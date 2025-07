Lecture Zen Résumer l'article

Des outils en ligne existent pour compresser un PDF afin de diminuer gratuitement son poids. Il est aussi possible de recourir à des logiciels, quand ils sont installés sur l’ordinateur.

Les fichiers PDF ne sont pas les documents qui pèsent le plus lourd sur un ordinateur, en comparaison de certains exécutables, des photos et des vidéos. En général, ils pèsent centaines de kilooctets (Ko), plusieurs dizaines de mégaoctets (Mo). Les PDF qui dépassent la barre des 100 Mo restent des cas atypiques.

Qu’ils soient petits ou gros, les PDF peuvent être compressés si le besoin s’en fait sentir, afin de diminuer la taille qu’ils occupent sur un espace de stockage. Cela peut s’avérer utile pour mettre en pièce jointe d’un mail un PDF de grande taille — des prestataires de courrier électronique limitent la taille des documents que l’on peut envoyer par mail.

Il existe également des solutions pour convertir un fichier PDF ou le modifier.

Comment réduire la taille d’un fichier PDF ?

Compresser un PDF en ligne avec Adobe

Si vous voulez diminuer le poids d’un fichier PDF, vous pouvez recourir à des outils en ligne. L’entreprise Adobe, qui a inventé ce format, propose sur son site web un utilitaire permettant de diminuer significativement la taille du document que vous choisissez. Une fois le fichier envoyé sur le serveur d’Adobe, le traitement s’opère et une copie réduite est proposée.

Un exemple ? La mission interministérielle sur le développement des Métavers met à disposition un document PDF qui résume son rapport. Le fichier pèse 3,55 Mo. En utilisant l’outil d’Adobe, on peut le réduire à 291,8 Ko, soit 0,291 Mo. C’est un poids 12 fois moins élevé que le fichier de départ. Cette baisse très forte a été possible en raison du choix du niveau de compression le plus élevé.

L’interface de compression proposée par Adobe. // Source : Capture d’écran

Adobe propose deux autres possibilités de compression : le niveau moyen (dans ce cas, notre fichier de 3,55 Mo est passé à 512,17 Ko) ou le niveau faible (le PDF est passé à 819,51 Ko). Libre à vous de tester chaque cran et de voir si le résultat n’est pas dégradé. Dans notre cas, les deux fichiers étaient presque similaires, sauf un logo qui bavait sur le PDF très compressé.

L’outil fournit par Adobe autorise plusieurs utilisations, mais il peut demander à un moment de créer un compte gratuit. Si ce cas de figure se présente, vous pouvez soit en ouvrir un, soit effacer vos données de navigation avec le site — nous avons testé la méthode et le site nous a reproposé l’outil de compression sans condition d’inscription.

Compresser un fichier PDF en ligne avec SmallPDF ou TinyWoW

Si Adobe ne vous convient pas, il existe d’autres services ailleurs sur le web qui proposent des outils équivalents. On peut mentionner SmallPDF ou TinyWoW. Le premier réduit, par exemple, notre fichier à 2,13 Mo (compression basique, soit une baisse de 40 %) ou 910 Ko (compression élevée, soit -75 %). Le second ne fournit qu’une seule compression, à 1.46 Mo (-61 %).

Ces compressions entraînent des « pertes » plus ou moins importantes en fonction du niveau de réduction choisi. Plus vous demandez une baisse de poids, plus les outils vont devoir sacrifier la qualité générale du document. Le document restera exploitable intégralement, mais les illustrations, par exemple, seront moins précises.

Divers outils existent pour manipuler les PDF : réduire leur taille, les convertir, les diviser, les assembler… // Source : Team design pour Numerama

Compresser un fichier PDF trop lourd avec un logiciel

Une autre solution pour réduire le poids d’un fichier PDF est de mobiliser un logiciel de compression de données, comme WinZip, WinRar ou 7-Zip — les trois plus connus. Ces outils réduisent la place occupée par les fichiers en les plaçant dans des archives particulières. Leur taille est plus compacte, mais ces fichiers ne peuvent pas être lus directement par un lecteur PDF.

Il faudra soit ouvrir l’archive pour afficher le PDF, soit décompresser l’ensemble pour refaire sortir le PDF. L’avantage de ces logiciels est qu’ils peuvent opérer sur un ensemble de fichiers disparates. On peut rassembler plusieurs documents PDF, mais également d’autres formats de fichier : des vidéos, des photos, du texte, du son, etc.

En bref, cette solution est a privilégier si vous voulez envoyer des fichiers volumineux par mail par exemple.

