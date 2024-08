Lecture Zen Résumer l'article

Au fil du temps, de plus en plus d’opérateurs préparent la fibre 10 Gb/s. Certaines box permettent théoriquement déjà à leurs clients de se rapprocher de ce débit, mais cela demandent parfois un peu de bricolage. Quels sont les impacts réels de ce changement sur votre connexion, et comment peut-on accéder à cette nouvelle génération de fibre optique ? On vous dit tout dans ce guide sur les Box Internet 10 Gb/s.

Avec l’évolution rapide des besoins en connectivité, opter pour une box internet 10 Gb/s représente un choix stratégique pour ceux qui recherchent une connexion ultra-rapide et un temps d’avance. Bien que ce débit ne soit pas encore du plus répandu, il finira tôt ou tard par devenir la norme. Cela semble être en tout cas l’objectif des opérateurs.

Box internet 10 gb/s : les offres disponibles en France

La box 8X avec SFR Fibre Premium

Les quatre ports de la SFR Box 8X se limitent à 1 Gb/s. Heureusement, un adaptateur permet de fabriquer un 5ème port. // Source : Numerama

Pour exploiter au mieux la technologie XGS-PON chez l’opérateur rouge, il faut se tourner vers sa Box 8X, la première à avoir expérimenté le sujet. Sur le papier, elle affiche 8 Gb/s en téléchargement ainsi que 8 Gb/s en upload.

Freebox Ultra et Ultra essentiel

Les ports à l’arrière de la Freebox Ultra. // Source : Numerama

Free est aujourd’hui le seul opérateur à utiliser la norme 10G-EPON. Celle-ci est disponible à travers deux offres :

Freebox Ultra à 39,99 € par mois pendant 1 an puis 49,99€ par mois, sans engagement

Freebox Ultra essentiel 49,99 € par mois pendant 1 an puis 59,99€ par mois, sans engagement

Les deux formules utilisent la Box Ultra et permettent d’obtenir des débits théoriques de 8 Gb/s, aussi bien en téléchargement qu’en Upload.

La Bbox Ultym de Bouygues (avec option Débit+)

bbox ultym // Source : Bouygues

Pour Bouygues, c’est un peu particulier. La Bbox Ultym ne propose pas initialement la norme XGS-PON. C’est en juillet 2023 que l’opérateur a pris l’initiative de booster son offre avec une option baptisée « débit+ » choisie au moment de votre souscription ou après. En choisissant cela, vous retrouverez dans le carton de votre box un module optique à brancher derrière votre appareil.

Avec ce rajout, vous pouvez recevoir 8 Gb/s en téléchargment mais avec un upload moins important que SFR ou Free, seulement 1 Gb/s.

La Livebox 7 d’orange

La Livebox 7, avec ses nouveaux ports Ethernet. // Source : Orange

Un peu à la traine sur le 10 Gb/s, Orange finit par recoller les wagons. Avec sa nouvelle Livebox 7, l’opérateur a enfin permis une compatibilité XGS-PON. Néanmoins, les débits théoriques assurés sont relativement loin des 10 Gb/s attendus. On note 5 Gb/s téléchargement et jusqu’à 1 Gb/s en débit montant.

Pourquoi choisir une box internet 10 Gb/s ?

La vitesse de connexion : une box internet 10 Gb/s permet de télécharger et d’uploader des fichiers volumineux bien plus rapidement que les box standards avec 1 Gb/s. Cela permet notamment d’apprécier du streaming en 4K ou 8K sans latence ou encore de jouer en ligne sans le moindre lag.

Préparer l’avenir : choisir une box 10 Gb/s, c’est aussi anticiper les besoins futurs. Avec l’arrivée de contenu toujours plus gourmand en bande passante comme la réalité virtuelle, les applications de télétravail ou encore le streaming en haute qualité, ce débit tend à devenir une norme.

Une connexion sans-fil améliorée : les box 10 Gb/s sont souvent équipées des dernières normes comme le Wi-Fi 6, 6E ou 7. Ces générations sont plus rapides et plus stables même avec plusieurs connexions en simultané.

Les technologies derrière la fibre 10 Gb/s : XGS-PON et 10G-EPON

Les débits ultra-rapides offerts par les box internet 10 Gb/s reposent sur des technologies XGS-PON et 10G-EPON. Derrière ces noms imprononçables, on retrouve des normes choisit par les opérateurs qui permettent de distribuer des connexions à très haut débit.

D’un côté, on a XGS-PON : un acronyme de « 10 Gigabit Symmetrical Passive Optical Network ». C’est l’évolution directe du GPON (FTTH), une technologie largement déployée pour les connexions fibre traditionnelles. Sur le papier, le GPON permet à 64 abonnés de se partager chacun 2,5 Gb/s en débit descendant et 1,2Gb/s en débit montant. Alors que le XGS-PON permet d’offrir 10 Gb/s dans les deux sens, une amélioration notable, particulièrement pour les utilisateurs en demande d’efficacité sur les transferts de fichiers volumineux ou dans des cas d’hébergement de serveur à domicile. On retrouve principalement le XGS-PON chez les offres haut de gamme d’Orange, SFR et Bouygues Telecom.

La fibre 10G-EPON, quant à elle, signifie « 10 Gigabit Ethernet Passive Optical Network ». Ce terme baptise une autre technologie de fibre optique lancée par Free en 2019 avec la Freebox Delta. Elle permet de fournir des vitesses similaires, avec une architecture différente, héritée des réseaux Ethernet. Comme le XGS-PON, le 10G-EPON propose des débits allant jusqu’à 10 Gb/s, mais découpé d’une différente manière. Ce n’est pas 64 clients, mais 32 qui sont raccordés sur une même fibre. Avec la Freebox Delta et Ultra, les abonnées peuvent alors profiter, eux aussi, de 10 Gb/s dans les deux sens.

Comment profiter de la fibre 10 Gb/s ?

Pour obtenir ce type de débit, il y a cependant des prérequis. Le premier est matériel. Il vous faut, dans un premier temps, une carte réseau compatible pour recevoir ce type de débit sur votre ordinateur. En outre, votre localisation peut aussi être un facteur déterminant. Pour le moment, les opérateurs déploient en priorité ce type de connexions dans les métropoles. Pour savoir si vous êtes éligible, le mieux est de vérifier directement sur les sites des opérateurs en fonction de votre adresse.

RJ45 et SFP+ : la différence entre les deux

Les ports RJ45 et SFP+ sont capables de tirer pleinement parti des performances offertes par la fibre optique de dernière génération. On note toutefois une petite subtilité entre les deux connectiques.

D’un côté, le port RJ45 s’apparente à l’USB de la fibre optique. Il est universel, mais il est compliqué de passer tous les ports RJ45 d’une box internet en 10 gb/s car il faudrait avoir un controleur très puissant pour gérer les débits sur cette norme.

Le port SFP+ permet en revanche une utilisation plus variée car il permet de l’utiliser de plusieurs façons. Mais pour ce genre de connexion, cela demande généralement un peu de bricolage. Dans le cas de Free et SFR, un une cage SFP+ vers RJ45 est fourni directement par l’opérateur.

Pour aller plus loin, il est possible d’utiliser un switch avec un SFP+ vers SFP+ pour utiliser plusieurs ports RJ45 en 10 gb/s et ainsi profiter d’une fibre optique optimale sur tous ses appareils. Pour ce type d’installation un peu plus poussée, vous pouvez vous diriger vers NETGEAR XS505M 5 ports SFP, ainsi qu’un câble SFP+ de 10Gtek. Vous pourrez alors brancher cinq appareils en 10 gb/s.

Switch XS505M et Câble Twinax DAC SFP+ 10G // Source : Amazon

Quelle carte réseau faut-il pour recevoir du 10 gb/s ?

Pour profiter d’un débit maximal de 10 Gb/s, il faut aussi se munir d’appareils compatibles. Pour votre ordinateur par exemple, il est possible que vous ayez besoin d’améliorer la configuration en choisissant une carte réseau compatible avec ce débit. La marque TP-Link propose une bonne référence abordable poour les câbles RJ45.

Pourquoi il n’existe pas d’offres qui exploitent complètement les 10gb/s ?

Pour le moment, bien que les dernières box soient compatibles avec un débit de 10 Gb/s, les opérateurs ne proposent pas forcément d’abonnements pouvant théoriquement atteindre ces valeurs en symétrique. Et pour cause, cette fibre optique demanderait bien trop de ressources au fournisseur d’accès internet pour supporter chaque foyer à 10 Gb/s en continu. C’est pourquoi ils fixent des limites théoriques en dessous des capacités réelles du matériel, et d’ailleurs, celles-ci ne sont généralement pas atteintes, hormis par les professionnels qui utilisent plus intensément la bande passante.

