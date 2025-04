Lecture Zen Résumer l'article

À 24,99 euros par mois, l’offre Freebox Pop S est très certainement l’abonnement Internet le plus compétitif de Free. Il s’agit d’une réponse parfaite à la très populaire B&You Pure Fibre, qui supprime le téléphone fixe et la télévision pour 23,99 euros par mois. Free s’adresse ici aux personnes qui veulent Internet à la maison, et c’est tout.

Il y a une nouvelle Freebox depuis le 8 avril 2025… et personne ne l’avait vu venir. L’opérateur lance la Freebox Pop S, une nouvelle offre commercialisée au tarif alléchant de 24,99 euros par mois, sans augmentation de prix au bout d’un an. C’est moins que la Freebox Pop classique, qui coûte 29,99 euros par mois la première année, puis 39,99 euros par mois ensuite.

Avec la Freebox Pop S, Free s’adresse pour la première fois à un public de plus en plus important : les personnes qui veulent juste Internet, mais n’ont aucunement besoin d’un téléphone fixe ou d’un décodeur TV. Les usages évoluent avec le temps (notamment grâce aux téléviseurs connectés), pourquoi donc payer pour un service dont on n’a pas besoin ? La Freebox Pop S répond précisément à ce problème.

La nouvelle offre Freebox Pop S. // Source : Numerama

24,99 euros par mois : le prix le plus compétitif de Free

La Freebox Pop S est une réponse à l’offre B&You Pure Fibre de Bouygues Telecom, un forfait fibre qui rencontre un succès phénoménal depuis son lancement fin 2024. Pour cause, à 23,99 euros par mois, il propose un routeur fibre haut de gamme avec 8 Gbit/s et un bon Wi-Fi, mais pas de télévision ou de téléphone fixe. C’est une réponse parfaite à un besoin grandissant, notamment chez les jeunes, qui n’ont pas envie de payer 40 euros par mois pour des services qu’ils n’utilisent pas.

Techniquement parlant, la Freebox Pop S n’est pas la première Freebox sans télévision. Elle succède à la Freebox Delta S, qui était positionnée sur le secteur haut de gamme (39,99 euros par mois), mais qui n’existe plus. La Freebox Pop S est la première offre 100 % Internet et compétitive de Free, qui vise clairement les jeunes. Elle prend d’ailleurs la place de l’offre Freebox Révolution Light sur le site de Free, même si cette offre est toujours vendue (mais est peu intéressante, avec une box très ancienne).

Il y a du Wi-Fi 7 sur la Freebox Pop. // Source : Free

Pour se différencier de Bouygues, qui est 1 euro moins cher, Free mise sur deux aspects :

Sa Freebox Pop est Wi-Fi 7 (en 2,4 GHz et 5 GHz seulement, il n’y a pas de bande des 6 GHz). Le débit est de 5 Gbit/s descendant et de 900 Mbit/s montant.

Un répéteur Wi-Fi 7 est inclus sur demande, pour les grands appartements qui ont peur de ne pas capter dans toutes les pièces.

Évidemment, l’offre de Free est sans engagement, avec des remises sur quatre forfaits mobiles (9,99 euros par mois au lieu de 19,99 euros). Elle fonctionne en fibre et en ADSL.

En lançant une nouvelle Freebox Pop S le 8 avril, Free ne répond pas qu’à Bouygues Telecom. L’opérateur anticipe les annonces d’Orange, qui va présenter deux nouvelles Livebox, dont une Livebox S, le 10 avril. Free veut se positionner comme l’opérateur le plus compétitif de France, en revenant aux petits prix.

