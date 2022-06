Modifier un fichier PDF n’est pas simple, encore moins gratuitement. Quiconque a déjà essayé s’est certainement heurté à la rigidité du format, conçu pour être en lecture seule. Il existe des astuces pour contourner facilement cette restriction et éditer un PDF sans logiciel.

Recourir aux formats PDF permet théoriquement d’élaborer des fichiers texte qui ne seront pas modifiables par la suite. Néanmoins, si vous recevez un document PDF et que vous souhaitez changer quelque chose dessus, cela est tout à fait possible. Voici quelques astuces bien pratiques.

Comment écrire sur un PDF avec des outils en ligne ?

La solution la plus simple et la plus pratique pour modifier aisément et rapidement un fichier PDF consiste à utiliser l’un des nombreux services en ligne existants. Nous vous recommandons IlovePDF, car il est totalement gratuit. Pour modifier votre fichier PDF, voici les étapes à suivre :

Rendez-vous sur le site ilovepdf.com ;

Choisissez « Modifier un PDF » ;

Modifier un fichier PDG gratuitement. // Source : IlovePDF

Choisissez votre fichier PDF à modifier ;

Après cela, vous devriez voir votre document apparaître avec toute une série d’outils ;

Rajoutez du texte en cliquant sur Texte ;

Vous pouvez aussi effacer une zone en cliquant sur « Gommer », ou même surligner, annoter, etc. ;

Une fois que vous avez terminé, cliquez sur « Enregistrer sous » en haut à droite puis « Enregistrer ».

Modifier un document PDF gratuitement en passant par Word

Vous pouvez également convertir votre fichier PDF dans un format de texte éditable, comme un document Word, puis le remettre à nouveau en PDF. Le processus est très simple. Si vous êtes sous Windows, la suite Office vous facilitera grandement la tâche. Sinon, le site IlovePDF peut encore vous aider. Voici les étapes à suivre :

Commencez par convertir le document PDF en fichier Word (vous pouvez le faire sur IlovePDF) ;

Convertir un fichier PDF en Word pour le modifier // Source : IlovePDF

Ouvrez le fichier converti directement dans Word ;

Modifiez le texte ;

Ajoutez des éléments ou retirez-en à votre guise.