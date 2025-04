Lecture Zen Résumer l'article

Quelques jours après l’annonce de Netflix, qui va augmenter l’ensemble de ses tarifs en France, Canal+ annonce à son tour une augmentation de son option Netflix Premium, pour débloquer l’option 4 écrans UHD. Free n’a pas encore ajusté ses prix.

21,99 euros par mois pour Netflix : voici le nouveau prix maximal de la plateforme de streaming en France. Le géant américain a annoncé une augmentation générale de ses tarifs le 18 avril, avec des prix en hausse de 1,50 euro ou 2 euros. Comptez 7,99 euros pour la formule standard avec publicités et 14,99 euros pour le forfait standard.

Pour aller plus loin Netflix augmente tous ses prix en France : voici les nouveaux tarifs

La France est un marché particulier, où de nombreux abonnés aux plateformes de streaming le sont via des partenaires. Canal est le plus connu d’entre eux, avec une offre réunissant Netflix, Max, Paramount+ et Apple TV+ dans un même forfait. Free propose des packs similaires, avec en bonus Disney+. L’augmentation de Netflix a aussi des conséquences sur ces forfaits.

Canal+ absorbe l’augmentation (pour l’instant), mais fait payer l’option Premium

Les abonnés Netflix via Canal+ vont-ils payer plus cher ? Historiquement, Canal n’a jamais fait payer à ses clients une hausse de prix Netflix. Le forfait Standard, qui est inclus dans ses packs ciné/séries, devrait rester inclus.

En revanche, Canal a pour habitude de faire payer la différence aux personnes qui veulent l’option Premium, avec quatre écrans et la 4K. Le groupe français annonce un nouveau tarif de 7 euros par mois, versus 6,50 euros par mois auparavant. Il y a un an, cette option coûtait 4,50 euros par mois, mais Canal l’avait déjà augmentée à cause de la trop grande différence entre les prix des formules Standard et Premium.

Canal+ va augmenter les prix de l’option 4K. // Source : X

Les clients actuels conserveront le prix de 6,50 euros jusqu’à la prochaine échéance. Ensuite, il faudra payer 7 euros de plus pour débloquer deux écrans supplémentaires dans Netflix.

Les nouveaux abonnés, eux, doivent payer 7 euros directement.

Pour les nouveaux clients, l’option Netflix Premium est déjà proposée à 7,50 euros. // Source : Numerama

À terme, rien ne dit que Canal n’augmentera pas les prix de son offre standard pour mieux absorber la différence de prix. On peut imaginer que son contrat avec Netflix lui vend des abonnements à prix négociés, ce qui lui offre plus de souplesse en cas d’augmentation des prix, mais Netflix contraindra forcément Canal à le payer plus à un moment.

Chez Free, rien à signaler pour l’instant ?

Quid de Free, qui propose aussi Netflix dans ses abonnements (il a longtemps proposé l’offre Essentiel, mais intègre désormais Standard avec pub) ?

A priori, l’opérateur ne touche pas aux prix. Il faut toujours payer 7,50 euros par mois pour retirer les pubs et 14 euros par mois pour l’offre Premium avec une Freebox Delta. L’opérateur semble absorber les 2 euros de différence pour l’instant. Son contrat avec Netflix, comme celui de Canal, ne porte sans doute pas sur les offres commerciales. La preuve : les abonnés Delta payent moins cher (4,5 et 11 euros, il n’y a jamais eu d’augmentation).



Les options chez Free. // Source : X

S’abonner à un service de streaming avec un partenaire est toujours une très bonne affaire, surtout avec ces augmentations de prix non répercutées. Il n’y a que les personnes qui souhaitent Netflix Premium chez Canal+ qui payeront un peu plus.

Quel est le service de SVOD fait pour vous ? Quelle plateforme de streaming choisir en 2025 ? Comparatif entre Netflix, Prime Video, Max, Apple TV+… Découvrez notre comparateur

Vous avez lu 0 articles sur Numerama ce mois-ci Il y a une bonne raison de ne pas s'abonner à Numerama+ Tout le monde n'a pas les moyens de payer pour l'information.

C'est pourquoi nous maintenons notre journalisme ouvert à tous. Mais si vous le pouvez,

voici trois bonnes raisons de soutenir notre travail : 1 Numerama+ contribue à offrir une expérience gratuite à tous les lecteurs de Numerama .

2 Vous profiterez d'une lecture sans publicité , de nombreuses fonctions avancées de lecture et des contenus exclusifs .

3 Aider Numerama dans sa mission : comprendre le présent pour anticiper l'avenir. Si vous croyez en un web gratuit et à une information de qualité accessible au plus grand nombre, rejoignez Numerama+. S'abonner à Numerama+

Toute l'actu tech en un clin d'œil Ajoutez Numerama à votre écran d'accueil et restez connectés au futur ! Installer Numerama