en lançant une offre exclusivement centrée sur l’accès à Internet. La Freebox Pop S reprend globalement les performances de la Freebox Pop en termes de débit et de compatibilité Wi-Fi 7, mais se déleste de tous les services annexes tels que la téléphonie et la télévision.

Cette simplification de l’offre permet à Free de proposer une box à un tarif encore plus attractif : 24,99 € par mois, soit 5 € de moins que la Freebox Pop. À noter que cet abonnement est une exclusivité web, et que la souscription doit impérativement se faire en ligne.

Prix, débit, Wi-Fi de la Freebox Pop

29,99 € par mois pendant un an, puis 39,99 € par mois

Jusqu’à 5 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 900 Mbit/s en débit montant, avec le Wi-Fi 7 (Wi-Fi 6 pour l’ADSL/VDSL)

Répéteur Wi-Fi inclus sur demande

Dotée du Player Pop 4K HDR et Dolby Vision, avec Prime Video en option 6 mois offerts, puis 6,99 € par mois, et Canal+ en option 3 mois inclus, puis 15,99 € par mois et Disney+ en option 3 mois inclus, puis 8,99 € par mois

Freebox Révolution Light : l’offre d’entrée de gamme chez Free

Lancée il y a plus de 10 ans, la Freebox Révolution était la meilleure box de Free pendant longtemps. Aujourd’hui relancée sous le nom Freebox Révolution Light, elle profite d’un positionnement tarifaire de 29,99 € par mois qui lui permet de conquérir un nouveau public. Malgré des performances suffisantes et un prix avantageux, elle n’en reste pas moins une box vieillissante depuis l’arrivée de ses petites sœurs. En baisse de popularité, ce n’est pas la Freebox la plus recommandée pour celles et ceux qui recherchent une offre Internet complète.

En dehors de son lecteur Blu-ray/DVD et CD qu’elle est la seule à posséder, elle dispose d’un player TV qui tourne sur un OS propriétaire de Free.

La Freebox Révolution // Source : Free

Prix, débit, Wi-Fi, option de la Freebox Révolution

19,99€/mois puis 29,99 € par mois sans engagement

Jusqu’à 1 Gbit/s en débit descendant et jusqu’à 600 Mbit/s en débit montant, en Wi-Fi 5

Dotée d’un lecteur Blu-Ray et d’un disque dur de 250 Go

Quelle est la meilleure box chez Free ?

Si vous êtes à la recherche d’une box internet rapide, fiable et avec des caractéristiques dignes d’une box Internet en 2025, la Freebox Pop est sans doute le meilleur compromis. Ce n’est pas la moins chère des box, mais son rapport qualité prix est presque imbattable. Pour 10 € de plus par mois, la Freebox Ultra Essentiel semble être une bonne alternative, avec ses débits bien plus rapides. Mais sans les abonnements SVOD qui accompagnent l’Ultra, l’offre Essentiel est moins intéressante que la Freebox Pop. Autant choisir cette dernière, d’un meilleur rapport qualité-prix

La Freebox Pop vous donne accès à la fibre optique avec des débits descendants jusqu’à 5 Gbit/s et à des débits montants jusqu’à 900 Mbit/s, avec du Wi-Fi 7. Les débits internet sont donc excellents, et le réseau plutôt fiable dans l’ensemble. Sur demande, vous pourrez rajouter un répéteur Wi-Fi, afin d’amplifier le signal de votre réseau dans votre intérieur, et couvrir ainsi une plus grande partie de votre logement.

Le player Pop qui accompagne la Freebox comprend plus de 200 chaînes TV incluses, et l’accès aux plateformes de SVOD, en 4K, compatible HDR et Dolby Vision. Si vous êtes déjà équipé d’une Smart TV, ce player n’est certes pas nécessaire, mais il est accompagné de 16 Go de stockage. C’est bien plus que certains téléviseurs, et vous pourrez donc installer plus d’applications sans perdre en fluidité. Les menus du player sont malheureusement dépouillés et peu personnalisables, mais ce n’est pas gênant, car une fois votre programme lancé, vous n’y reviendrez pas plus que ça.

Enfin, le boîtier de la Freebox comme celui du player possède un design résolument moderne, loin du monstre Révolution. Les deux appareils se complètent bien et sont, de loin, les plus petits modèles de box et player de la gamme de Free.

Quelle box Free choisir : prix ou débit ?

Il est évident que vous choisirez votre box en fonction de vos besoins en matière de performances et d’options. Le prix de la Freebox est bien sûr aussi à prendre en compte.

Quelle box choisir pour le meilleur débit fibre ?

La Freebox Ultra, reste la box avec les meilleurs débits, à condition de s’assurer en amont de l’éligibilité à la fibre. Avec son Wi-Fi 7, ses ports Ethernet 2,5 Gb/s et ses nombreux services de SVOD inclus, c’est l’un des meilleures box du marché.

Les débits descendants sont les vitesses avec lesquels vous pouvez surfer sur internet, télécharger des fichiers sur votre ordinateur, ou encore visionner du contenu sur les plateformes de streaming. Les débits montants, peut-être moins importants dans le choix d’une box, sont la vitesse à laquelle vous pouvez envoyer des fichiers depuis votre ordinateur. La présence ou non d’un player TV, de service de streaming inclus ou de la 4K, sont aussi à prendre compte, si vous êtes amené à souvent regarder des films et séries sur les plateformes de SVOD. Si c’est le cas, choisir une connexion en fibre optique, si vous êtes éligible, est plus avantageux qu’une connexion ADSL, cette dernière ne possède pas des débits suffisants pour diffuser du contenu 4K.

Quelle est la Freebox la moins chère ?

Si sur le papier la Freebox Révolution est la box la moins chère de Free, ce constat reste valable uniquement pour la première année de souscription. Si changer d’opérateur annuellement ne vous enchante guère, la Freebox Pop offre un bien meilleur rapport qualité-prix sur le long terme — surtout avec l’arrivée de l’offre Pop S à 24,99 € par mois.

La Révolution offre des tarifs imbattables, le manque d’options et de services TV n’en fait pas forcément le meilleur modèle si vous souhaitez davantage qu’une simple connexion internet. Au contraire, la Freebox Delta est très complète et propose de nombreux services, mais son prix élevé ne justifie pas forcément toutes ces options, surtout si vous n’en avez pas l’utilité.

J’ai une Freebox : comment accéder à mon compte via l’espace abonné ?

Si vous êtes déjà propriétaire d’une Freebox et que vous souhaitez accéder à votre compte, rien de plus simple :

Rendez-vous sur le site Free.fr et cliquez sur Espace abonné en haut à droite ;

Rentrez votre identifiant et votre mot de passe (l’identifiant se trouve généralement sur vos factures ou sur les e-mails reçus par Free)

Où trouver le code Wi-Fi de sa Freebox ?

Quel que soit votre abonnement, vous pouvez accéder à votre code Wi-Fi de plusieurs manières. La méthode la plus connue (et la plus fastidieuse) est d’aller récupérer le code directement sur l’étiquette de la Box. Il faut généralement se tordre sous un bureau, avoir son smartphone en main pour noter et soulever la Box. C’est physique.

La meilleure solution reste d’aller récupérer son mot de passe Wi-Fi depuis son espace abonné. Pour ce faire, il suffit de se connecter au portail Free et de se rendre sur :

la rubrique « Ma Freebox » ;

et ensuite dans l’onglet « Voir mon réseau WiFi ».

Free Télécharger gratuitement

