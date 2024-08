Lecture Zen Résumer l'article

Par mail, Free informe ses abonnés Freebox Delta d’un changement de formule obligatoire. Le forfait Essentiel, qui n’est plus proposé par le service de streaming, va disparaître de ses abonnements.

Indisponible pour les nouveaux abonnés depuis décembre 2023, le forfait Netflix Essentiel, qui offrait de la qualité HD Ready (720p) pour 1 écran, a tiré sa révérence le 19 juillet 2024. Depuis cette date, les abonnés existants au forfait Netflix Essentiel sont priés de changer d’offre. Ils doivent choisir entre Netflix Standard avec pub (5,99 euros par mois), Netflix Standard sans pub (13,49 euros par mois) ou Netflix Premium (19,99 euros par mois). L’abonnement Essentiel coûtait 10,99 euros par mois.

Conséquence de cette décision, Free doit revoir ses forfaits. L’opérateur français, qui intègre gratuitement Netflix Essentiel dans ses offres Freebox Delta depuis 2018, a annoncé par mail à ses clients qu’ils basculeraient automatiquement vers l’offre Standard avec publicités en septembre 2024.

Le mail envoyé par Free à ses abonnés. // Source : Capture Numerama

De la publicité sur Netflix, la nouvelle norme chez Free

Comme les abonnés Freebox Ultra (la nouvelle box lancée début 2024), les abonnés Freebox Delta sont désormais contraints d’utiliser l’offre Netflix Standard avec publicités s’ils souhaitent accéder au service de streaming sans payer. Il y a des avantages (1080p, deux écrans…), mais aussi une forme de rétrogradation. Netflix Essentiel avec pubs coûte moins cher (5,99 euros au lieu de 10,99 euros) et affiche des réclames commerciales entre les programmes. Free proposait à ses clients de choisir gratuitement entre Essentiel et Standard/pub depuis juillet 2023, il ne propose plus que Standard/pub dorénavant.

Si la pub vous agace, Free indique qu’il est possible de passer à un forfait supérieur moyennant une option payante :

La mise à jour vers Netflix Standard, pour juste supprimer les publicités, coûte 7,50 euros par mois (elle coûtait 4,50 euros il y a un an).

La mise à jour vers Netflix Premium, avec 4 écrans, de la 4K et aucune publicité, coûte 11 euros par mois (elle coûtait 9 euros il y a un an).

Standard avec pub Standard Premium Prix Freebox inclus + 7,50 euros + 11 euros Qualité 1080p 1080p 4K+HDR Écrans 2 2 4 Publicités oui non non Téléchargements oui oui oui Prix Netflix 5,99 euros 13,49 euros 19,99 euros

Puisque l’offre Standard avec pub est moins chère, Free semble avoir décidé d’augmenter les prix de ses options, pour mieux refléter ces différences. Pour un usage occasionnel, il vaut sans doute mieux rester sur l’offre incluse dans l’abonnement.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Netflix, Disney+, Canal+, OCS : le comparatif 2024 des offres de SVOD en France Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+