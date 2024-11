Lecture Zen Résumer l'article

Pour ceux qui ne cherchent qu’un accès à Internet en fibre, Bouygues Telecom vient de lancer une offre imbattable rapport débit-prix. Avec 8 Gb/s de débit descendant, B&YOU Pure fibre propose un abonnement sans fixe et sans TV.

Aujourd’hui, la plupart des offres fibre premium avec de gros débit incluent forcément un fixe et une box TV – ce qui alourdit inévitablement la facture. Or, avec le développement des smartphones, le fixe devient de plus en plus obsolète. Pour la télévision, il est aussi possible de trouver des alternatives moins coûteuses. En effet, la plupart des modèles de smart TV proposent aujourd’hui des services de streaming avec de nombreuses chaines, comme Molotov par exemple.

C’est dans ce contexte que Bouygues vient de révéler une toute nouvelle offre fibre plus ancrée dans l’air du temps, avec uniquement une connexion internet performante, et rien d’autre.

La nouvelle offre B&YOU Pure fibre de Bouygues

Les lignes fixes et la télévision linéaire attirent de moins en moins, et Bouygues l’a bien compris. Avec B&YOU Pure fibre, Bouygues Telecom bouscule les codes des offres fibre classiques en éliminant tout ce qui n’est pas indispensable. À l’heure où les habitudes changent, l’opérateur a choisi de proposer uniquement ce que les abonnés demandent de plus en plus : une connexion internet ultra-performante, et rien d’autre. Pour seulement 23,99 € par mois, cette offre atteint des débits impressionnants jusqu’à 8 Gb/s en téléchargement et 1 Gb/s en upload en ethernet ou avec la norme Wi-Fi 6 E.

Offre de lancement B&YOU Pure fibre // Source : Bouygues

Si vous voulez profiter du débit maximal de 8 Gb/s, il vous faudra activer l’option « Débit + ». Pas de frais supplémentaires pour celle-ci, mais attention : elle dépend de votre éligibilité. En fonction de votre zone géographique et des infrastructures en place, il se peut que vous ne puissiez pas atteindre cette vitesse. Ce débit ultra-rapide est, en effet, généralement réservé aux grandes villes et à leurs alentours. Pour les clients qui ne sont pas éligibles le débit sera limité à 2 Gb/s, avec un maximum de 1 Gb/s par équipement.

Autre avantage, l’offre est sans engagement et sans augmentation au bout de la première année. Toutefois, quelques frais initiaux s’appliquent : comptez 48 € pour la mise en service et 59 € de frais de résiliation en cas de départ.

B&YOU Pure fibre : un prix vraiment intéressant par rapport à la concurrence ?

Pour un débit descendant similaire, il faut compter généralement plus de 30 € par mois avec un engagement. Pour vous faire une idée des autres offres très haut débit sur le marché, voici les tarifs actuels chez SFR, Orange et Free :

Ces tarifs s’expliquent généralement par la présence d’une Box TV et d’une ligne fixe. En décidant de ne plus encombrer son offre de ces options, Bouygues peut pratiquer l’un des prix les plus intéressants pour une offre fibre pure. À titre de comparaison, son offre très haut débit Bbox Ultym (option Débit+) avec le package complet coûte 42,99 € par mois avec un engagement de 1 an pour un débit similaire.

Reste à voir si le prix n’augmentera pas par la suite puisque l’opérateur précise qu’il s’agit d’une « offre de lancement » sur son site.

