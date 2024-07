Lecture Zen Résumer l'article

L’application OQEE, qui permet d’accéder à la télévision de Free depuis n’importe quel appareil, est désormais compatible avec Titan OS, le système d’exploitation des téléviseurs Philips. Avec ce nouvel ajout, Free touche quasiment l’ensemble des foyers français équipés de téléviseurs connectés.

Dans un communiqué envoyé le 9 juillet 2024, Free annonce que son application OQEE est désormais compatible avec les téléviseurs connectés de la marque Philips, qui ont pour particularité d’utiliser le système d’exploitation propriétaire Titan OS.

Les abonnés Freebox avec une télé Philips peuvent débrancher leur décodeur et passer par l’application, qui leur permet de retrouver la télé en direct, le replay et les enregistrements. Un pas de plus vers un monde sans box, qui semble séduire l’industrie des télécoms.

Free, premier opérateur compatible avec (presque) tous les appareils

L’application de Free est compatible avec tous les téléviseurs Philips sortis entre 2022 et 2024, à condition qu’ils utilisent le système d’exploitation Titan OS (dans le passé, Philips a aussi utilisé Google TV, qui est déjà compatible avec OQEE, mais aussi Saphi, qui ne l’est pas).

Dans son communiqué, Free indique que les téléviseurs sortis en 2020 et 2021 seront compatibles avec OQEE prochainement. Difficile de dire si Free compte adapter son application à leur système d’exploitation ou s’il attend que Philips les mette à jour vers Titan OS.

L’application Oqee sur une télé Philips. // Source : Free

Avec ce partenariat avec Philips, Free devient l’opérateur français avec la plus grande compatibilité avec les téléviseurs connectés du marché. En plus de Titan OS, l’opérateur supporte :

Android TV et Google TV (Chromecast, Sony, TLC, Thomson, Xiaomi, plusieurs boîtiers…)

(Chromecast, Sony, TLC, Thomson, Xiaomi, plusieurs boîtiers…) Tizen (Samsung)

(Samsung) tvOS (Apple TV)

(Apple TV) Fire TV (Amazon)

(Amazon) webOS (LG)

(LG) iOS, iPadOS, macOS, Android, Windows (l’application est disponible partout)

Au menu des absents, il reste Vidaa de Hisense (que SFR supporte) ou les consoles de jeu (PS5 et Xbox), qui sont compatibles avec certains services comme myCANAL. La quasi-totalité du marché est néanmoins couverte.

Free va-t-il progressivement abandonner ses Freebox ? C’est peu probable, alors qu’une grande partie du public ignore encore comment utiliser un téléviseur connecté. Elles perdent néanmoins progressivement en intérêt, alors que toutes leurs fonctions peuvent être intégrées nativement aux systèmes des autres.

