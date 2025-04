Lecture Zen Résumer l'article

Avec son offre Freebox Pop S, Free se lance à son tour sur le terrain des offres 100 % Internet, sans décodeur télé. Sa nouvelle box est commercialisée à un tarif 1 euro plus élevé que celle de Bouygues, qui a lancé la tendance avec B&You Pure Fibre, mais avec plusieurs différences notables.

En novembre 2024, Bouygues Telecom a lancé l’offre B&You Pure Fibre, considérée encore aujourd’hui comme une des plus intéressantes sur le marché des télécoms. Pour 23,99 euros par mois, elle propose une expérience Internet haut de gamme avec un routeur Wi-Fi 6E, un débit descendant de 8 Gbit/s et… c’est tout. Il n’y a pas de téléphone fixe ou de télévision : Bouygues a compris qu’un public de plus en plus grand, notamment chez les jeunes, a seulement besoin de la fibre. C’est à lui qu’il s’adresse.

Le 8 avril 2025, Free a enfin décidé de répondre à son concurrent. Avec l’offre Freebox Pop S, qu’il commercialise au tarif de 24,99 euros par mois, l’opérateur lance un forfait très compétitif sans télévision (mais avec le téléphone fixe, même si sa cible ne l’utilisera probablement pas). Lequel des deux est le plus intéressant ? Numerama a analysé les offres de Free et Bouygues, mais aussi celles d’Orange et SFR.

Freebox Pop S (Free), B&You Pure Fibre (Bouygues), Sosh (Orange) et Red (SFR) : le tableau des caractéristiques

Les quatre grands opérateurs commercialisent aujourd’hui des offres fibre sans engagement entre 23,99 et 25,99 euros par mois. Les propositions de Sosh et RED sont très similaires, avec de la télévision en option payante et des routeurs d’ancienne génération (Wi-Fi 5). Les débits sont aussi plus limités chez eux, puisqu’on ne dépasse jamais le 1 Gbit/s (ce qui est, dans les faits, largement suffisant).

Free et Bouygues ont les deux offres les plus intéressantes, avec quelques différences notables. B&You est le seul avec un forfait 100 % fibre, sans télévision, sans téléphone fixe et sans option ADSL. Free, avec la Freebox Pop S, offre un forfait un peu moins disruptif. Une option ADSL existe et le téléphone fixe reste disponible.

Freebox Pop S B&You Pure Fibre Boîte Sosh RED box Prix 24,99 euros 23,99 euros 25,99 euros 23,99 euros Wi-Fi Wi-Fi 7 Wi-Fi 6E Wi-Fi 5 Wi-Fi 5 Bande 6 GHz ❌ ✅ ❌ ❌ Répéteur Wi-Fi Inclus 4 euros par mois ❌ ❌ Débit fibre descendant 5 Gbit/s 8 Gbit/s 1 Gbit/s 1 Gbit/s Débit fibre montant 900 Mbit/s 1 Gbit/s 800 Mbit/s 1 Gbit/s Version ADSL ✅ ❌ ✅ (20,99 euros) ✅ (19,99 euros) Télévision ❌ ❌ 5 euros par mois 3 euros par mois Téléphone fixe ✅ ❌ ✅ ✅ Remise sur mobile 4 forfaits ❌ ❌ ❌

B&You a toujours la meilleure offre si vous voulez juste Internet

Quel constat tirer de cette comparaison ? La Freebox Pop S, finalement, n’est pas une réponse parfaite à la B&You Pure Fibre. Pour 24,99 euros par mois (1 euro de plus), Free ne tente pas de s’aligner sur Bouygues. Il propose juste une version allégée de sa Freebox Pop classique (39,99 euros), sans la télévision. C’est un forfait alléchant, mais pas taillé pour les personnes qui veulent juste Internet, et le meilleur Internet si possible.

Bouygues, avec son offre B&You Pure Fibre, offre plusieurs avantages :

Il offre de meilleurs débits descendants (8 Gbit/s vs. 5 Gbit/s)

Il offre de meilleurs débits montants (1 Gbit/s vs. 900 Mbit/s)

Il propose du Wi-Fi sur la bande des 6 GHz, pour des débits ultra-boostés. Ce n’est que du Wi-Fi 6E, mais c’est quand même plus rapide que le Wi-Fi 7 sur du 5 GHz.

Son forfait est 1 euro moins cher.

B&You Pure Fibre. // Source : Bouygues

Si vous voulez juste Internet à la maison et que vous souhaitez des débits records en Wi-Fi, pour télécharger plusieurs dizaines de gigaoctets rapidement, on vous recommande plutôt l’offre B&You Pure Fibre, qui reste imbattable.

Free propose un forfait plus adapté aux familles

Y a-t-il une bonne raison de choisir la Freebox Pop S plutôt que la B&You Pure Fibre ? Oui, si Internet n’est pas la seule chose que vous recherchez. Pour 24,99 euros par mois, Free propose une offre plus avantageuse en services additionnels :

Le téléphone fixe reste disponible, si vous souhaitez en conserver un au cas où.

Un répéteur Wi-Fi est offert sur demande, pour les grandes maisons.

Il y a quatre remises sur des forfaits mobiles, pour avoir les forfaits Free 5G illimités à 9,99 euros par mois.

Toujours les avantages de Freebox Pop S, comme la possibilité de créer un mini-NAS et d’héberger un disque dur partagé sur sa Freebox grâce à des machines virtuelles.

Freebox Pop S. // Source : Free

Pour des besoins fixes plus classiques, la Freebox Pop S est sans doute l’offre la mieux équipée du marché. Les familles en quête d’une offre fibre à petit prix ont tout intérêt à la choisir (s’ils disposent d’un téléviseur connecté pour la télévision en direct et les services de streaming, bien sûr).

Sosh et RED, de leur côté, ne sont compétitifs que si vous avez besoin de télévision (ou que vous êtes en ADSL). Autrement, il vaut vraiment mieux opter pour la Freebox Pop S ou la B&You Pure Fibre.

